Mẹo kiểm soát mùi hiệu quả cho nàng trong những ngày "đèn đỏ"

Những sự biến chuyển về mặt tâm sinh lý vào "ngày ấy" thường khiến con gái trở nên cực kỳ nhạy cảm, bức bối và dễ phản ứng tiêu cực với mọi thứ xung quanh. Những lúc như vậy, nàng rất cần nhận được sự quan tâm và thấu hiểu nhiều hơn từ người khác. Tuy nhiên, ngày đèn đỏ lại thường đi kèm với nỗi ám ảnh về mùi khó chịu làm nàng tự ti, ái ngại và chẳng dám để ai lại gần mình dù là người thân, bạn bè.



Ngày đèn đỏ thường đi kèm với nỗi ám ảnh về mùi khó chịu.

Những bí kíp khử mùi hiệu quả sau đây sẽ giúp nàng lấy lại sự tự tin vốn có, để nàng thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu cả trong "ngày ấy".

1. Chọn đồ lót có chất vải mềm, không bó sát

Đồ lót phù hợp có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn vệ sinh và sức khỏe cho vùng nhạy cảm. Một chiếc quần lót quá chật hoặc có chất liệu không thấm hút sẽ khiến tình trạng mùi khó chịu trở nên nặng nề hơn. Để "cô bé" luôn thông thoáng, không tích tụ độ ẩm làm vi khuẩn phát triển, gây mùi hôi khó chịu thì nàng nên chọn cho mình những chiếc quần lót có chất vải mềm tự nhiên như microfiber, cotton, lyter,…và quan trọng là phải vừa vặn, thoải mái và không bó sát nàng nhé!

2. Thay băng vệ sinh thường xuyên

Vào ngày đèn đỏ, "cô bé" sẽ luôn ở trong trạng thái ẩm ướt, là môi trường thuận lợi để vi khuẩn và nấm phát triển. Chính vì vậy, bất kể là ở nhà, đi học hay đi làm, nàng hãy nhớ mang theo băng vệ sinh và thay thường xuyên khoảng 3-4 tiếng/lần để "cô bé" luôn được sạch sẽ, ngăn ngừa sự sinh sôi của vi khuẩn và các loại nấm gây bệnh phụ khoa như Candida.

3. Vệ sinh vùng kín bằng nước sạch hoặc dung dịch có thành phần tự nhiên kháng khuẩn

Vệ sinh vùng kín sạch sẽ là một trong những cách đơn giản nhất để giảm bớt mùi khó chịu vào "ngày ấy". Nếu có thời gian, nàng có thể làm theo các phương pháp dân gian như dùng lá trà xanh, lá ngải cứu, lá trầu không,... nấu chín lấy nước để vệ sinh "cô bé". Còn nếu ưa chuộng sự tiện lợi, nàng hoàn toàn có thể tìm mua các loại dung dịch vệ sinh phụ nữ với khả năng cân bằng độ pH và kháng khuẩn tự nhiên trên thị trường.

Các mẹo dân gian cũng đem lại hiệu quả bất ngờ trong việc giảm bớt mùi khó chịu "ngày ấy".

4. Sử dụng BVS có tính năng kháng khuẩn, ngừa viêm nhiễm

Ít người biết rằng một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm nhiễm vùng kín và mùi khó chịu vào những "ngày ấy’ là do vi khuẩn và nấm sản sinh trong môi trường ẩm ướt. Đặc biệt, nấm Candida - tác nhân gây nên mùi khó chịu cùng các căn bệnh phụ khoa phổ biến ở phụ nữ, điển hình như viêm nhiễm âm đạo - là một trong những loại nấm bệnh mà con gái rất dễ mắc phải trong ngày "đèn đỏ". Do đó, lựa chọn loại BVS có đầy đủ những tính năng kháng khuẩn cần thiết chính là điều kiện tiên quyết để nàng có một kỳ kinh nguyệt an toàn và thoải mái.

Lựa chọn loại BVS có đầy đủ những tính năng kháng khuẩn cần thiết giúp nàng có một kỳ kinh nguyệt an toàn và thoải má, tư tin là chính mình

Đầu tiên, hãy lựa chọn những loại BVS có khả năng khóa chặt chất lỏng, ngăn thấm ngược để bề mặt băng luôn khô thoáng, vi khuẩn và nấm sẽ không có môi trường thuận lợi để phát triển.

Ngoài ra, những loại BVS có tính năng kháng khuẩn và ngừa nấm Candida sẽ là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của nàng vào ngày ấy. Hiện nay, lá xô thơm - loại thảo dược nổi tiếng với công dụng kháng viêm, kháng khuẩn và kiểm soát mùi hiệu quả - đã được sử dụng trong việc chế tạo nên sản phẩm băng vệ sinh có tác dụng hỗ trợ kháng khuẩn tối đa, mang lại cảm giác thoáng mát cả ngày dài và bảo vệ an toàn cho vùng nhạy cảm.

Hi vọng những bí kíp hữu ích trên sẽ giúp nàng trải qua "ngày ấy" thật an toàn, thoải mái mà không còn bận tâm về mùi hay những vấn đề khó nói khác nàng nhé!

Laurier Super Slimguard Kháng Khuẩn với chiết xuất lá xô thơm giúp nàng đẩy lùi vi khuẩn và mùi khó chịu "ngày ấy".