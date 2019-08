Mê mệt trước ngoại hình điển trai đúng chuẩn mỹ nam của các "ông chú U40" của làng giải trí Hàn Quốc

Đôi khi nhìn vào những diễn viên này người hâm mộ đều phải tự hỏi rằng, liệu năm sinh của các mỹ nam này có bị sai hay không. Dưới đây là những mỹ nam có ngoại hình các "oppa" (anh), nhưng tuổi thực chất đã lên chức "ajusshi" (chú).

Hyun Bin (1982)

Trong danh sách này, ngôi sao "Tôi là Kim Sam Soon" Hyun Bin được xem là một trong những mỹ nam trẻ nhất khi nam tài tử sẽ chính thức bước vào tuổi 37 hôm 25/9 tới đây.

Nam tài tử vẫn luôn được nhận đóng những vai diễn ở độ tuổi 30 vì vẻ đẹp "lão hóa ngược" dù anh đã vào nghề được 17 năm. Sau mối tình đẹp với "ngọc nữ" Song Hye Kyo, Hyun Bin công khai hẹn hò với nữ diễn viên đàn em Kang So Ra, tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi cũng kết thúc vào tháng 12/2017.

Kể từ khi chia tay Kang So Ra, nam tài tử chưa công khai bên ai. Tuy nhiên, anh chàng liên tục dính tin đồn hẹn hò bí mật "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin. Theo đó, cặp đôi bị bắt gặp đi siêu thị chung ở Mỹ. Đối diện với tin đồn trên, cặp đôi liên tiếp phủ nhận và khẳng định, cả hai chỉ là bạn bè đồng nghiệp thân thiết.

Lee Jun Ki (1982)

Mỹ nam Lee Jun Ki cũng đã gia nhập danh sách này khi anh chàng cũng bước sang tuổi 37 vào tháng 4 năm nay. Ra mắt từ năm 2001, trong 18 năm qua Lee Joon Gi đã diễn vô số các vai diễn đa dạng nhưng trong mắt khán giả thì anh vẫn vô cùng trẻ trung như ngày đầu mới đóng phim.

Đứng cạnh đàn em IU, Lee Jun Ki cũng không hề bị dìm hàng

Về đời tư, nam tài tử "Người tình ánh trăng" từng công khai hẹn hò nữ diễn viên Jeon Hye Bin, tuy nhiên cả hai đã chia tay vào tháng 8/2017, với lý do quen thuộc "lịch trình bận rộn". Có thể nói, suốt 18 năm trong ngành giải trí, đây là lần đầu tiên, Lee Jun Ki công khai quen bạn gái.

Lee Dong Wook (1981)



Với làn da trắng và đôi môi đỏ, Lee Dong Wook được mọi người nhận xét là đẹp hơn cả diễn viên nữ. Mới đây, "thần chết" còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong chương trình sống còn đình đám của đài Mnet là "Produce X 101" khiến người hâm mộ đổ gục vì vẻ đẹp trai của mình. Nhiều người còn sẵn sàng bình chọn cho Lee Dong Wook chứ không phải các thực tập sinh trẻ tuổi trong chương trình.

Chia tay "tình đầu quốc dân" Suzy chỉ sau 4 tháng hẹn hò, Lee Dong Wook chính thức gia nhập "CLB ế lâu năm". Trước Suzy, mỹ nam "Yêu tinh" còn từng bị đồn hẹn hò một thời gian với bạn diễn Lee Da Hae.



Jo In Sung (1981)

Nằm trong top những nam diễn viên điển trai nhất xứ Hàn, Jo In Sung sở hữu một vẻ đẹp không tuổi cùng với gu thời trang trẻ trung khiến nam diễn viên trông như vẫn trong độ tuổi đôi mươi nhưng thực ra anh đã bước sang tuổi 38 trong tháng 7 vừa rồi.

Jo In Sung từng vướng phải nghi vấn tình cảm với những mỹ nữ hàng đầu ngành giải trí như Go Hyun Jung, Gong Hyo Jin hay Song Hye Kyo... Tuy nhiên, ngôi sao "Ngọn gió đông năm ấy" chỉ thừa nhận từng hẹn hò với minh tinh tai tiếng Kim Min Hee nhưng đã chia tay từ lâu.



Kim Nam Gil (1981)

Mặc dù Kim Nam Gil có một phong cách khá "bụi bặm" như để râu và tóc dài bù xù nhưng vẫn không thể che được vẻ đẹp nam tính pha lẫn trẻ trung của anh. Đặc biệt, nam diễn viên còn có nụ cười "lừa tình" khiến mọi người không thể nhận ra rằng anh đã 38 tuổi.

Mới đây, anh chàng dính tin đồn hẹn hò và sẽ kết hôn vào tháng 11 sau 7 năm hẹn hò với "yêu tinh hack tuổi" Jang Nara. Tuy nhiên, đại diện hai bên đã chính thức lên tiếng phủ nhận và khẳng định tin đồn là giả mạo và vô căn cứ.

Jo Jung Suk (1980)

Nam diễn viên được mệnh danh là "Nhện nhọ" bản Hàn khi mới đây anh tham gia diễn trong bộ phim điện ảnh đang làm mưa làm gió tại Hàn Quốc và Việt Nam – "Lối thoát trên không". Mặc dù đã kết hôn nhưng Jo Jung Suk vẫn vô cùng trẻ đẹp và có thể diễn "ngon" vai một anh chàng mới ra trường nhưng thất nghiệp.

Trước đó, nam diễn viên không khỏi khiến người hâm mộ ghen tị khi dành những lời khen có cánh cho vợ, nữ ca sĩ Gummy. Chia sẻ về vợ, nam diễn viên Jo Jong Suk cho biết: "Cô ấy có những điểm mạnh rất là đáng yêu đấy".

Jin Goo (1980)

Dù đã là ông bố một con nhưng Jin goo vẫn khiến cho các chị em xao xuyến khi anh đóng vai quân nhân trong bộ phim "Hậu duệ mặt trời" đình đám một thời. Thậm chí có rất nhiều người "ship" nhiệt tình nam diễn viên với nữ diễn viên trẻ tuổi Kim Ji Won (1992) vì đơn giản hai người họ trông vô cùng hợp và không có khoảng cách tuổi tác.

Jin Goo từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng, bản thân đã yêu thầm vợ từ lâu: "Tôi cầu nguyện từng đêm về một ngày hai chúng tôi đến với nhau. Tôi đã phải chuẩn bị 2 - 3 tháng chỉ để cầu hôn cô ấy. Với kĩ năng biên tập phim ảnh, tôi đã thực hiện một MV trong đó có những tấm hình của chúng tôi chụp với nhau".



Đứng bên cạnh đàn em Kim Ji Won, Jin Goo cũng không tạo sự cách biệt

Gong Yoo (1979)

Được xem là một trong những "ông chú" nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Gong Yoo chinh phục các khán giả ở mọi độ tuổi vì khả năng diễn xuất đa dạng. Nam diễn viên vừa lấy đi nước mắt của mọi người trong vai ông bố đơn thân ở "Train to Busan" thì ngay lập tức khiến mọi người phì cười vì vai diễn yêu tinh ngàn tuổi mà vô cùng ngây thơ trong "Goblin".

Không sở hữu vẻ ngoài điển trai, mỹ nam như nhiều "đàn em" mới nổi khác nhưng ở Gong Yoo khán giả yêu thích bởi khuôn mặt nam tính, nụ cười hiền lành, body đẹp như tượng tạc và đặc biệt khả năng diễn xuất miễn chê. Trước khi trở thành một quý ông "vạn người mê" như hiện tại, Gong Yoo đã từng là chàng "hoàng tử" đáng yêu khiến nhiều trái tim thiếu nữ rung động.



Won Bin (1977)



"Nam thần của mọi nam thần" là biệt danh mà mọi người đặt cho Won Bin. Có thể nói từ khi nam diễn viên ra mắt, người Hàn chưa công nhận ai đẹp trai được hơn anh. Won Bin, tài tử của Trái tim mùa thu vẫn khiến người ta muốn gọi là "oppa" mãi không thôi, dù đã 43 tuổi mà cả làn da, dáng người lẫn thần thái của nam diễn viên vẫn chẳng suy giảm là bao so với hồi nhập vai chàng thiếu gia Han Tae Suk điển trai, si tình.

Mặc dù Won Bin đã không còn đóng phim từ rất lâu và anh cũng đã kết hôn nhưng anh vẫn giữ được tuổi trẻ bên cạnh mình, thậm chí có người còn cho rằng vợ của Won Bin già hơn anh mặc dù Lee Na Young ít hơn Won Bin 2 tuổi.

So Ji Sub (1977)

Có ngoại hình điển trai cùng thân hình 6 múi và chiều cao khủng cộng thêm việc là một trong những diễn viên hạng A của Hàn Quốc, có vẻ như So Ji Sub không hề thiếu thứ gì. Từ chàng trai Park Chul Woong chung tình, trong phim Giày thủy tinh, cho đến bây giờ So Ji Sub luôn là một trong những nam diễn viên quyến rũ nhất Hàn Quốc với đôi mắt híp duyên dáng và nụ cười "tỏa nắng".

Cho đến nay, anh chàng vẫn luôn hết mình với những vai diễn và để lại ấn tượng đặc trưng qua từng bộ phim. Tuy đã sang tuổi 42 nhưng mới đầu năm nay khi anh thừa nhận có bạn gái là phát thanh viên thì rất nhiều người hâm mộ khóc ròng vì So Ji Sub không còn độc thân.

Song Seung Hun (1976)



Song Seung Hun sinh năm 1979, anh sở hữu chiều cao lý tưởng 1m79. Song Seung Hun bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 1997.



Hiện nay, tuy đã 42 tuổi nhưng ngoại hình của Song Seung Hun vẫn không quá khác biệt so với thời điểm khi đóng "Trái tim mùa thu" cùng Song Hye Kyo. Thậm chí khi còn hẹn hò với Lưu Diệc Phi (1987) thì nam diễn viên trông cũng không hề già hơn.