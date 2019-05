"Mê cung": Xinh đẹp trở lại rồi mà Hoàng Thùy Linh vẫn bị chê tơi tả vì mặt đơ, thoại như học thuộc lòng

Phim truyền hình Mê cung do Hoàng Thùy Linh - Hồng Đăng - Việt Anh đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên VTV vào mỗi tối thứ Tư, thứ Năm hằng tuần. Trong đoạn clip preview tình tiết vừa được ekip sản xuất tung ra, đoàn phim Mê cung hé lộ thêm nhiều cảnh quay quan trọng do Hoàng Thùy Linh thể hiện.

Tuy nhiên, điều khán giả chú ý là Hoàng Thùy Linh diễn xuất chưa tạo được điểm nhấn. Cách cô nàng đọc thoại, thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt bị số đông khán giả chê bai là đơ cứng, không thuyết phục: "Chẳng hiểu vì sao nhà đài lại mời Hoàng Thùy Linh đóng. Diễn xuất của Linh quá đơ, lời thoại thì như học thuộc lòng. Thêm đó, Hoàng Thùy Linh lúc nào cũng nghiêng đầu bất chấp".

Hoàng Thùy Linh trong phim "Mê cung".

"Đó là cách diễn ngây thơ, trong sáng sao?", "Tôi không thích cách Hoàng Thùy Linh diễn, còn non nớt quá", "Lâu rồi không đóng phim có phải là Hoàng Thùy Linh bị khớp không", "Đừng nghiêng đầu để cố tỏ ra là cô gái ngây thơ nữa", "Hoàng Thùy Linh diễn còn thua Vũ Thu Hoài hay Mù Tạt Huyền Trang", "Mời Hoàng Thùy Linh vì danh tiếng thôi, chứ diễn xuất của cô ấy còn non nớt lắm", "Chắc do giọng nói hơi nhựa thôi chứ tôi thấy Hoàng Thùy Linh diễn không đơ lắm".

Diễn xuất của cô nàng đang gây nhiều tranh cãi.

Trước đó không lâu, Hoàng Thùy Linh cũng nhận cả rổ gạch đá vì nhan sắc trồi sụt thất thường. Ở một số cảnh quay, gương mặt to tròn, nhợt nhạt của Hoàng Thùy Linh cũng bị chê bai. Tuy nhiên, một số khán giả lại đứng ra bênh vực nữ ca sĩ với lý do Hoàng Thùy Linh nhìn kém sắc là vì trang điểm không tốt.

Mê cung hiện tại đã trải qua giai đoạn 2 với vụ án liên quan đến trùm ma túy Cường Lâm (Công Lý). Hiện tại, Cường Lâm đang bắt giữ Lam Anh (Hoàng Thùy Linh) vì cô là người thừa kế đến 20% trong khối tài sản 200 tỷ của Lê Vương.

Lam Anh là con gái Lê Vương, nhưng từ bé cô đã sống cùng mẹ, không hề hay biết về cha ruột của mình. Đến khi Lê Vương gần qua đời vì bệnh ung thư, ông đột ngột đến tìm Lam Anh để thú nhận mọi chuyện. Tuy nhiên, trước khi cha con nhận mặt nhau, Lê Vương đã qua đời. Bí mật về cái chết của Lê Vương vẫn chưa được giải đáp.