"Mê cung": Dần lộ tung tích kẻ đáng sợ hơn cả Fedora, dân mạng làm thám tử thì đố có sai bao giờ!

Tập 28 của phim truyền hình Mê cung vừa lên sóng cùng với loạt tình tiết rối rắm. Trong tập này, kẻ thủ ác giấu mặt tiếp tục bắt giữ cô gái trẻ Cẩm Nhung và gây áp lực cho công an. Hắn ta yêu cầu phía công an phải giữ an toàn cho Fedora, nếu không Cẩm Nhung sẽ bị giết.

Cùng thời điểm đó, Khánh (Hồng Đăng) lần mò theo mọi dấu vết để truy tìm tung tích kẻ thủ ác này. Nhưng càng tìm kiếm, Khánh lại càng đau đầu vì tất cả cứ dẫn vào ngõ cụt. Vậy rồi Khánh đến tìm Fedora để ép hắn ta khai ra thông tin về kẻ thủ ác giấu mặt kia. Vẫn là thái độ thách thức đã trở thành thương hiệu, Fedora nghiễm nhiên không đồng ý hợp tác. Hắn ta thậm chí còn cố bày ra mê hồn trận để Khánh phải "vào tròng".

Cuối tập 28, khán giả choáng váng khi theo dõi cuộc nói chuyện của Khánh với cấp trên. Trong quá trình đưa quân đi giải cứu Cẩm Nhung, ban chuyên án nhận được thông tin là cháu gái của 1 viên chức cấp cao đã bị bắt cóc. Để tính mạng cô gái kia không nguy hiểm, ban chuyên án phải thực hiện những yêu cầu kỳ lạ liên quan đến Fedora.

Thời điểm này, Khánh đặt ra câu hỏi rằng có phải ông Tâm - bác sĩ tâm lý từng trị liệu cho Fedora chính là người đứng sau tất cả những vụ án này. Theo Khánh, bác sĩ Tâm có sự quan tâm đặc biệt đến Fedora. Khánh cũng đặt giả thuyết rằng có thể bác sĩ Tâm đã dùng phương pháp tâm lý để điều khiển Fedora. Chẳng lẽ nào những câu chuyện giả tưởng trong tiểu thuyết như bác sĩ tâm lý điều khiển cả 1 binh đoàn tội phạm là có thật?

Chẳng lẽ nào Fedora chỉ là con cờ trong tay bác sĩ Tâm mà thôi? Chẳng lẽ nào bác sĩ Tâm lại là trùm cuối đáng sợ như thế sao? Một điều đáng nói là khán giả Mê cung cũng từng dự đoán bác sĩ Tâm chính là người đứng sau điều khiển Fedora, nhưng vì vụ việc Fedora suýt giết bác sĩ Tâm mà khán giả mới bớt suy luận.

Lẽ nào đây chỉ là màn kịch?



Tập 29 của Mê cung sẽ lên sóng vào tối thứ Tư 31/7/2019 trên kênh VTV3.