Mẹ chồng đón dâu cũ về nhà chơi mấy ngày, ai ngờ gặp dâu mới cao tay một chiêu chặn ngay hiểm họa, "bóc" loạt sự thật bất ngờ

Lấy người đàn ông từng có một đời vợ đã là thiệt thòi với phụ nữ. Nếu gặp phải gia đình chồng không đủ yêu thương, thấu hiểu thì còn mệt mỏi hơn nhiều. Người vợ trẻ tên Ngọc thậm chí còn gặp phải cảnh ngộ tréo ngoe có lẽ có một không hai, đó là mẹ chồng cô lạ đời lại hỉ hả đón vợ cũ của con trai về chơi cả nửa tháng trời!

Ngọc kể, trước đây mẹ chồng vốn quý con dâu cũ lắm. Cũng bởi cô ta khéo ăn khéo nói, lại xinh đẹp và gia đình có điều kiện, thường xuyên mua quà cáp tặng bà. Thế nhưng bà có quý con dâu cũng chẳng ích gì khi mà vợ chồng họ chung sống không hòa thuận. Sau những mâu thuẫn không thể hòa giải, Ngọc còn nghe chồng kể cô ta hay nhắn tin với đồng nghiệp nam, thì họ đã ly hôn.

Sau đó Hùng - chồng Ngọc mới yêu rồi cưới cô. Công cuộc làm vợ, làm dâu của Ngọc sẽ êm ả nếu như không có chuyện mẹ chồng thường xuyên kể lể và khen ngợi con dâu cũ trước mặt con dâu mới. Ngọc nghĩ chỉ là vài câu nói chẳng có gì to tát nên cô đều nhịn cho qua.

Ảnh minh họa

Tuần trước, mẹ chồng Ngọc bỗng thông báo nhà sắp có khách tới chơi một thời gian. Ngọc còn tưởng người nhà Hùng ở quê lên, nào ngờ lúc vị khách đó xuất hiện thì cô suýt ngất. Không ngờ đó lại là vợ cũ của Hùng!

Cô kể, mẹ chồng cô nói thế này: "Nó là bạn tôi, tới chơi với tôi, chẳng liên quan gì đến thằng Hùng cả. Cho nên cô đừng có ý kiến gì ở đây!". Ngọc nghe mà uất ức vô cùng. Dù về lý mẹ chồng cô nói không sai nhưng về tình thì thử hỏi ai chấp nhận được chuyện bà làm? Dẫu vậy Ngọc vẫn im lặng nhẫn nhịn để tìm hiểu xem mục đích của My - vợ cũ Hùng là gì.

Ngọc cho hay, hôm trước My xách đồ tới ở chơi thì hôm sau cô bắt chồng phải xin sếp đi công tác. Để chồng và vợ cũ ở chung dưới một mái nhà, ngày gặp đêm đụng mặt, cô làm sao yên tâm nổi.

Hùng đi công tác, Ngọc lặng thinh nhìn mẹ chồng và con dâu cũ vui vẻ bên nhau còn bản thân chẳng khác gì người giúp việc khi cơm nước, việc nhà đều một mình cô làm. Ngoài ra cô còn phải đối diện với kha khá sự khiêu khích từ My nhưng cô đều một mực giữ thái độ im lặng.

Cho tới 1 lần, nửa đêm Ngọc dậy uống nước đã bắt gặp cảnh tượng My nôn ọe trong nhà vệ sinh. Sau đó cô đặc biệt chú ý tới My hơn, còn hỏi thăm người bạn bác sĩ của mình vài vấn đề chuyên môn. 2 tuần sau khi My tới ở, cũng là ngày Hùng đi công tác trở về, Ngọc quyết định lật bài ngửa với My.

Ngọc kể, tối đó cơm nước xong, Ngọc đột nhiên mỉm cười hỏi My: "Chị có thai được mấy tháng rồi? Bố em bé biết chị tới nhà chồng cũ chơi thế này mà không giận sao?". Ngọc vừa nói xong tất cả đều sững sờ nhìn cô, riêng My mặt đã tái xanh.

"Cô nói gì vậy?", My và mẹ chồng cô đồng thời hét lên. Ngọc đoán My đã thủ thỉ với bà rằng muốn quay lại với Hùng. Vì vậy khi nghe tin My đang có thai bà không sốc nặng mới là lạ.

Ảnh minh họa

Ngọc cười tươi rói: "Chị có thai mà không nói cho em để em biết đường mua đồ ngon bồi bổ cho chị. Dù sao chị cũng là khách quý của mẹ mà". Mẹ chồng Ngọc quay ngoắt sang My, nghiến răng hỏi: "Cô đang mang thai?". My nghẹn họng không nói nên lời. Chuyện có thai hay không có thể kiểm chứng rất đơn giản, khó bề nói dối được. Cũng bởi My mới mang thai nên mẹ chồng dẫu là phụ nữ đã qua sinh nở cũng không nhận ra được.

Đột ngột mẹ chồng Ngọc đứng phắt dậy chỉ mặt My quát lên: "Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay!". Hùng giờ này mới có vẻ hiểu ra vấn đề, nhìn vợ đầy vẻ biết ơn và xin lỗi. Nếu không có Ngọc lí trí và nhanh nhạy, sợ rằng giờ này anh phải trở thành bố của đứa con trong bụng My rồi. Vẫn biết một khi anh không muốn thì chẳng ai bắt ép được nhưng ở chung dưới 1 mái nhà, My lại thủ đoạn như thế, ai có thể đảm bảo điều gì!

Ngọc kể, sau khi đuổi My về, mẹ chồng tránh ánh mắt của Ngọc, nhỏ giọng xin lỗi cô. "Từ giờ mẹ hứa chỉ có con là con dâu", bà khẳng định với Ngọc như vậy. Quả nhiên sau khi nhận ra bộ mặt thật của My thì bà mới hiểu con dâu hiện tại của mình tốt thế nào. Đối với Ngọc, bão tố đã qua, sắp tới sẽ là những ngày bình yên.