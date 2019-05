Mẹ bầu kể chuyện đẻ thường ở viện Quốc tế: Sướng quá chẳng muốn về

Cổ tử cung của mẹ khi giãn nở hết mức sẽ rộng khoảng 10cm nên nếu sinh thường các mẹ sẽ bị rạch để em bé có thể dễ dàng chui ra ngoài. Tuy nhiên, khi chị Ngân Hà (28 tuổi) kể chuyện đẻ thường không rạch, không khâu đã khiến rất nhiều mẹ bầu bất ngờ. Hơn thế nữa, chị Ngân Hà còn giúp các chị em tìm được một địa chỉ vượt cạn vừa an toàn lại tiết kiệm.



Cơn chuyển dạ bất ngờ, rặn chưa xong đã nghe bé khóc

Nhớ lại hành trình vượt cạn của mình chị Ngân Hà chia sẻ: "Ngày dự sinh còn cách tận mấy ngày, nhưng hôm đó mình thấy có hiện tượng đau bụng, cứ ngỡ chỉ là đau bụng bình thường nhưng nào ngờ cứ 15-20 phút lại đau một lần. Mình hoang mang thật sự. Lúc đó mới cuống cuồng đi vào bệnh viện. Cũng may là đăng ký Thai sản trọn gói nên gia đình cũng chẳng phải chuẩn bị gì, chứ lúc đó mà phải tay xách nách mang đi vào viện thì không biết thế nào".

Nằm ở phòng chờ sinh mà cứ ngỡ đang trong khách sạn

Đến viện, bác sĩ khám cho chị Hà và thông báo cổ tử cung đã mở 6-7 phân. Chị lo lắng rất nhiều nhưng có chồng động viên, cứ bảo không sao và hãy cứ tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ tại đây. Rồi rất nhanh chóng, chị được đưa vào phòng sinh, các bác sĩ dặn dò, động viên nhiều lắm. " Bác sĩ và mọi người trong ekip hôm đó động viên mình nhiệt tình lắm, bảo mình đừng sợ gì cả, hãy cứ thoải mái lên. Rồi các cô điều dưỡng hướng dẫn mình cách thở, cách lấy hơi để rặn. Các cô hướng dẫn gì thì hãy cứ làm theo đừng la hét gì cả, bởi như thế chỉ khiến bản thân mất sức hơn thôi" – Chị Hà nói

Sinh thường không đau nếu mẹ bầu thực hiện theo những chỉ dẫn của bác sĩ

"Và thế là mình làm theo tất cả những gì điều dưỡng hướng dẫn. Cứ có con co lại rặn, hết cơn co lại nghỉ. Cứ rặn rồi hít một hơi thật sâu, rặn thật dài. Đến khi thấy được phần đầu của em bé thì mình mệt quá, không thể rặn được nữa. Chưa kịp nghỉ thì bác sĩ bảo thở mạnh lên không bé không thở được. Lúc đó, thực sự mình rất sợ hãi, cố gắng lấy hết sức lực để rặn thật mạnh. Ơn giời, con mình đã cất tiếng khóc chào đời, mình vỡ òa trong hạnh phúc. Sinh xong, bác sĩ còn khen mình giỏi, đẻ thường mà không bị rạch, bị khâu tí nào. Vậy là chỉ sau 1 giờ đồng hồ nằm trên bàn đẻ, một em bé nặng 3,2kg đã chào đời bình an. Tất cả nhưng một điều kỳ diệu mà Thượng đế mang đến cho cuộc đời của mình" - Chị Hà xúc động kể lại

Thở rồi rặn, rất nhanh chóng em bé đã chào đời bình an

Đẻ thường ở viện Quốc tế sướng như đi nghỉ dưỡng

Được vượt cạn tại bệnh viện ĐKQT Thu Cúc là một may mắn rất lớn đối với chị Hà. Bởi theo như chia sẻ của chị thì gia đình khuyên chị nên về quê sinh để tiện bề chăm sóc nhưng khi sinh con tại Thu Cúc chị đi đẻ mà như đi nghỉ dưỡng vậy. Không rạch, không khâu nên chị rất thoải mái và ngay hôm sau chị đã có thể tự đứng dậy và đi lại mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của điều dưỡng hay người thân. Điều kiện tại bệnh viện cũng rất tốt, không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại, phòng ốc khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi mà tất cả những con người ở đây từ bác sĩ, y tá, điều dưỡng cho đến nhân viên bệnh viện đều rất tận tình, nhẹ nhàng với sản phụ cũng như người nhà.

Khoảnh khắc được áp da với con chắc chắn sẽ chẳng có ngôn từ hoa mỹ nào có thể diễn tả hết được

Chị Hà nói: "Chất lượng dịch vụ tại bệnh viện là điều mình muốn chia sẻ với các mẹ khác. Sử dụng dịch vụ Thai sản trọn gói nên gia đình sẽ chẳng phải chuẩn bị gì, tất cả đều được bệnh viện chuẩn bị. Ngay cả lịch khám thai, các mẹ cũng chẳng phải đau đầu ghi nhớ mà trước ngày khám sẽ có tư vấn viên gọi điện nhắc và giúp đặt lịch. Bác sĩ thì tư vấn nhiệt tình, cụ thể, hỏi thăm, động viên rất gần gũi."

Hành trình đi sinh nhẹ nhàng và cách đón bé cũng thật nhẹ nhàng

Trong thời gian lưu viện, bác sĩ sẽ đến kiểm tra cả mẹ và bé, giúp mẹ vệ sinh, tắm bé… Về ăn uống, mỗi bữa sẽ có menu để chọn, mình chỉ cần ngồi ở phòng order là được phục vụ tận giường. Bác sĩ, điều dưỡng cũng rất quan tâm, hỏi thăm liên tục, nếu cần hỗ trợ chỉ cần bấm chuông là mọi người có mặt ngay. Rồi đến ngày xuất viện cả hai mẹ con được kiểm tra cẩn thận, kỹ lưỡng, sức khỏe ổn định rồi bác sĩ mới cho về.

Thai sản trọn gói: Viết nên câu chuyện vượt cạn nhẹ nhàng, an tâm

Không những được chăm sóc tận tình tại viện mà khi về nhà các cô cũng gọi điện hỏi thăm hai mẹ con chị, nếu có vấn đề gì các cô giải đáp, hướng dẫn rất cụ thể và chi tiết. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ không chỉ của riêng chị Hà mà còn là của chung gia đình chị. Với chị Hà, Thai sản trọn gói tại Thu Cúc đã giúp chị có một hành trình vượt cạn nhẹ nhàng và an tâm hơn rất nhiều.

