Mẹ 9x trải nghiệm hành trình mang thai qua những lần sinh - tử trong gang tấc, lên bàn mổ với 2 chân tê liệt không thể đi lại

Đó là câu chuyện cảm động của mẹ bỉm sữa Trần Thị Vân (27 tuổi, ở thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam).



Chị Vân chia sẻ, vợ chồng chị cưới nhau từ năm 2017 và có bầu ngay trong tháng cưới. Lúc thử que 2 vạch, hai vợ chồng đều hạnh phúc lắm. Song hành trình mang thai của chị thật sự gian nan, vất vả vô cùng.

Thai được 4 tháng đúng vào dịp tết, hai chồng chị Vân chở nhau đi chúc tết họ hàng, không may bị người ta đâm phải, ngã lăn ra đường, người trầy xước hết. May mắn thai nhi không bị ảnh hưởng.

Được phen hú hồn, từ đó việc đi lại chị rất hạn chế. Song tới tháng thứ 9, còn đúng một tuần trước ngày dự kiến sinh, bà mẹ xứ Quảng bất ngờ bị co giật tới tím tái người ngợm, chân tay co quắp phải vào viện cấp cứu giữa đêm. Bác sĩ chẩn đoán chị có dấu hiệu của tiền sản giật, cũng may vào viện cấp cứu kịp thời nếu không tính mạng của 2 mẹ con đều gặp nguy hiểm.

Hai mẹ con chị Vân.

Sau hơn tiếng trong phòng cấp cứu chị mới hồi tỉnh. Thật may, bác sĩ thông báo em bé vẫn bình an trong bụng mẹ, khi ấy chị Vân mới thở phào nhẹ nhõm được phần nào.

Yên tâm về nhà đợi ngày trở dạ, vậy mà 4 ngày trước sinh, chị bị tê liệt 2 chân không tự đi lại được. Hoảng quá, chị khóc ầm gọi người thân và một lần nữa lại được đưa vào viện. Bác sĩ nói do thai kì vào những ngày cuối trọng lượng lớn hơn tạo áp lực lên khung xương chậu của chị Vân gây đau tê phần nửa thân người dưới. Thực ra rất nhiều bà bầu mang thai gặp phải vấn đề đau xương chậu, đau lưng như chị. Song do cơ địa riêng, sẽ có người đau ít hơn, người đau nhiều hơn. Chị Vân kém may hơn lại rơi vào số người bị đau nhiều, nên bác sĩ động viên cô cùng người nhà không có gì phải lo lắng quá.

Nghe bác sĩ nói, tinh thần chị cũng được trấn an thêm một chút, bởi lo cho mình thì ít lo cho con thì nhiều. Chị Vân bảo khi ấy, chị chỉ thương con, lo nếu có chuyện gì xấu đến với em bé chắc sẽ không sống nổi.

2 ngày trời nằm bất động, đến quần áo không tự thay được, vệ sinh nặng nhẹ đều phải nhờ người thân giúp. Mẹ đẻ chị Vân nhìn con gái thương chảy nước mắt mà không biết làm sao.

Bước sang ngày thứ 3, chị Vân được bác sĩ chỉ định cho mổ bắt lấy con. Bác sĩ nói lẽ ra chị có thể sinh thường một cách dễ dàng vì siêu âm con tầm trên dưới 3kg một chút. Song vì tình hình sức khỏe như vậy, họ buộc phải chỉ định mổ.

Hoang mang lo lắng, lên bàn mổ bà mẹ trẻ vẫn luôn miệng cầu nguyện cho con được bình an. Nhưng lúc em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ, người ngợm bé lại tím tái, dính đầy phân su như thể đi tắm bùn về khiến cả ê kip bác sĩ nhìn con mà xót ruột bảo: "Cũng may mổ lấy thai kịp, muộn chút nữa không biết hậu quả thế nào".

Bé Bống 15 tháng hoạt bát, thông mình và rất quấn mẹ.

Giây phút được ôm con da tiếp da khiến mẹ 9x hạnh phúc nghẹn ngào. Bà mẹ trẻ này chia sẻ rằng, khi ấy nhìn con lành lặn, khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác chị mới thật sự thấy yên tâm.

Con chào đời an toàn, vấn đề còn lại là sức khỏe của mẹ. Không cử động được 2 chân, rời bàn đẻ về phòng hồi sức sau sinh, chị nằm bất động 1 chỗ, vừa đau vết mổ, vừa đau rời rã 2 chân. Chị kể cực nhất là thương con mà chẳng thể ngồi dậy cho con bú. Những lúc con khóc, không thể tự tay ẵm con dỗ dành, trong khi nhìn sang các giường bên thấy mẹ nào con ấy quấn quýt cho nhau ti mà chị tủi thân tràn nước mắt.

Song cũng chính vì thương con nên chị càng quyết tâm tập đi lại bằng mọi giá. Những ngày đầu bước xuống giường sinh là những ngày khó khăn, đau đớn nhất. Nước mắt rơi theo mỗi bước chân người mẹ. Tập tễnh dò dẫm từng bước. Đau đớn như muốn khuỵu gục, nhưng vì con, chị Vân lại nghiến răng cố gắng. Xuất viện về, chị cứ kiên trì vịn tường đi từng bước. Cuối cùng, sau 2 tháng bà mẹ trẻ đã đi lại được 1 cách bình thường.

Vợ chồng chị Vân hạnh phúc bên con gái.

Hơn năm trôi qua, con gái chị Vân cũng đã cứng cáp, khỏe mạnh thông minh khiến mẹ được an ủi rất nhiều.

Nhìn con thơ lớn lên từng ngày, bà mẹ xứ Quảng mỉm cười tâm sự: "Trải qua những lần sinh tử trong gang tấc Vân mới hiểu được tình mẹ thương con lớn cỡ nào. Giờ với Vân không gì quý giá bằng sức khỏe và sự trưởng thành của con gái. Vân chỉ cầu mong ông trời thương cho cả gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc bên nhau. Với Vân như thế là quá đủ. Còn cuộc sống có khó khăn tới đâu, có con làm động lực ở bên, mình sẽ gắng vượt qua được hết".