MC Thu Hoài đang yêu, nửa kia là giám đốc điều hành học viện golf ngoại hình lịch lãm như tổng tài?

MC Thu Hoài là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả khi cô nàng chứng minh mình thực sự "đa-zi-năng" ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ làm BTV, hot girl, đóng quảng cáo cho đến làm diễn viên, mở shop thời trang do mình tự thiết kế... Trước đó, trong lần tác nghiệp AFF 2018, Thu Hoài một lần nữa gây chú ý với nhan sắc nổi bật của mình, đặc biệt là với bức ảnh chụp chung cùng HLV Park Hang Seo.

MC Thu Hoài (sinh năm 1990) nổi tiếng xinh đẹp, tài năng

Xinh đẹp, nóng bỏng, giỏi giang lại chơi thân với hội gái xinh toàn người nổi tiếng như Phanh Lee hay Huyền Lizzie, thế nhưng bao năm qua Thu Hoài vẫn cô đơn lẻ bóng khiến nhiều người thắc mắc. Tuy nhiên, người ta có câu ông trời bắt bạn đợi chẳng qua là để chờ một người xứng đáng đó thôi, và Thu Hoài chắc cũng vậy. Cô nàng sinh năm 1990 đã chờ đợi đến tận bây giờ để gặp được Mr.Right của đời mình. Và tìm được rồi thì còn ngần ngại gì mà không khoe ngay để dân tình được phen ngưỡng mộ cơ chứ!

Mới nhất, trên trang cá nhân của mình, Thu Hoài đã khoe một chiếc story vô cùng tình tứ chụp lại cảnh cô và một chàng trai giấu mặt đang tay đan tay. Kèm theo đó là dòng caption lãng mạn không kém, Thu Hoài viết: "Someday, someone will walk into your life and make you realize why it never work out with anyone else". (Tạm dịch: Rồi một ngày, sẽ có ai đó bước vào cuộc đời bạn và khiến bạn nhận ra nếu không phải là người ấy mà là một ai khác, cuộc đời sẽ chẳng đẹp đến thế).

Nữ MC khoe khoảnh khắc lãng mạn bên bạn trai

Bên cạnh đó, thời gian gần đây cô nàng cũng thường xuyên nói vu vơ về chuyện yêu đương, tự nhận hạnh phúc là cách khiến con gái trở nên xinh đẹp nhất

Thậm chí đăng cả caption "Tôi đang yêu..." đây này!

Một lần nữa, công cuộc truy tìm danh tính chàng trai đã "cướp" trái tim nữ MC xinh đẹp được phát động. Chàng trai rơi vào tầm nghi vấn được tìm ra, theo đó anh chàng này có tên là Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam - một golf thủ với ngoại hình bảnh bao. Được biết, Hoàng Nam từng có thời gian du học tại Mỹ và hiện đang là giám đốc điều hành một học viện golf lớn tại Hà Nội.

Hoàng Nam cũng từng đăng clip Thu Hoài đi tập golf trên Facebook mình. Đáng chú ý là ở phần comment, nhiều bạn bè thân thiết của anh chàng đã vào trêu rằng "khoe khéo người yêu à?", "bác dâu đây hả bác" và khổ chủ thì tuyệt nhiên không phủ nhận.

Chàng trai được cho là đang hẹn hò với MC Thu Hoài có tên Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam - một golf thủ điển trai

Anh chàng từng khoe clip Thu Hoài tập golf lên trang cá nhân của mình

Bên dưới là comment trêu chọc của bạn bè

Với ngoại hình lịch lãm, khí chất như "tổng tài", ai nấy đều phải công nhận trông Hoàng Nam và MC Thu Hoài rất đẹp đôi. Nếu cặp đôi này thực sự hẹn hò với nhau thì dám cá đây sẽ là couple siêu hot trong thời gian tới cho xem!