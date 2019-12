MC Tạ Na cosplay "nàng cỏ" Trịnh Sảng, gợi nhớ bộ phim "Vườn sao băng" bản Trung kinh điển một thời

Trong chương trình Sing or Spin, Tạ Na gây chú ý với màn cosplay nhân vật Sở Vũ Tiêm do Trịnh Sảng đảm nhận cách đây 10 năm.

Trên sân khấu, Tạ Na đã tái diễn lại phân đoạn kinh điển của bộ phim Cùng ngắm mưa sao băng. Trong cảnh này, Sở Vũ Tiêm đã dùng loa khiêu chiến với F4 gồm Mộ Dung Vân Hải (Trương Hàn), Đoan Mộc Lỗi, Thượng Quan Thụy Khiêm và Diệp Thước ở giữa trường.

Tạo hình của Tạ Na được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với bản gốc do Trịnh Sảng đảm nhiệm. Đồng phục học sinh và kiểu tóc cột cao một bên giúp MC nổi tiếng trở nên trẻ trung hơn. Cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen ngợi cho màn cosplay này: “Nó thực sự trông giống Sở Vũ Tiêm”, “Chị gái xinh đẹp trong trái tim tôi”, “Sở Vũ Tiêm, ký ức tuổi thơ của tôi”, “Tạ Na hôm nay thật đẹp”, “Mỗi lần xuất hiện, cô ấy đều gây bất ngờ”, “Tôi luôn mong chờ để xem chương trình”.

Cộng đồng mạng khen ngợi màn cosplay của Tạ Na.

Nhiều khán giả đã không khỏi hồi tưởng về nhân vật Sở Vũ Tiêm cùng bộ phim từng gây bão màn ảnh một thời. Cùng ngắm mưa sao băng được chuyển thể từ truyện tranh Con nhà giàu của Nhật Bản. Trước lúc phát sóng, bộ phim nhận về nhiều chỉ trích vì dàn diễn viên ít nổi tiếng, kém sắc so với các phiên bản Hàn Quốc, Đài Loan. Thế nhưng, Cùng ngắm mưa sao băng lại có một màn lội ngược dòng ngoạn mục khi phá mốc 2 rating, đồng thời trở thành bộ phim gây sốt tại thời điểm đó.

Nhờ sự thành công của bộ phim, cặp đôi chính Trịnh Sảng và Trương Hàn nhanh chóng vươn lên trong làng giải trí. Sau 10 năm, Trịnh Sảng vẫn là cái tên luôn duy trì được sự nổi tiếng. Sở Vũ Tiêm trở thành vai diễn để đời trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất đã quyết định làm lại bộ phim này nhưng không đạt được thành tích như mong đợi. Thậm chí, khán giả vẫn không thể quên nhân vật Sở Vũ Tiêm xinh đẹp ngày nào.

Trước Sở Vũ Tiêm, Tạ Na từng cosplay Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh tại chương trình. Được biết Sing or Spin là show tạp kỹ âm nhạc do Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam sản xuất. Mỗi tập đều mời một số nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự. Các khách mời sẽ phải vượt qua các thử thách liên quan đến âm nhạc do chương trình đưa ra.