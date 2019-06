Máy xay không dây vẫn có thể bóc tỏi, xay thịt… chỉ trong tích tắc

Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một siêu phẩm nhà bếp, đó là máy xay không dây. Nó đi kèm với 3 tiện ích trong nấu ăn: xay thịt, đánh trứng và bóc tỏi.



Hơn nữa, chiếc máy xay không dây này là một máy nấu ăn không dây thực sự! Trong khi đó, hầu hết các máy xay đa chức năng trên thị trường đều có dây, điều này không chỉ giới hạn nơi nấu các món ăn, chỉ được nấu trong nhà bếp hay trong nhà mà còn khiến việc lưu trữ dây trở nên rất rắc rối.

Máy xay này chỉ cần được sạc pin. Mỗi lần sạc đầy, nó có thể được sử dụng để xay thịt hơn 20 lần, do đó bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cách dễ dàng và siêu tiện dụng.

Với chiếc máy xay này, bạn không chỉ sử dụng nó ở nhiều nơi trên mặt bàn bếp mà còn có thể di chuyển xung quanh, đến phòng khách, nhà hàng và làm những món ăn ngon cùng gia đình.

Khi bạn đi ăn thịt nướng hoặc đi dã ngoại, bạn cũng có thể mang chiếc máy nấu ăn đa năng đi cùng để làm thịt viên, bóc tỏi và làm sinh tố trái cây… Và rất nhanh chóng sau đó, bạn sẽ được thưởng thức món ăn.

Điều quan trọng là chiếc máy này hoạt động đặc biệt hiệu quả. Cho một miếng thịt đùi lợn thật to vào máy, chỉ 10 giây sau, bạn sẽ nhanh chóng có được thịt xay siêu mịn. Nếu có một người bạn đến nhà chơi và muốn ăn lẩu tại nhà, chỉ mất 10 giây, bạn có thể tự làm sốt tỏi, bơ đậu phộng. Điều này tất nhiên là tốt hơn nhiều so với việc mua bên ngoài với gia vị, chất phụ gia thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Khi đánh trứng, bạn tách lòng đỏ trứng và thêm chút đường trắng, đánh liên tục trong 2 phút sẽ nhanh chóng có cốc kem trứng ngon lành, giàu năng lượng cho bữa sáng. Tốc độ này nhanh hơn hẳn máy đánh trứng điện cầm tay thông thường!

Tuy nhiên, chiếc máy xay này có thời gian chạy mỗi lần tối đa là 1 phút. Khi hết thời gian, máy sẽ tự động dừng để bảo vệ động cơ. Khi cần bật, nhấn lại nút hoạt động.

Để bóc tỏi, bạn nhặt 3-4 củ tỏi đã cắt rễ, ném vào trong máy, ấn giữ trong 40 giây, sau đó dùng muôi xúc ra, bạn sẽ không phải chịu đựng mùi tỏi khó chịu trên các đầu ngón tay nữa. Nếu không dùng hết số tỏi này sau mỗi lần xay máy, bạn có thể cất vào túi kín, cho vào ngăn đông của tủ lạnh để thuận tiện dùng bất cứ lúc nào.

Chiếc máy có những lưỡi dao tùy thích nhu cầu với thức ăn mềm hay cứng, để có thể đảm bảo xay nhuyễn thực phẩm tốt nhất. Máy xay thịt được làm bằng thép không gỉ, máy đánh trứng được làm bằng vật liệu PA66 thân thiện với môi trường, lột tỏi có vật liệu silicon an toàn và không độc hại giúp sức nên bạn hoàn toàn yên tâm nhé!

Bát nấu được làm bằng thủy tinh và rất dễ lau chùi. Ngoài ra còn có một miếng silicon chống trượt ở phía dưới để chống trượt.

Cổng sạc của máy nằm trên động cơ và phải mất 2,5 giờ để sạc đầy mỗi lần. Khi đèn chỉ báo màu xanh không còn nhấp nháy, nó báo rằng pin đã đầy và bạn có thể bắt đầu nấu ăn vui vẻ.

Cho hỗn hợp tỏi ớt vào máy.

Và chỉ cần nhấn nút.

Bạn đã có một thành quả siêu cay như thế này.

Đó là một thiết bị nhỏ đa năng mà mọi nhà bếp đều nên có. Chiếc máy hiện được bán với 369 nhân dân tệ, tương đương hơn 1,2 triệu VND. Với chiếc máy nấu ăn nhỏ nhưng có võ này, bạn có thể dễ dàng làm nhiều món ăn và nước sốt tại nhà, tốt cho sức khỏe, lại cực ngon miệng.

(Nguồn: Sohu)