Máy bay tê liệt vì khách vứt bỉm, ném chai rượu vào bồn cầu

Thông tin từ Vietnam Airlines, thời gian qua trên máy bay của hãng ghi nhận nhiều trường hợp hành khách vứt khăn mặt, bỉm và cả cuộn giấy vệ sinh vào toilet máy bay. Thậm chí có trường hợp khách ném cả chai rượu mini vào bồn cầu gây tắc nhà vệ sinh.

"Nhiều trường hợp hệ thống toilet máy bay bị tắc, không sử dụng được khi máy bay đang bay trên độ cao 16000ft. Nguyên nhân là do các vật ngoại lai như khăn, tã, bỉm, chai rượu mini… được tìm thấy khi thông tắc đường ống toilet”, đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Những vật lạ hành khách thiếu ý thức vứt vào bồn cầu toilet máy bay.

Những sự cố trên không chỉ đơn giản gây tắc hệ thống vệ sinh trong chuyến bay mà còn khiến máy bay buộc phải dừng khai thác để sửa chữa, bảo dưỡng làm sạch. Đặc biệt còn làm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng khai thác máy bay của hãng, gây thiệt hại về kinh tế, đặc biệt là trong mùa cao điểm này.

Để khắc phục những sự cố tắc bể phốt trên máy bay, các kỹ sư của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) phải thực hiện nhiều biện pháp. Ngoài việc phải ngâm hoá chất để làm giảm, mềm cặn cứng thì phải dung vòi nước với áp suất lớn để đẩy sạch cặn đường ống.

“Việc xử lý này mất nhiều thời gian, có trường hợp khắc phục được phải mất 5-7 ngày. Thậm chí với những vật cứng hoặc có kích thước lớn, các kỹ sư phải phối hợp 2-3 giải pháp cùng lúc. Việc này gây thiệt hại rất lớn cho hãng cũng như hành khách”, đại diện VAECO cho biết.

Nhiều hành khách "quên" chỉ dẫn trong toilet máy bay.

Thực tế, trong hệ thống buồng vệ sinh máy bay các hãng hàng không luôn có những hướng dẫn cụ thể trên mỗi thiết bị. Từ hướng dẫn việc nhấn nước rửa, dội; bỏ giấy vệ sinh cho đến chỉ dẫn lau tay xong khách nên để giấy lau vào thùng rác... Do vậy hành khách cần chú ý và thực hiện theo chỉ dẫn, tránh vứt rác bừa bãi, gây ảnh hưởng đến chuyến bay và thiệt hại cho hãng hàng không.

Ngoài ra, mới đây trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Cao Hùng (Đài Loan) về TP.HCM, một vị khách người Đài Loan có nhu cầu đi vệ sinh. Nhưng vì nhầm lẫn nên ông này đi về phía cửa thoát hiểm và gạt chốt, cố gắng mở cửa. Rất may việc mở cửa thoát hiểm không dễ dàng do máy bay đang bay và do áp suất chênh lệch.

Một hành khách gần 80 tuổi trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội của hãng hàng không VietJet Air cũng đã đi xuống phía cuối máy bay, loay hoay định mở cửa thoát hiểm để... đi vệ sinh.