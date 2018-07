Maxclinic mỹ phẩm dưỡng da tại nhà hàng đầu Hàn Quốc

Là phụ nữ, ai ai cũng mong muốn có một làn da đẹp! Tuy nhiên, theo thời gian, làn da của bạn sẽ bị lão hóa và không còn xinh đẹp như lúc ban đầu. Nào là sẹo rỗ do mụn, da nhăn nheo, chảy xệ, rồi thâm nám tàn nhang, lỗ chân lông to. Đó quả là cơn ác mộng không dứt cho chị em phụ nữ chúng ta! Làm sao để chấm dứt những điều này một cách nhanh chóng, hiệu quả lại an toàn với sức khỏe?

Hiểu được những trăn trở của chị em phụ nữ Maxclinic thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da tại nhà đã cải tiến các sản phẩm để cho cho ra đời những dòng độc đáo mang lại cho người dùng trải nghiệm chăm sóc da chuyên nghiệp như ở Spa, nhưng đặc biệt các sản phẩm này người dùng có thể thực hiện ngay tại nhà, dễ sử dụng, không mất nhiều thời gian, không tiết kiệm chi phí gấp 3- 5 lần so với thực hiện tại Spa nhưng hiệu quả lại như nhau.

Một góc gian hàng Maxclinic tại trung tâm thương mại Seoul, Hàn Quốc

Maxclinic được biết đến là thương hiệu đi đầu về công nghệ sinh học sáng tạo ra các dòng mỹ phẩm mang tiêu chí độc đáo và bảo vệ sức khỏe người dùng. Các chuyên gia của Maxclinic không ngừng nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến để phát triển nên các sản phẩm đa nhiệm 3 trong 1, các sản phẩm này giải quyết của 3 vấn đề dưỡng da, tiện lợi, bảo vệ da khỏi tác động bởi ô nhiễm môi trường như serum dưỡng da Meso Change 3 tác động là bổ sung collagen mất đi cho da, cung cấp dưỡng chất dưỡng da từ bên trong, bảo vệ bề mặt da khỏi tác động từ bên ngoài; hoặc sửa rửa mặt kiêm dầu tẩy trang Max Change Oil Foam với công thức chuyển từ dầu thành bọt, giúp tẩy trang, làm sạch sâu và tăng cường dưỡng ẩm.

Khi sử dụng lăn kim dưỡng da của Maxclinic người dùng tự cảm nhận sự tiếp xúc của con lăn lên da mặt và kiểm soát được lực của bàn kim tác động lên da, không gây đau đớn. Có thể sử dụng tại nhà với tần suất hàng tuần, có thể sử dụng mọi lúc nhàn rỗi, tiết kiệm thời gian.

Bộ Lăn Kim MaxClinic Meso Change Roller Program Hàn Quốc là một trong những sản phẩm làm đẹp có nhiều tính ưu Việt hiện nay

Các sản phẩm chăm sóc da không dễ hấp thụ từ bên ngoài, số lượng được hấp thụ vào trong da là rất nhỏ. Nếu sử dụng bằng tay thì serum chỉ được hấp thụ trên bề mặt. Còn sử dụng công cụ hỗ trợ như con lăn dưỡng, da cung cấp 1 phương phức cho chất dinh dưỡng được hấp thụ vào bên trong da hơn phương pháp bôi bằng tay gấp nhiều lần.

Theo nhà sản xuất cho biết, các con lăn của Maxclinic được thiết kết để chỉ sử dụng một lần, tránh trường hợp con lăn được dùng lại gây nhiễm khuẩn. do các đầu kim rất nhỏ được làm bằng hợp chất Hyaluronic acid (một chất có sẵn trong xương, khớp, da) sau khi lăn để lại những vết trầy xước nhỏ, tạo ra những đường dẫn cho chất dinh dưỡng được hấp thụ vào bên trong da thì hợp chất này tan dần thẩm thấu qua da.

Bộ lăn kim Maxclinic chăm sóc và bảo vệ làn da phái đẹp

“Hơn cả một sản phẩm chăm sóc da” – đây là tiêu chí luôn đặt lên hàng đầu của Maxclinic – “chúng tôi hướng đến sản phẩm chăm sóc da mang lại vẻ đẹp tự nhiên và làn da khỏe mạnh”. Một thực tế không rõ ràng rằng sản phẩm chăm sóc da bạn tin là có lợi cho da của bạn nhưng thực sự là tổn hại đến da của bạn. Chất bảo quản và chất độc hại từ các sản phẩm chăm sóc da có thể làm tình trạng da không được cải thiện mà còn lão hóa nhanh hơn.

Maxclinic đã và đang tiếp tục nỗ lực cung cấp cho thị trường các sản phẩm đáng tin cậy tới thành phần từ thiên nhiên, sạch và ổn định trong sản phẩm đảm bảo cho sức khỏe người sử dụng.