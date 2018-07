Theo bác sĩ da liễu, đây là 7 thói quen bạn nên duy trì từ bây giờ để làn da luôn khỏe đẹp bất chấp tuổi tác

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh", đó là điều mà chúng ta vẫn được khuyên khi nói về sức khỏe và điều này cũng hoàn toàn đúng với làn da. Ở độ tuổi 40 – 50, các dấu hiệu thời gian sẽ càng biểu hiện rõ rệt trên da bạn, những vết thâm nám, nếp nhăn xuất hiện, làn da cũng bị chảy xệ và trở nên xỉn màu. Thế nhưng, viễn cảnh đáng sợ ấy hoàn toàn có thể ngăn chặn được nếu bạn duy trì 7 thói quen chăm sóc da dưới đây theo lời khuyên của các bác sĩ da liễu.

1. Hãy kết thân với serum vitamin C

Các bác sĩ da liễu đều phải công nhận rằng chất chống oxy hóa vitamin C là một trong những thành phần quan trọng mà bạn nên cung cấp cho làn da ở lứa tuổi 20 – 30. Bởi lẽ, vitamin C giúp ngăn các vết thâm nám xuất hiện và kích thích sản sinh collagen trước khi bị thuyên giảm vào lúc bạn bước sang tuổi 40. Điều này cũng được khẳng định lại bởi bác sĩ da liễu Loretta Ciraldo (Mỹ): "Vitamin C có khả năng làm sáng da tuyệt diệu, thúc đẩy sản sinh collagen và bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím".

2. Tẩy da chết 2 – 3 lần/tuần

Làn da ở tuổi 40 của bạn sẽ dày hơn, trở nên xỉn màu và thiếu sức sống. Vì sao điều này lại xảy ra? Bác sĩ da liễu Ciraldo đã giải thích rằng: "Tế bào chết sẽ không tự bong nhanh lúc chúng ta lớn tuổi và cùng với các sắc tố sẽ khiến làn da bắt đầu trở nên xỉn màu, thô ráp". Tuy nhiên, tẩy da chết 2 – 3 lần/tuần sẽ giải quyết được dễ dàng những vấn đề này bởi khi các tế bào chết được loại bỏ, làn da sẽ được tái tạo tốt hơn, trở nên tươi sáng, khỏe khoắn. Ngoài ra, các sản phẩm làm đẹp trong quy trình dưỡng da của bạn cũng vì thế dễ dàng thẩm thấu, đem lại hiệu quả chăm sóc tốt nhất.

3. Không thể bỏ qua bước bôi kem chống nắng

Ánh nắng vẫn luôn là kẻ thù với làn da, đẩy nhanh quá trình lão hóa và gây ra những vết thâm nám, nếp nhăn trên gương mặt. "Bạn thực sự phải kiên nhẫn thoa kem chống nắng với chỉ số SPF từ 30 trở lên để giữ làn da được trẻ trung, sáng khỏe và quan trọng nhất là bảo vệ an toàn khỏi nguy cơ mắc các bệnh về da mà kinh khủng nhất là ung thư", theo bác sĩ da liễu Craig Kraffert, tại California, Mỹ. Và không chỉ da mặt, những vùng khác như cổ, bàn tay, cánh tay… cũng cần được bảo vệ toàn diện khỏi ánh nắng mặt trời.

4. Không thể thiếu kem dưỡng ẩm trong chu trình chăm sóc da

Một làn da luôn căng mọng, ẩm mướt là điều mà các chị em đều mong muốn có được dù ở độ tuổi nào. Và kem dưỡng ẩm sẽ mang lại cho bạn một làn da như thế. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, hãy bổ sung dưỡng ẩm như một bước không thể thiếu trong chu trình làm đẹp mỗi ngày để làn da được nuôi dưỡng, cấp ẩm, trở nên mềm mại, tươi sáng và trẻ trung hơn.

5. Bắt đầu kiểm tra toàn diện làn da của bạn

Làn da trông trẻ trung, tươi sáng là một điều tốt nhưng sẽ tuyệt hơn nếu bạn có một làn da khỏe, không gặp phải nguy cơ mắc các bệnh về da, đặc biệt là ung thư. Và vì thế, việc kiểm tra cho làn da một cách toàn diện khoảng 1 lần/năm sẽ giúp phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm sớm nhất để bạn có thể ngăn ngừa và điều trị hiệu quả.

6. Thêm retinols vào quy trình chăm sóc da của bạn

Lứa tuổi 20 – 30 là khoảng thời gian lý tưởng nhất để chăm sóc da bằng retinols như một cách hữu hiệu để chống lại nếp nhăn và kích thích sản sinh collagen. Retinols là một thành phần khá "đỏng đảnh" nên hãy chắc chắn bạn chọn sản phẩm đựng trong lọ đục/tối màu và tránh để tiếp xúc với ánh nắng. Và điều cần lưu ý là bạn nên để dành retinols cho bước dưỡng da ban đêm. Ngoài ra, retinols khá dễ gây kích ứng nên khi bắt đầu sử dụng, bạn hay dùng khoảng 2 lần/tuần trước khi sử dụng hằng ngày.

7. Làm sạch da mặt vào hai buổi sáng - tối là thao tác vô cùng quan trọng

Làm sạch gồm rửa mặt hay tẩy trang là bước tối quan trọng trong quy trình chăm sóc da mỗi ngày. Theo bác sĩ thẩm mỹ Z. Paul Lorenc (New York): "Làn da không được làm sạch sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, khiến da bị xỉn màu và quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn". Vì thế, đừng bao giờ bỏ qua thao tác này để loại bỏ bụi bẩn, cặn trang điểm, bã nhờn sau một ngày dài tiếp xúc với không khí ô nhiễm, giúp lỗ chân lông được thông thoáng, giảm nguy cơ lên mụn. Hơn thế, một làn da sạch sẽ thẩm thấu tốt hơn những dưỡng chất từ các sản phẩm làm đẹp để da bạn được chăm sóc tốt nhất.

Nguồn: Byrdie