Mắt mờ dần sau nhấn mí ở tiệm spa, cô gái hoảng hốt khi bác sĩ tìm thấy nguyên nhân

Tiến sĩ-bác sĩ Phạm Hồng Vân, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết ngày 9-7, các bác sĩ tại đây đã phẫu thuật lấy dị vật cho nữ bệnh nhân L.P.T (25 tuổi, ở tỉnh Lào Cai).



Đầu sợi chỉ nhấn mí gây viêm loét giác mạc được các bác sĩ phát hiện - Ảnh bác sĩ cung cấp

Bệnh nhân cho biết cách đây hơn 3 tuần, sau khi nhấn mí tại một cơ sở spa tại Lào Cai, cô bỗng thấy mắt trái nhìn mờ, đau nhức, chói cộm, mi phù nề... Phàn nàn với cơ sở spa về tình trạng này, cô được nhân viên ở đây tư vấn sử dụng kháng sinh, thế nhưng sau 3 tuần uống, tiêm kháng sinh, mắt cô ngày càng cộm, nhức nhối, sưng nề. Không chịu được, cô phải bắt xe về Hà Nội khám bệnh.

Mắt cô gái xung huyết, viêm nhiễm sau nhấn mí

Bác sĩ Vân cho biết sau khi thăm khám, bệnh nhân được phát hiện chỉ nhấn mí xuyên qua kết mạc mi trên cọ vào giác mạc gây loét giác mạc.

"Bình thường mỗi ngày chúng ta chớp hàng ngàn lần, cứ mỗi lần như vậy đầu chỉ lại cọ xát liên tục vào giác mạc. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời chắc chắn sẽ gây viêm loét giác mạc kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến chức năng của mắt" - bác sĩ Vân nói.

Ngay trong chiều cùng ngày, nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy dị vật. Đáng nói là trong mí mắt của cô có tới 2 sợi chỉ khác nhau, là kết quả của 2 lần nhấn mí.

Hai sợi được tìm thấy trong mí mắt bệnh nhân

Theo bác sĩ Vân, thời gian gần đây, bệnh viện gặp khá nhiều những trường hợp biến chứng do phẫu thuật tạo mí cũng như luồn chỉ nhấn mí.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mi mắt phù nề, xuất huyết, kết mạc cương tụ, trợt loét giác mạc do chỉ nhấn mí hoặc do tổn thương cân cơ nâng mi… Có những bệnh nhân điều trị loét giác mạc mới nửa năm trời mà vẫn không đỡ, đi khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương, nghi ngờ có dị vật trong mắt, các bác sĩ lật mi bằng dụng cụ chuyên dụng và phát hiện nguyên nhân gây loét trợt giác mạc là do nhấn mí luồn chỉ quá sâu, chỉ xuyên qua kết mạc cọ vào giác mạc.