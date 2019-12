Marriage Story - Câu chuyện hay nhức nhối của những cô vợ đang là thứ "phân bón" trong một cuộc hôn nhân và đây mới là cách yêu của người trưởng thành

"Marriage story" (Câu chuyện hôn nhân) là một bộ phim được ra mắt năm 2019, nó nằm trong danh sách đề cử giải Quả cầu vàng và rất nhiều giải thưởng phim danh giá khác. Một bộ phim từ câu chuyện hôn nhân rất đỗi bình thường, nội dung không mới, diễn biến không quá gay cấn, hấp dẫn nhưng thành công của nó quả thật khiến người ta đặt dấu hỏi.

Tôi đã mất 3 ngày mới có thể cảm được hết những tầng ý nghĩa và thông điệp mà bộ phim bom tấn này muốn đề cập. Nghe thì có vẻ nực cười nhưng để hiểu và tiếp cận dẫn đến áp dụng vào thực tế nó không hề đơn giản với phụ nữ nói chung.

Ấn tượng ban đầu của tôi là một câu chuyện mâu thuẫn vợ chồng quá bình thường. Đến cả những phân đoạn 2 nhân vật chính gào vào mặt nhau trong nước mắt, sự oán giận và tuyệt vọng một cách bất lực, tôi vẫn thấy họ đang phức tạp hóa vấn đề. Vì sao ư?

Một cô vợ có cả gia đình, chồng giỏi, con khôn, mọi thứ ổn định sau 10 năm hôn nhân phấn đấu mà lại cứ nhất quyết lập nghiệp ở một nơi xa, đòi ly hôn chồng và mang con đi thì có phải là dở hơi rồi không? Và tôi nhận ra, không chỉ riêng tôi đâu nhé, đa phần phụ nữ Á Đông đều có tư tưởng như vậy. Đó là sự an phận, là dấu chấm hết tất cả ước mơ, hoài bão sau khi đặt bút kí vào giấy hôn thú. Việc làm mẹ, làm vợ không cho phép họ có quyền mạo hiểm, tự theo ý mình mà không biết phần trăm rủi ro là bao nhiêu.

Nhưng rồi, xem kĩ từng đoạn, ngẫm nghĩ và đặt mình vào xã hội ngày nay, tôi tin rất nhiều phụ nữ nhận ra mình đã được "thông não".

"Bản ngã của tôi không bao giờ thức dậy, tôi chỉ trở thành một loại phân bón trong cuộc sống của người khác"

Bộ phim xoay quanh đôi vợ chồng Charlie và Nicole. Charlie tự lập từ rất sớm, anh đến New York một mình và trở thành một đạo diễn tài năng, điều hành một công ty sân khấu, biểu diễn Broadway. Và định mệnh đã cho Charlie gặp cô diễn viên trẻ xinh đẹp Nicole. Họ nhanh chóng yêu, kết hôn và chia sẻ mọi thứ với nhau bởi 2 tâm hồn đồng điệu.

Sau khi kết hôn, họ cùng nhau điều hành đoàn kịch. Trong giai đoạn đầu, danh tiếng của Nicole vào thời điểm đó thực sự thu hút một lượng lớn khán giả. Dần dần, vợ chồng họ cùng nhau làm nên tên tuổi của công ty.

Nhưng khi mọi thứ bước vào đỉnh cao, công lao của Nicole dần bị lãng quên. Cô đã phải tự an ủi mình rằng chỉ cần là hậu phương cho chồng cô cũng vui lòng. Thế nhưng, từ một diễn viên nổi tiếng, Nicole bỗng dưng phải làm người sai vặt, nội trợ, giữ trẻ... và không nhận được sự quan tâm từ chồng.

Charlie ích kỉ đến mức thao túng và kiểm soát mọi công việc trong đoàn kịch mà không hề coi trọng ý kiến của vợ. Ý nghĩa và sự tồn tại của cô chính là để phục vụ cho gia đình. Mọi chi phí họ kiếm được đều để tập trung cho công ty. Dần dần Nicole cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi trong chính cuộc hôn nhân mình đã kỳ vọng.

Nicole đã nhận lời mời đóng phim từ đoàn phim Los Angeles cũng nhà quê nhà của cô với mức thù lao rất cao. Cô nắm chặt cơ hội này như một người đàn ông chết đuối nắm được sợi dây. Nhưng khi Nicole nói với chồng về kế hoạch, điều cô nhận được chỉ là sự mỉa mai và chế giễu.

Là người phụ nữ của gia đình, Nicole đã tính toán đến mức mang cả con trai đi, có mẹ và chị gái chăm sóc. "Anh thấy đấy, em đã sắp xếp mọi thứ. Em không kéo anh xuống, không làm ảnh hưởng đến anh. Em sẽ ra ngoài và phát triển, mọi thứ rồi sẽ ổn", cô vợ khao khát được khẳng định mình thốt lên một cách nghiêm túc. Nhưng rồi, mâu thuẫn, rạn nứt bắt đầu đẩy lên đỉnh điểm từ đây. Họ liên tục tranh cãi không có hồi kết bởi mỗi người một quan điểm và ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình.

Câu nói của Nicole thật sự nhức nhối: "Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng bản ngã của tôi không bao giờ thức dậy, tôi chỉ trở thành một loại phân bón trong cuộc sống của người khác".

Những nghịch lý trong một cuộc hôn nhân mà những người yêu nhau chẳng đủ hiểu

Hôn nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chính vì vậy, độ bền của nó chẳng thể phụ thuộc vào tình yêu đôi lứa sâu nặng đến đâu. Đôi khi 2 người ai cũng có những lý lẽ của riêng mình và họ không đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau.

Giống như những gì mà Charlie và Nicole gặp phải. Họ là những con người sống thực tế và cũng đầy mâu thuẫn. Nicole từ bỏ quê hương để cùng chồng gây dựng sự nghiệp bởi lúc đó trong cô chỉ có tình yêu, tình yêu là "vốn" lớn nhất mà bất cứ người phụ nữ nào như Nicole cũng tình nguyện đánh đổi để được hạnh phúc.

Và rồi chỉ đến lúc dốc ruột gan hi sinh vì người khác nhưng không được công nhận thì phụ nữ mới chạnh lòng, mới đau đớn, tủi thân và muốn vùng lên khẳng định. Tất cả cũng chỉ vì 2 chữ tự do và được công nhận.

Thế nhưng, đàn ông họ suy nghĩ đơn giản lắm, đừng đòi hỏi họ phải tinh tế mà nhận ra vợ đang nghĩ gì, muốn gì. Đó là điều mà Charlie đã phản biện: "Em muốn theo tôi, cùng tôi kết hôn, sinh con và đến New York lập nghiệp, bây giờ em đã có được tất cả. Trước đây em nói New York tốt, vậy tại sao bây giờ em lại cho rằng đó không phải những điều mình cần?".

Vậy đó, người đàn ông luôn coi mọi thứ họ có là điều hiển nhiên, họ ngây thơ đến mức khó chịu. Họ nghĩ cái gì được sinh ra sẽ nghiễm nhiên tồn tại và chẳng bao giờ mất đi. Thậm chí họ không bao giờ chấp nhận cái gọi là sự thức tỉnh của người phụ nữ. Những gì mà phụ nữ coi là vấn đề, đàn ông sẽ không nhìn ra được nó là vấn đề cần giải quyết.

Đến khi không còn chung tiếng nói, đau đớn nhất là nghe chồng mình thốt ra câu tàn nhẫn: "Một ngày nào đó, tôi hy vọng khi tôi thức giấc sẽ biết tin em đã chết". Hai người từng yêu như chết đi sống lại đến hôm nay lại dành cho nhau những lời độc địa nhất. Đó là cảnh rất thực, rất đời và đắt giá trong "Marriage story".

Còn cô vợ chỉ biết gào khóc trong bế tắc: "Mọi người thường nói với tôi rằng anh quá ích kỷ để trở thành một nghệ sĩ. Tôi đã từng bảo vệ anh nhưng bây giờ tôi thấy họ hoàn toàn đúng. Anh quá hòa nhập với sự ích kỷ đến mức không nhận ra đó là sự ích kỷ nữa".

Phụ nữ yêu chồng muốn hi sinh, sẵn sàng hi sinh nhưng sự hi sinh đó phải được ghi nhận, được trân trọng. Còn nếu không, họ sẵn sàng tung hê tất cả, bởi mọi sự chịu đựng đều có giới hạn nhất định.

Cách yêu của những người trưởng thành

Cái kết của bộ phim này thật khiến những người tôn thờ chủ nghĩa HE (happy ending) phải thất vọng.

Điều đau khổ nhất trên đời này không phải là hai người không yêu nhau nữa, mà là hai người vẫn yêu nhau nhưng phải xa cách - một sự xa cách hoàn toàn chủ động. Nếu bạn từng nghĩ mọi cuộc ly hôn đều xấu xí với những vị luật sư gân guốc ra sức bảo vệ thân chủ của mình vì quyền lợi nuôi con, sự phân chia tài sản, ánh mắt thù hận trong ngày rời tòa thì bạn vẫn chưa đủ trưởng thành đâu.

Không chỉ riêng tôi mà có lẽ sẽ nhiều người phải rơi nước mắt ở phân đoạn Charlie quỳ xuống ôm chân vợ mình sau loạt cảm xúc hỉ nộ ái ố. Quá nhanh, quá thuyết phục, người vợ lòng dằng dặc những phiền muộn chuyển từ phẫn nộ sang từ bi. Cả hai cùng nói xin lỗi sau một cuộc tranh cãi "long trời lở đất".

Một là vì phép lịch sự truyền thống của người Mỹ. Hai là do họ tự cảm thấy bản thân đã nói quá nhiều, đã trút hết những tâm tư thật trong lòng. Ba cũng là điều quan trọng nhất, vì họ vẫn còn yêu, còn nghĩ tới nhau sau những tháng ngày vô tâm vùi đầu vào vòng xoáy cuộc sống.

Còn yêu, còn nghĩ về nhau nhưng không thể chung tiếng nói, họ vẫn quyết định chấm dứt hôn nhân. Đó là cách yêu của những người trưởng thành, không bi lụy, không gượng ép, ai cũng phải sống tiếp và sống 1 cách ý nghĩa.

Charlie vẫn có thể sửa cửa cho vợ cũ cũng như Nicole sẵn sàng cúi xuống buộc dây giày cho chồng cũ vì giữa họ vẫn còn sợi dây gắn kết là đứa con. Đến đây các bạn trẻ sẽ hỏi: "Tại sao những người yêu nhau lại cứ nhất thiết phải ly hôn? Tại sao không vì nhau mà cố gắng?". Và người trung niên sẽ trả lời: "Đó là tình yêu của người trưởng thành. Yêu là loại cảm xúc, không phải sự chịu đựng".

Nguyên tắc của tình yêu trưởng thành là biết nhận thức sâu sắc về điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Yêu một cách tự chủ, không lý tưởng hóa mọi thứ và có thể thoát khỏi sự ghen tuông, ích kỉ. "Cảnh giới" cao nhất của "Marriage story" là vượt qua câu chuyện hôn nhân truyền thống. Nó cho bạn biết rằng ngay cả một tình yêu tương đối trưởng thành cũng có thể kết thúc bất cứ lúc nào.