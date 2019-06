"Mãn nhãn" xen lẫn há hốc mồm với công viên ở Áo được ví như "chốn thần tiên", mỗi năm chỉ xuất hiện 6 tháng rồi... mất tích

Khi nhắc đến nước Áo, người ta thường liên tưởng đến những không gian đầy âm nhạc. Thế nhưng Áo đâu chỉ có vậy, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên và bị thu hút bởi một nước Áo đầy hấp dẫn với những ngọn núi trong trẻo, cảnh thôn dã thanh bình bên cạnh thành phố mang hiện đại bậc nhất, các lâu đài cổ và cung điện rực rỡ tráng lệ, những cánh đồng thảo nguyên rộng bát ngát, ngôi nhà gỗ nằm bên sườn đồi xinh xắn và yên bình đến lạ hay cả những hồ nước sâu thẳm trong vắt, dòng sông đẹp như mơ uốn lượn... Tất cả tạo nên một nước Áo không có gì sánh nổi.

Một trong những hồ nước siêu đẹp và có thể nói là có 1-0-2 ở Áo được du khách check in cho bằng được mỗi khi đến vùng đất này chính là Gruner See (Hồ Xanh). Đây là hồ nước nằm trong một ngôi làng có tên Tragoes, thuộc bang Styria, Áo. Cái tên "Hồ Xanh" được bắt nguồn từ dòng nước xanh ngọc lục bảo trong vắt ở hồ đến từ vùng núi tuyết Hochschwab.

Màu sắc xanh ngọc tuyệt đẹp của Gruner See đã "đốn tim" không biết bao nhiêu du khách. Ảnh: @cilla_settimi

Điều đặc biệt khiến Hồ Xanh thu hút hàng trăm nghìn du khách ghé thăm mỗi năm là vì nơi này có một công viên chìm dưới đáy hồ mùa hè và chỉ nổi lên vào mùa đông. Nhiều tín đồ du lịch đã đến đây 2 lần trong năm để được "mãn nhãn" với sự biến đổi kỳ diệu của hồ, trải nghiệm cảnh tượng thiên nhiên độc đáo này.

@yszap

@mikecleggphoto

Gruner See là điểm đến hấp dẫn của tín đồ du lịch, nhất là những người yêu thích lặn, đi bộ, leo núi và cắm trại. Từ tháng 7 đến cuối năm. Nằm trong lòng công viên với độ sâu 1.2m, Gruner See được xem là công viên lớn nhất khu vực khi khoác lên mình chiếc áo xanh ngọc lục đẹp như tranh vẽ. Ai cũng muốn chiêm ngưỡng thế giới dưới nước tuyệt đẹp chỉ nổi lên cạn vào mùa đông này.

Mỗi mùa hè, không ai có thể tìm thấy công viên Gruner See vì... nó chỉ xuất hiện vào mùa đông. Ảnh: @_vecni_putnik

Cây xanh, ghế đá, cây cầu và hoa cỏ đều nằm dưới đáy hồ sâu 12m khi hè về. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khung cảnh xinh đẹp đó dần biến mất khi mùa hè đến. Vào hè, toàn bộ khu vực công viên lại chìm vào nước hồ trong vắt với màu xanh quyến rũ. Cây xanh, ghế đá, cây cầu và hoa cỏ đều nằm dưới đáy hồ sâu 12m. Theo người dân địa phương, mùa hè cũng là lúc cảnh hồ đẹp nhất.

Đây sẽ là thời điểm phù hợp cho những ai thích lặn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công viên dưới đáy hồ. Ảnh: Internet

@kropipi

Hàng năm sau trận tuyết rơi, Hồ Xanh được lấp đầy bởi dòng nước trong vắt như pha lê của những ngọn núi xung quanh và tỏa sáng trong màu xanh ngọc lục bảo độc đáo của nó. Ảnh: @immortal.adventures

Có rất nhiều sinh vật sống trong lòng hồ bao gồm cả ốc, bọ nước, cua, cá hồi… Ảnh: @marcocolombaretti

Mùa xuân đến, tuyết tan chảy và nước trở nên trong vắt. Nhiệt độ trong lòng hồ duy trì trong khoảng 7 độ C. Ảnh: @laila.kaori

Khi mùa hè kết thúc, nước hồ rút cạn từ từ và trở lại làm một hồ nước bé nhỏ nằm trong công viên. Lúc này, du khách có thể leo núi, đi bộ đường dài thỏa sức trên công viên. Sự đặc biệt của Gruner See đã thu hút không ít du khách quay lại đây hai lần trong năm để tận mắt chứng kiến sự "biến hình" kỳ ảo của nó.



@danmikolics

@__mon__89

Vẻ đẹp của Gruner See nhìn từ trên cao. Ảnh: @jovienes

Dù là mùa nào thì Gruner See cũng đẹp tuyệt. Ảnh: @simandel.branislav

Du khách thích nhất lặn xuống đáy hồ và nhìn ngắm toàn cảnh công viên dưới mặt nước dù nhiệt độ khá thấp, kể cả mùa hè. Vào tháng 6, hoa cỏ nở rộ dưới nước, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những con đường mòn đi bộ, một băng ghế hoặc cây cầu gỗ khi lặn xuống đáy hồ, tất cả tạo nên một "bức tranh" cho bạn cảm giác như mình đang lạc vào chốn thần tiên.

Từ tháng 7 cho đến giữa tháng 5, Hồ Xanh sẽ trông như thế này. Ảnh: @qpuck_official

@goytun_naturegallery

Nếu có dịp đến Áo nhất định không được bỏ lỡ nơi này đâu nhé những bạn trẻ ơi! Ảnh: @speedway__girl

@mar.ju

Giải thích về hiện tượng trở thành công viên vào mùa đông, hồ bơi vào mùa hè, người dân cho biết là do vị trí địa lý độc đáo của Gruner See. Do hồ nằm ở chân dãy núi phủ tuyết Hochschwab nên nhiệt độ sẽ ấm hơn vào mùa xuân, tuyết trên đỉnh núi bắt đầu tan chảy xuống phía dưới. Hè đến, thời tiết nóng nực, tuyết tan nhiều hơn và biến toàn bộ khu vực chân núi thành hồ khổng lồ.

@outdoor.adventurez

Trước khi đến thăm khu vực này, bạn có thể kiểm tra mực nước hồ trên trang web của công viên nhé. Ảnh: @places_for_visit

Lo ngại hồ sẽ bị khuấy trộn và ô nhiễm vì lượng khách quá đông thì từ năm 2016, Ban Quản lý du lịch nơi đây đã ra thông báo cấm mọi hoạt động lặn, bơi thuyền ở Hồ Xanh để bảo vệ môi trường. Nếu muộn lặn, du khách có thể tới hồ Zenz cách đó 10 phút lái xe, và hồ Zenz cũng khá đẹp có thể giúp du khách thỏa sức lặn.