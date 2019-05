Mận hậu giá rẻ bán ngập chợ Sài Gòn

Tiểu thương tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM cho biết, thời điểm này đã vào mùa nên giá mận hậu đã “giảm nhiệt” hơn so với hồi đầu mùa. Hiện, tại các chợ Bà Chiểu, Gò Vấp, Nguyễn Văn Trỗi…, giá mận hậu dao động từ 70.000 – 150.000 đồng/kg, tùy loại. Vào đầu ngày, mận mới về, hàng tuyển trái to có giá cao nhất. Đến trưa, chiều, hàng còn lại “rớt giá” còn 100.000 đồng, 70.000 đồng/kg. Nhưng mận “dạt” còn lại, trái nhỏ, dập, chua, giá cũng không dưới 50.000 đồng/kg.

Tuy nhiên theo ghi nhận, đang có hiện tượng loạn giá, loạn mận tại TPHCM.

Mận hậu tuy vào mùa nhưng đang loạn giá, có nơi bán gần cả trăm ngàn đồng/kg, nhưng có nơi chưa tới 50.000 đồng

Tại chợ Căn Cứ (Q.Gò Vấp), hiện mận có giá từ 70.000-100.000 đồng/kg. Các tiểu thương khẳng định chăc nịch: “Đây là chợ miền Bắc nên mận hậu bán tại đây chắc chắn mận Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai). Năm nay, tuy mận hậu được mùa nhưng cũng đội giá cao so với năm ngoái. Nếu chỗ nào bán mận có giá thấp hơn coi chừng là mận Trung Quốc” – bà Hiền, bán trái cây nói.

Theo bà Hiền, mận Việt Nam có mận cơm, mận thép, mận tam hoa, mận máu và mận hậu. Chợ thường bán mận cơm, mận hậu, mận tam hoa là nhiều. Mận cơm nếu mua chỗ khác rất dễ lầm với mận Trung Quốc nhất vì giống hệt, chỉ có chợ này mới bán chính xác.

Tuy nhiên, nếu ham rẻ và trái to, nhiều khách hàng dễ mua lầm mận Trung Quốc

Dọc theo đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình), Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh)… có nhiều xe bán hàng lưu động chào mời mận hậu to, trái đỏ bầm, bóp vào mềm và mọng nước, ăn ngọt chứ không lẫn vị chua như mận hậu bán ở nhiều chợ, treo biển 30.000 đồng/nữa kg. “Mận Sơn La chính gốc đó em, hàng loại một nên trái to, ăn rất ngọt. Do bữa giờ mắc mưa nên trái chín mềm, chứ đảm bảo hàng nội 100%” – người bán hàng nói chắc nịch.

Thế nhưng khi đem mặt hàng này hỏi nhiều tiểu thương ở chợ thì được biết đây là mận Trung Quốc. “Mận hậu của ta có quả nhỏ, màu đỏ tím rất bắt mắt. Trên bề mặt có những nốt lấm tấm màu phấn trắng. Quả cứng, chắc tay. Ăn vào có vị chua, thanh và giòn, khi chín có vị ngọt nhưng vẫn pha lẫn vị chua dịu, lẫn ít đắng. Còn mận Trung Quốc quả to hơn, màu vàng hoặc tím bầm rất đều màu không pha lẫn xanh, quả mềm, nhũn hơn; nhưng khi để tủ lạnh thường bị nẫu ruột, ăn nhạt và không ngọt.

Một xe đẩy bán mận Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình)

Cách dễ dàng phân biệt bằng mắt thường là mận hậu Việt Nam cuống vẫn tươi, có lẫn lá. Trong khi mận Trung Quốc thì cuống khô, thậm chí còn không có lá và cuống” – chị Hương, đầu nậu chuyên cung cấp trái cây từ các tỉnh phía Bắc cho hay.

Tại các chợ Bà Điểm (H.Hóc Môn), Vĩnh Lộc (H.Bình Chánh)…, tiểu thương bán hai loại mận hậu tím (giá 50.000 đ/ký) và vàng nhạt (40.000 đ/ký). Còn tại chợ đầu mối Thủ Đức, hàng chục container chở mận hậu Trung Quốc đang túc trực. Hiện giá tại đây là 250.000 đ/thùng 10 ký.

Mận hậu cũng được bán sôi nổi trên các chợ mạng, và cũng đang trong tình trạng “mỗi nơi mỗi giá”. Facebook traicaybonmua giới thiệu: Mận hậu chính hiệu từ Sơn La, mận to đẹp tuyển (khoảng 30 trái/kg) giá sỉ 200.000 đồng/kg; mận xô đều (khoảng 50 quả/kg) giá 70.000 đồng/kg; mận nhỏ (60 – 70 quả/kg) giá chỉ 50.000 đồng/kg. Mua số lượng lớn 10 kg trở lên được miễn phí ship các quận nội thành TPHCM. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho biết mua online khó kiểm chứng chất lượng.

Mận hậu Việt Nam thường có lá và cuống tươi, trong khi mận Trung Quốc cuống khô, dễ rụng khi chạm vào

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, mận hậu về chợ trong một tháng nay, hơn 1.820 tấn. Mận loại 1, 2 có giá sỉ lần lượt 100.000, 90.000 đồng/kg hiện giảm còn 60.000, 50.000 đồng/kg.