Mai Tài Phến gây sốc khi bị "đào mộ" việc tự nhận có máu dê và thích phụ nữ mông to

Mới đây, nghi án Mai Tài Phến hiện đang hẹn hò với Mỹ Tâm đã làm chấn động cộng đồng mạng.

Từ việc chuyện tình ái này của cặp đôi "Chị trợ lý của anh" nổ ra, cư dân mạng nhanh chóng đào mộ lại một đoạn clip cách đây 2 năm của Mai Tài Phến. Trong clip, Mai Tài Phến không ngần ngại tự nhận mình có máu dê trong người.

Ngoài ra khi được hỏi rằng thích phụ nữ mông to hay ngực to, Phến cũng đáp ngay rằng anh thích mông to. Kiểu phụ nữ hiền, dễ thương, hiểu chuyện và mông to chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của "thầy giáo" Mai Tài Phến.

Ở những câu hỏi phỏng vấn nhạy cảm khác về vấn đề 18+, Mai Tài Phến cũng thật thà cho biết anh là người xem việc quan hệ tình dục trong tình yêu là rất quan trọng. Nếu được người yêu rủ xem phim 18+, anh cũng không hề từ chối mà sẽ xem cùng và còn bảo rằng: "Có gì đâu, phim hay mà". Hình tượng của Mai Tài Phến trước đó từng là anh thầy giáo hiền lành, điển trai nhưng cuối cùng lại bị những câu hỏi trên làm cho vỡ tan tành.