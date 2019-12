Mách mẹ thực đơn chuẩn từ chuyên gia dinh dưỡng cho con khỏe mạnh, mau lớn

Theo bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Ngọc Hương – Nguyên Trưởng Khoa Dinh Dưỡng Lâm Sàng, Trung Tâm Dinh Dưỡng Tp.HCM – Trong quá trình ăn dặm, trẻ cần được ưu tiên cung cấp các thực phẩm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng vượt trội của lứa tuổi từ 6 đến 36 tháng, thực hành đơn giản là chọn 2 đến 3 thực phẩm sau đây đưa vào bữa ăn hàng ngày của trẻ cùng với các thực phẩm khác.

Cần lựa chọn thực phẩm an toàn, vệ sinh, tươi mới, phù hợp và đa dạng cho trẻ ăn dặm

1. Cá

Hàm lượng dinh dưỡng giữa cá đồng và cá biển cơ bản tương đương nhau. Cá chứa từ 15% - 22% lượng protein, từ 1% - 10% chất béo cùng một số vitamin và khoáng chất. Đặc biệt trong chất béo của một số loài cá như cá hồi, cá da trơn… giàu Omega 3, DHA/EPA là những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển trí não và thị lực của trẻ. Do đó, việc bổ sung nguồn dinh dưỡng từ những loại cá này trong bữa ăn của trẻ là vô cùng cần thiết.

2. Yến mạch

Trong thành phần dinh dưỡng của yến mạch có 66% chất bột đường (carbohydrate), 11,2 % chất đạm (protein), 9,2 % chất béo (lipid), đặc biệt giàu vitamin nhóm B và chất xơ (7,1%). Yến mạch được dùng để nấu cháo (thay gạo) cho các trẻ bị táo bón. Nên chọn yến mạch loại đã cán mỏng (Rolled oats) giúp rút ngắn thời gian nấu.

3. Trái cây chín theo mùa

Chọn trái cây chín theo mùa sẽ giúp trẻ được thưởng thức các loại trái cây vừa ngon, vừa giàu vitamin với giá thành hợp lý.

4. Sữa

Ngoài 3 bữa ăn chính, trẻ dưới 36 tháng tuổi cần uống thêm mỗi ngày từ 500 ml đến 800 ml sữa để có đủ năng lượng và các khoáng chất can xi, phốt pho, magiê… giúp tăng trưởng hệ răng – xương và tăng cân nặng. Hãy chọn sữa phù hợp với tháng tuổi và khẩu vị của trẻ, phù hợp với thu nhập của gia đình và được sản xuất bởi công ty có uy tín trên thị trường.

5. Sữa chua

Cho trẻ ăn từ 1 -2 hũ sữa chua mỗi ngày sẽ giúp điều hòa hoạt động đường tiêu hóa (trẻ ít bị tiêu chảy, táo bón và các rối loạn tiêu hóa khác).

6. Rau lá xanh

Nhóm rau lá có màu xanh đậm sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe của trẻ , cụ thể là: Vitamin A giúp tăng trưởng chiều cao tốt, tăng sức để kháng và hoàn thiện chức năng nhìn (thị lực tốt giúp phát triển não bộ tối ưu và phản ứng nhanh với các tác động của môi trường chung quanh); vitamin C giúp tăng sức đề kháng, tăng hấp thu chất sắt trong bữa ăn và tăng sức bền của thành mạch máu; các khoáng chất như sắt, can xi, magiê… hỗ trợ tăng chiều cao; chất xơ giúp cân bằng hệ khuẩn ruột và giảm táo bón.

7. Dầu ăn có chứa omega 3 tự nhiên

Chất béo, đặc biệt là omega 3, DHA/EPA đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển não bộ, thị lực. Do đó trong giai đoạn này, mẹ cần chú ý bổ sung dầu ăn có chứa omega 3, DHA/EPA trong khẩu phần của trẻ như dầu ăn từ cá. Khi sử dụng 100 mg dầu tinh luyện từ cá, trẻ sẽ nhận được 34 mg acid béo no, 64 mg acid béo không no, trong đó có 1,6mg omega 3 – 16 mg omega 6 – 45 mg omega 9 - 0,07 mg DHA - 0,26 mg EPA là những dưỡng chất thiết yếu cần cho sự phát triển của não bộ.

Mẹ cũng cần cẩn thận trong việc chọn lựa các thực phẩm sạch, không có thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất kích thích tăng trưởng. Chọn thực phẩm tươi để trẻ nhận được nhiều vitamin, chọn món ăn mới nấu để trẻ không bị nhiễm trùng đường ruột. Chọn thực phẩm phù hợp với khả năng nhai – nuốt và đa dạng các thực phẩm trong bữa ăn sẽ giúp trẻ có cơ hội nhận đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, vì không có loại thực phẩm nào chứa đầy đủ các dưỡng chất cơ thể cần trong ngày.

