Mặc tin đồn yêu Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh vẫn vô tư "cặp kè" Tường Vi

Tập 18 của chương trình truyền hình Cuộc chiến mỹ vị có sự góp mặt của Nhan Phúc Vinh và Tường Vi. Đảm nhận vai trò MC cho chương trình vẫn là cặp đôi quen thuộc là Phí Linh - Minh Xù.

Nhan Phúc Vinh - Tường Vi - Minh Xù - Phí Linh và các đầu bếp của "Cuộc chiến mỹ vị".

Nhan Phúc Vinh - Tường Vi từng đóng chung phim truyền hình Cô Thắm về làng nên khá hiểu ý nhau. Cặp đôi này cũng từng vướng tin đồn phim giả tình thật suốt một thời gian dài. Mở đầu chương trình, các đầu bếp lần lượt giới thiệu bản thân với hai khách mời. Ngọc Anh chia sẻ rất mến mộ khả năng diễn xuất của Tường Vi, cuộc nói chuyện này kéo dài khiến Nhan Phúc Vinh khó chịu và muốn mời hai người ra một góc riêng tâm sự. Tường Vi tiết lộ đó là chiến thuật để câu giờ cho nam diễn viên Nhan Phúc Vinh phải nhịn đói.

Nhan Phúc Vinh - Tường Vi.

Tiếp tục với phần giới thiệu của Sĩ Toàn, đầu bếp điển trai chia sẻ anh cũng đã có dịp chụp chung bộ ảnh với Tưởng Vi. Điều này khiến Minh Xù ngỡ ngàng vì có một đầu bếp quen hết showbiz Việt và phong cho Sĩ Toàn biệt hiệu "thánh thả thính". Ngay lập tức, Tường Vi táo bạo cũng tự nhận mình là "thánh chụp thính" khiến mọi người bất ngờ.

Không chịu thua Tường Vi, Nhan Phúc Vinh cũng kể xấu Tường Vi không biết nấu ăn, khuyên cô không nên nhìn chằm chằm vào các đầu bếp và còn gài bẫy khiến Tường Vi phải nói em yêu anh rồi thẳng thừng từ chối. Hai khách mời còn mang đến nhiều điều thú vị khác xung quanh câu chuyện ẩm thực và chiếc tủ lạnh đặc biệt họ đã mang đến chương trình.

Nhan Phúc Vinh.

Tường Vi.

Trái với những hình ảnh nghiêm túc khi ngồi tại gian bếp, MC Minh Xù quậy hết mức khi đứng sau hậu trường. Cụ thể anh và Vũ Dino đã đổi vai, Minh Xù sẽ vào vai đầu bếp còn Vũ Dino đảm nhận vai trò MC. Giả vờ ghi hình, MC Vũ Dino dõng dạc tuyên bố khẩu hiệu: "Món ăn ngon, đầu bếp không đẹp" khiến Minh Xù giật mình.



Minh Xù thì thầm với máy quay rằng tất cả những gì khán giả thấy trên mạng xã hội đều là giả dối. Sau đó Minh Xù đi đến từng người và bắt đầu vạch trần bộ mặt thật đằng sau hậu trường là: "Tất cả clip đều có sự mua like của các đầu bếp". Người đầu tiên mua like là Ngọc Anh, tiếp đến là anh cả Hoàng Nhân. Tuy đang trang điểm nhưng Hoàng Nhân cũng bị lôi ra tra khảo, không những thế anh còn bị Minh Xù trêu chọc về đôi mắt "nhắm mãi không mở" của mình.

Các đầu bếp của chương trình.

Tiếp tục phần tố mua like, Minh Xù giới thiệu về đầu bếp Sĩ Toàn tuy đã cố gắng mua like nhưng không ai like. Còn Vũ Dino khẳng định mình không hề mua like và mọi thứ đều là thật, anh còn tranh thủ quảng cáo trang cá nhân và kêu gọi các nhãn hàng tài trợ.