Mặc shorts mà chẳng lộ "chân cột đình", nàng chân to chỉ cần nắm trong tay 2 bí mật này

Với những cô nàng chân to, chuyện diện shorts trong mùa hè dường như là điều không thể bởi đã là shorts thì bao giờ cũng phơi bày đôi chân cột đình của mình. Tự ti với đôi chân thiếu thon gọn, các nàng thường chọn giải pháp giấu nhẹm bằng những kiểu quần dài che chân, nhưng thực sự thì vẻ năng động, cá tính của shorts vẫn khiến các nàng không kìm lòng được. Không phải bạn không mặc được shorts, mà bạn chưa tìm được đúng kiểu quần dành riêng cho mình. Chỉ với 2 điều này, nàng chân to vẫn có thể tự tin diện shorts mà chẳng lo bị lộ nhược điểm vóc dáng.

1. Phần ống quần shorts nhất định phải rộng

Chân to tối khị với những kiểu quần ôm sát, nhất là với shorts. Quần shorts đã ngắn lại ôm lấy đùi nữa thì quá như "lậy ông tôi ở bụi này", bao nhiêu nhược điểm đùi to bị phơi bày ra hết. Nàng chân to luôn cần nhớ, đã chọn shorts là phải chọn những thiết kế ống rộng, thoải mái với chất vải nhẹ nhàng hoặc có thiết kế tạo ly đứng dáng... như vậy mới che đi được nhược điểm đôi chân cột đình của mình.

Những thiết kế shorts vải với đường may đứng dáng, đường ly chạy dọc luôn tạo cảm giác đôi chân bạn nhỏ nhắn hơn nhiều.

Các nàng có thể giấu bụng bằng những kiểu quần cạp cao hay mặc theo cách sơ vin nửa vời vừa tạo nét cá tính vừa giúp vóc dáng, nhất là vòng eo và đôi thân như thon gọn hơn bình thường.

2. Không mặc quần quá ngắn, chiều dài hợp lý cho nàng chân to là qua đùi hoặc gần chạm đầu gối



Chiều dài lý tưởng của shorts dành cho những cô nàng chân to bao giờ cũng phải dài gần chạm gối để có thể che giấu bắp đùi to, thu gọn đôi chân cột đình lại. Chính chiều dài lửng lơ ấy lại tạo nét chấm phá khá thú vị dành cho những cô nàng điệu đà muốn thêm vẻ bụi bặm, hay những cô nàng cá tính muốn làm mềm style của mình.

Thiết kế quần dài vừa tới gối không chỉ mang lại nét mới lạ, còn tạo cảm giác kín đáo, tinh tế hơn nhiều cho người mặc. Thậm chí kiểu shorts này còn có thể diện đến văn phòng mà chẳng lo kém thanh lịch nơi công sở.

Mới nghe qua thì có thể thấy những dáng shorts đứng dáng, ống rộng và dài như này có phần thô cứng, nhưng không khi bạn mix theo style thoải mái nghịch ngợm chiếc quần vẫn hoàn thành tốt vai trò là điểm nhấn, việc của bạn chỉ cần diện cùng áo phông đơn giản nữa là xong.

Thiết kế khá hợp dành cho những cô nàng 30 muốn trẻ hóa style của mình.

Sang chảnh khi xuống phố hay gợi cảm phóng khoáng trong những chuyến du lịch hè...