Mặc quần lót giấy khi đi du lịch: Chuyên gia chỉ nguyên nhân và giải pháp để tránh nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa khi sử dụng

Chị em thích quần lót giấy để mặc đi du lịch nhưng lại e ngại viêm nhiễm vùng kín



Chị Hải (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, mỗi năm đến mùa hè, chị lại náo nức cùng anh chị em trong cơ quan đi du lịch biển. Tuy nhiên, vấn đề đồ lót khiến chị thiếu tự tin, luôn lo lắng mình sẽ mắc bệnh. Cũng giống như một số chị em phụ nữ khác, chị Hải thường tìm mua quần lót giấy mặc thay thế quần lót hàng ngày trong mỗi chuyến đi chơi.

"Quần lót giấy có ưu điểm mặc xong một lần là vứt ngay đi, thay một chiếc quần khác chứ không cần giặt giũ, lại chẳng lo mùi hôi ám lại trong những chiếc quần lót bình thường, đợi đến khi hết chuyến du lịch mới có thể giặt giũ tại nhà. Biết là vậy nhưng mình vẫn lo lắng vì da vùng kín khá nhạy cảm, có thể khiến vùng kín bị viêm nhiễm", chị Hải nói.

Không còn dừng lại ở nỗi lo sợ nữa, chị Thêm (Cầu Giấy, Hà Nội) mới trở về từ chuyến đi du lịch biển với công ty đã bị viêm nhiễm vùng kín do dùng quần lót giấy. Chị Thêm than thở, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi chị mặc quần lót giấy suốt 5 ngày đi biển. Được một chị bạn mách, mặc quần lót giấy rất tiện lợi, giá lại "hạt dẻ" bất ngờ, chị Thêm thấy bùi tai mua cả lô về dùng.



"Ai ngờ, dùng đến ngày đi tắm biển thứ 3, mình cảm thấy bất thường sau khi tắm tráng ở khu vực bãi tắm. Vùng kín ngứa nóng, mấy hôm sau thì ra nhiều khí hư khiến mình rất kinh hãi. Về Hà Nội, mình tức tốc đi khám ngay thì đã bị viêm âm đạo. Suy đi tính lại chẳng làm điều gì bất thường cả, mình chỉ chắc chắn nguyên nhân là do mặc quần lót giấy gây nên", chị Thêm chia sẻ.

Lựa chọn quần lót giấy để mặc đi du lịch, bạn có từng bị viêm âm đạo chưa?

Dùng quần lót giấy cần chú ý điều gì để tránh viêm nhiễm vùng kín?

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), thực tế thì việc sử dụng quần lót giấy rất tiện lợi, không chỉ là khi bạn có những chuyến du lịch, công tác trong thời gian ngắn mà còn được nhiều phụ nữ sau sinh tin dùng để giải quyết tình trạng bất lợi của bản thân khi đó.

BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung Thực tế, việc sử dụng quần lót giấy đem lại rất nhiều lợi ích sức khỏe như đảm bảo sự sạch sẽ, tiện lợi… đặc biệt khi bạn đi du lịch nhiều ngày, công tác cả tuần mà không có điều kiện giặt giũ, phơi đồ dùng cá nhân, điều này thực sự còn giúp bạn bảo vệ vùng kín.

Nếu quần áo, nhất là đồ lót đem đi giặt trong điều kiện không đảm bảo, không dùng xà phòng giặt giũ, không phơi ở nơi có đủ độ cao và ánh sáng mặt trời thì khó tránh nguy cơ viêm nhiễm. Nhất là khi bạn đi du lịch, sống chung phòng với nhiều người, nhu cầu giặt giũ, phơi đồ càng khó đáp ứng thì nguy cơ viêm nhiễm vùng kín sau khi đi du lịch về càng cao.

"Nguy cơ viêm nhiễm vùng kín do mặc quần lót giấy có thể chỉ là do sử dụng những loại quần lót không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Do đó, muốn đảm bảo sức khỏe vùng kín thì nguyên tắc hàng đầu vẫn là lựa chọn quần lót giấy có nguồn gốc đảm bảo thì chị em không việc gì phải lo lắng khi mặc", BS Dung cho biết.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh thêm khả năng gây dị ứng da do phần dây cao su bám xung quanh viền quần lót giấy. Một số chị em bị dị ứng cao su rất có thể sẽ gặp phải tình trạng da mẩn đỏ, nổi mề đay, dị ứng… sau khi mặc loại quần này. Tuy nhiên, điều đó cực kỳ hiếm và không phải là biểu hiện của vùng kín bị viêm nhiễm.

Theo BS Dung, chị em nên sử dụng quần lót giấy khi đi du lịch để đảm bảo sạch sẽ, tiện lợi. Chỉ mặc quần lót giấy một ngày mỗi lần, cuối mỗi ngày phải thay ra và sử dụng quần mới chứ không giặt đi dùng lại. Không sử dụng quần lót giấy trong thời gian kéo dài vì quần có khả năng thấm hút kém, có thể gây bí vùng kín. Trong quá trình mặc quần lót giấy nếu thấy những dấu hiệu dị ứng cần dừng lại ngay.