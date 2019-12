Mặc kệ những đồn đoán xung quanh "tình tin đồn" Park Bo Gum cùng chồng cũ, Song Hye Kyo vẫn thoải mái tận hưởng điều này một mình

Trên trang Instagram story gần đây, Song Hye Kyo đã đăng tải những hình ảnh tại một địa điểm xinh đẹp của TP Lisbon, Bồ Đào Nha khi cô có dịp tới đây để du lịch. Những hình ảnh mới này của Song Hye Kyo liên tục được cư dân mạng chia sẻ lại. Các fan đều hy vọng, người đẹp "Hậu duệ mặt trời" sẽ quên hết những chuyện không vui để tận hưởng chuyến du lịch một cách vui vẻ.

Thời gian gần đây, câu chuyện ly hôn giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki lại tiếp tục trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội khi cả hai đều có động thái lạ. Theo đó, sau khi Song Hye Kyo chia sẻ hình ảnh bài hát có liên quan tới "tình tin đồn" Park Bo Gum, thì ngay ngày hôm sau công ty quản lý của Song Joong Ki ra tuyên bố nam diễn viên sẽ kết thúc hợp đồng trong tháng này, đồng thời sẽ không ký tiếp. Điều này có nghĩa là Song Joong Ki sẽ tạm biệt ngôi nhà chung với đàn em Park Bo Gum sau 7 năm gắn bó.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội Trung Quốc cũng xuất hiện tin đồn cho rằng, Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ tái hợp nhờ một số chi tiết. Trang QQ xứ Trung đã "đào" lại bức ảnh Song Hye Kyo trên tạp chí cách đây ít lâu. Trong ảnh, người đẹp họ Song xinh đẹp rạng rỡ với bộ váy trắng thanh lịch. Và điều đáng chú ý là tay Song Hye Kyo có đeo một chiếc nhẫn. Trang QQ cho rằng, mặc dù không thể rõ hình ảnh của chiếc nhẫn, tuy nhiên nó lại rất giống với hình dáng của nhẫn cưới nên không loại trừ khả năng Song - Song tái hợp.

Bên cạnh đó, trong một story mới trên trang Instagram cá nhân, Song Hye Kyo cũng gây tò mò khi chia sẻ hình ảnh là ca khúc "Try Again" do ca sĩ Jaehyun (NCT) thể hiện. Bài hát có những câu từ nhiều ẩn ý như: "Bất cứ khi nào em hỏi anh cảm thấy như thế nào, hãy nhớ rằng, câu trả lời của anh luôn là em/ Chúng ta sẽ ổn cả thôi, anh muốn thử lại lần nữa". Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng "thuyết âm mưu" này không phù hợp với tình hình hiện tại. Hơn nữa, chiếc nhẫn được Song Hye Kyo đeo ở ngón giữa nên nhiều khả năng chỉ là món trang sức thông thường chứ chẳng hề có cuộc tái hợp nào ở đây cả.