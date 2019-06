Lý Liên Kiệt bị chỉ trích là "người cha tồi nhất Hong Kong" và sự thật khiến nhiều người phải suy ngẫm

Lý Liên Kiệt được mệnh danh là "vua võ thuật" với sự nghiệp lừng lẫy ít ai sánh bằng. Nhưng về đời tư, anh lại nhận chỉ trích nặng nề, thậm chí từng bị báo chí gọi là người cha tồi nhất Hong Kong.

Năm 1991, Lý Liên Kiệt chia tay vợ đầu là Hoàng Thu Yến. Hai con gái anh là Lý Tư mới 3 tuổi còn Lý Đài Mật mới 2 tuổi được tòa xử cho mẹ nuôi dưỡng nhưng Hoàng Thu Yến vừa nhập cư sang Mỹ nên chưa tìm được công việc ổn định đủ để nuôi sống cả ba mẹ con. Hoàng Thu Yến đành để Lý Liên Kiệt tạm thời nuôi dưỡng hai con.

Lúc này sao võ thuật bận rộn sự nghiệp nên đã bỏ lại hai con gái ở Bắc Kinh, đi biền biệt 2 năm trời không về thăm con một lần.

Chỉ vài năm sau, Lý Liên Kiệt tái hôn với bạn gái mới Lợi Trí và xây dựng cuộc sống riêng. Biết được chuyện cha mình có vợ mới từ báo chí, hai chị em Lý Tư và Lý Đài Mật từng quyết tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho cha. Trong hôn lễ của cha, cả hai cô bé đều nhất quyết không chịu đi.

Sau này, hai con gái của Lý Liên Kiệt theo mẹ về Mỹ sống và rất ít khi xuất hiện cùng cha. Truyền thông Hong Kong chỉ trích Lý Liên Kiệt là người cha tệ bạc và vô trách nhiệm. Minh tinh họ Lý chưa từng lên tiếng thanh minh cho bản thân nhưng thực ra Liên Kiệt cũng có những nỗi niềm riêng của người làm cha.

Người cha tồi "cuồng" bảo vệ con

Không thể dành nhiều thời gian cho các con, Lý Liên Kiệt có cách yêu thương con của riêng mình. Lý Liên Kiệt từng thừa nhận mình là người nhát gan, đặc biệt là những việc liên quan đến các con gái. Anh cho biết mình mắc chứng bệnh "cuồng" bảo vệ con, luôn luôn sợ con xảy ra chuyện khi không có cha ở bên.

Lý Liên Kiệt chia sẻ bản thân từ nhỏ đã mất cha nên anh luôn ôm một nỗi ám ảnh về tình phụ tử, nỗi khao khát được cha dang tay bảo vệ. Sau này, khi đã trở thành cha của hai cô con gái, nỗi ám ảnh đó đã hóa thành những cơn lo lắng không thể kiểm soát.

Lý Liên Kiệt và hai con gái đầu.

Hai con gái Lý Tư và Lý Đài Mật ra đời khi Lý Liên Kiệt còn rất khó khăn. Lý Liên Kiệt tuy bắt đầu nổi danh từ năm 1982 nhờ phim Thiếu Lâm Tự nhưng đến cuối những năm 80, sự nghiệp của anh rơi vào bế tắc.

Thời điểm ly dị vợ cũng là lúc họ Lý đang túng thiếu nhất. Anh sống nhờ việc mở võ quán ở nước ngoài nên đành gửi hai con về cho bà nội chăm sóc. Căn nhà của mẹ Lý Liên Kiệt ở Bắc Kinh khi đó là một căn nhà cổ thấp bé dột nát, đã có lịch sử tới cả trăm năm tuổi.

Không có điều kiện tìm cho các con một ngôi nhà khác nhưng chính tay Lý Liên Kiệt đã sửa sang lại từng chi tiết trong nhà, bọc lại toàn bộ đường dây điện lỏng lẻo để các con không gặp nguy hiểm.

Sau khi khởi nghiệp thành công tại Hong Kong, Lý Liên Kiệt đã dùng món tiền cát-xê đầu tiên để sắm một căn nhà nhỏ nhưng an toàn hơn cho con. Tới khi hai con gái đến tuổi nhập học, Lý Liên Kiệt không chọn ngôi trường giỏi nhất mà chọn một trường tiểu học ở thôn Trung Quan, cách xa trung tâm Bắc Kinh.

Đây là ngôi trường nhỏ hoàn toàn khép kín và biệt lập với lịch sinh hoạt và dạy học nghiêm ngặt. Tường bao quanh trường cao và dày đến mức nhiều người so sánh với tường nhà ngục. An toàn chính là lý do duy nhất khiến Lý Liên Kiệt chọn ngôi trường này cho hai con gái.

Tới khi hai con lên cấp hai, anh lập tức đưa Lý Tư và Lý Đài Mật sang Mỹ để học tập và sống cùng mẹ. Anh cũng bắt đầu mời thầy giáo người Nga tới dạy võ riêng cho hai ái nữ để phòng thân. Mới tuổi 12, 13, con gái của Lý Liên Kiệt đã thành thạo ngón phản đòn bằng quyền cước khi bị người lạ tấn công. Lý Liên Kiệt còn sắm cho hai con gái vũ khí tự vệ là gậy chích điện có khả năng phóng ra luồng điện 10.000 volt và dặn con luôn phải mang theo người.

Hai con gái lớn của Lý Liên Kiệt được học cách tự vệ để bảo vệ bản thân trong mọi tình huống.

Bạt mạng kiếm tiền vì con

Sau khi kết hôn với Lợi Trí, Lý Liên Kiệt sinh thêm hai cô con gái nữa. Khi chuẩn bị có con gái thứ ba Jane, Lý Liên Kiệt đã 36 tuổi còn Lợi Trí đã 38. Lúc này, Lý Liên Kiệt mắc chứng mất ngủ triền miên vì lo lắng cho cái thai trong bụng vợ.

Ngày Lợi Trí sinh con, điều đầu tiên sao võ thuật làm không phải ôm con vào lòng mà là lần đếm đủ từng ngón tay ngón chân của con gái. Bởi suốt nhiều tháng, anh bị ám ảnh bởi cơn ác mộng con gái ra đời không lành lặn.

Ban đầu, Lý Liên Kiệt cho gia đình định cư tại Los Angeles để tiện việc đóng phim tại Mỹ. Nhưng sau sự kiện ngày 11/9, anh lập tức tậu một tòa biệt thự kiên cố tại Thượng Hải để đưa các con về Trung Quốc trú tạm.

Biệt thự kiên cố được Lý Liên Kiệt được sao võ thuật mua để hai con gái trú tạm, sau đó bị bỏ hoang.

Jane và Jada Lý vốn sinh tại Mỹ nên có quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, Lý Liên Kiệt đã dùng tiền bạc và quyền lực để đổi quốc tịch của con sang đảo quốc Singapore, nơi có tỷ lệ tội phạm thấp hàng đầu thế giới.

Ở tuổi 56, Lý Liên Kiệt ốm yếu và già nua trước tuổi. Khả năng anh phải sống phần đời còn lại trên xe lăn vì căn bệnh cường giáp là rất cao. Tuy không thể đóng phim như trước, Lý Liên Kiệt vẫn rất tích cực làm việc, đặc biệt là tham gia các dự án cùng tỷ phú Jack Ma.

Thường xuyên qua lại với Jack Ma, nhiều người gièm pha Lý Liên Kiệt đã giàu còn muốn giàu thêm.

Từ khi trẻ tới lúc già, Lý Liên Kiệt vẫn luôn bạt mạng kiếm tiền và chịu chỉ trích thờ ơ, bỏ rơi con cái. Nhưng có lẽ mục đích kiếm tiền của tài tử họ Lý không phải chỉ cho bản thân.

Với tính cách lo âu quá mức như Lý Liên Kiệt, chắc chắn rằng anh muốn gia đình mình, nhất là các con gái vẫn được sống dư dả ngay cả khi anh liệt giường.