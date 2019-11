Ly kỳ vụ trộm xe Lexus của người tình trong khách sạn khiến thanh niên vướng tù tội

Theo cáo trạng, năm 2013, chị Phạm Thị Thanh Vân (41 tuổi) và Sơn chung sống với nhau như vợ chồng tại một căn nhà ở phường Tân Hưng (quận 7, TP.HCM). Hai người có một con chung sinh năm 2014. Cuối năm 2017 do phát sinh mâu thuẫn, chị Vân và Sơn không còn sống chung với nhau nữa.

Ngày 18-2-2018, chị Vân cùng con trai, người giúp việc và tài xế chạy xe ô tô Lexus biển số 51F – 354.10 từ TP.HCM xuống TP Cần Thơ để đi tham quan. Nhóm chị Vân thuê phòng của khách sạn Phương Nga (quận Ninh Kiều) để nghỉ.

Tòa tuyên án với hai bị cáo Sơn (áo xám) và Khánh (áo trắng) chiều ngày 26-11. Ảnh: Hồng Anh

Khoảng 8 giờ ngày 19-2, chị Vân chụp một số hình ảnh gửi qua Zalo cho Sơn, trong đó có ảnh của con đứng trước cửa khách sạn Phương Nga. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Sơn rủ Khánh đi Cần Thơ để đón con và lấy xe ô tô Lexus về.

Khi đến Cần Thơ, Sơn và Khánh đi đến các điểm du lịch tìm chị Vân nhưng không thấy. Sơn lên mạng xã hội Facebook thấy Vân đang quay video trực tiếp cảnh ở bến du thuyền Ninh Kiều. Sơn và Khánh ra bến du thuyền thì thấy Vân lên xe Lexus đi. Cả hai theo xe chị Vân tới khách sạn Phương Nga. Về tới khách sạn, tài xế của chị Vân đưa xe vào để trong bãi xe của khách sạn và gửi chìa khóa cho tiếp tân.

Hai bị cáo Khánh và Sơn ra tòa ngày 26-11. Ảnh: Hồng Anh

Tiếp đó, Sơn và Khánh cùng đi vào sảnh khách sạn, Khánh gặp lễ tân yêu cầu nhân viên cung cấp số phòng của Vân nhưng nhân viên từ chối và nói chuyện với khách khác. Thấy không có người để ý nên Khánh lén lấy chìa khóa xe Lexus đưa cho Sơn. Sau đó, Sơn lái xe chở Khánh đi.

Người quản lý khách sạn Phương Nga thấy khi xe vào là một người khác lái, mấy phút sau xe ra là một người khác nữa nên vào hỏi nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân nói không đưa chìa khóa cho ai.

Sau đó, người quản lý khách sạn lấy xe máy đuổi theo xe Lexus do Sơn đã lái đi. Đồng thời nhân viên tiếp tân gọi điện báo cho chị Vân biết sự việc. Chị Vân sau đó đã đi trình báo công an.

Cảnh sát giao thông được nhờ hỗ trợ đã dừng xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe nhưng Sơn không cung cấp được giấy tờ chủ sở hữu xe. Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản sự việc và tạm giữ xe.

Theo định giá của cơ quan chức năng, chiếc xe Lexus trị giá 2,8 tỉ đồng. Sau đó chiếc xe được giao trả cho chủ sở hữu là em trai chị Vân.

Ra tòa, cả Sơn và Khánh đều không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Khánh là người làm thuê cho Sơn, ở chung nhà với Sơn. Khánh bác bỏ các lời khai trước đó, nhất là lời khai ban đầu khi bị công an giữ xe. Khánh cho rằng xe Lexus là của vợ chồng Sơn. Khánh cho rằng mình lấy chìa khóa xe có hỏi nhân viên khách sạn và được người này "gật đầu" đồng ý.

Sơn cũng cho rằng xe là hai vợ chồng mua nhân dịp sinh nhật con. Tuy nhiên, các giấy tờ và nguồn tiền mua đều không thể hiện chiếc xe là của người này sở hữu.

Sau một ngày xét xử, tòa án cho rằng có đủ chứng cứ để khẳng định các bị cáo đã trộm xe Lexus trong khách sạn Phương Nga. Chiếc xe này không phải thuộc sở hữu của bị cáo Sơn. Bị cáo Sơn lấy xe này khi chưa có sự đồng ý của chị Vân vì các cuộc điện thoại bị cáo Sơn gọi cho Vân thì Vân đều không nghe máy. Khánh lén lút lấy trộm chìa khóa xe từ quầy tiếp tân của khách sạn. Khi các bị cáo này lấy xe đi thì đang trong sự trông giữ của khách sạn nên khách sạn Phương Nga là bị hại trong vụ án.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên tòa đã quyết định phạt bị cáo Sơn 13 năm tù giam, Khánh 9 năm tù giam cùng về tội "trộm cắp tài sản". Do Sơn đang chấp hành bản án phạt một năm sáu tháng tù về tội "cố ý gây thương tích" do tòa án nhân dân quận 7 tuyên phạt nên tòa tổng hợp chung hình phạt đối với bị cáo Sơn là 14 năm 6 tháng tù.