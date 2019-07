Lý giải vì sao có để quên hàng hiệu trị giá cả tỷ đồng, khách sạn cũng không bao giờ gọi điện báo với khách?

Quy tắc xử lý đồ đạc khách bỏ quên của các khách sạn:

- Đồ vật có giá trị như đồ trang sức, tiền mặt, đồng hồ… và những đồ khác tương tự phải được bỏ vào két sắt tại quầy lễ tân. Việc để vào hay bỏ đồ ra khỏi két phải được tiến hành dưới sự chứng kiến và giám sát của nhân viên an ninh, ghi lại cẩn thận. Chìa khóa két phải được cho vào một chiếc phong bì niêm phong do trưởng bộ phận an ninh giữ hoặc quản lý buồng phòng.

- Nếu khách bỏ quên thẻ tín dụng thì thẻ sẽ được giữ gìn cẩn thận trong 24h trước khi báo cho công ty cung cấp thẻ. Công ty cung cấp thẻ phải gửi fax cho khách sạn một lá thư báo yêu cầu hủy thẻ.

- Những đồ vật thất lạc ít có giá trị sau 90 ngày nếu không có ai nhận sẽ được đưa cho người phát hiện món đồ. Danh sách sẽ được gửi lên cho trưởng bộ phận buồng phòng để có phương án xử lý.

- Những đồ thất lạc có giá trị sau 180 ngày không có ai nhận sẽ được xin ý kiến của giám đốc để đưa lại cho người phát hiện ra món đồ đó. Mẫu giấy ghi chép thông tin về món đồ thất lạc sẽ là giấy thông hành cho món đồ đó. Người phát hiện món đồ phải giữ mẫu giấy này để đưa đồ ra khỏi khách sạn.

- Những đồ thất lạc là đồ uống như nước ngọt đóng lon chưa được mở, không phải là đồ của khách sạn trong tủ lạnh ở phòng khách sẽ được giữ 3 ngày trước khi đưa lại cho người phát hiện.

- Đồ hộp cũng sẽ được giữ 3 ngày trước khi đưa lại cho người phát hiện. Những hộp thức ăn đang dùng dở sẽ được hủy sau 3 ngày không có người nhận.

- Những đồ dễ hỏng như rau củ quả sẽ được giữ 1 ngày trước khi đưa lại cho người phát hiện.