Lý do mái tóc vẫn hư tổn dù được chăm sóc kỹ lưỡng

Giống như da mặt, da đầu cũng không nằm ngoài những tác động xấu mà môi trường xung quanh đang đem đến cho cơ thể. Khi da đầu chịu ảnh hưởng của môi trường, stress hoặc mệt mỏi sẽ dễ dẫn đến hiện tượng da đầu khô, ngứa, gây gàu và rụng tóc.



Vậy chăm sóc da đầu như thế nào mới là đúng?

Kiểm tra lại cách gội đầu của bản thân

Da đầu rất nhạy cảm, đặc biệt sau mỗi lần làm tóc, ngoài việc hấp tóc, ủ tóc định kỳ thì dầu gội hằng ngày cũng rất quan trọng. Đây là bước chăm sóc da đầu tối thiểu nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng. Có người dành không đủ thời gian để làm sạch da đầu hoặc thao tác quá mạnh làm tổn thương vùng da này.

Một lời khuyên cho bạn là nên kết hợp thao tác massage khi gội đầu để làm sạch nhẹ nhàng, thúc đẩy tuần hoàn máu dưới da. Ngoài ra, để dầu gội có tác dụng tối đa thì thời gian cần thiết ít nhất là 5 phút như vậy nang tóc mới sạch sâu và hấp thu tốt dưỡng chất.

Nhiều người có thói quen gội đầu hàng ngày, nhưng thực sự việc đó không cần thiết mà thậm chí còn gây hại khi da đầu phải liên tục tiếp nhận hoá chất. Viện Da Liễu Hoa Kỳ khuyên rằng tuỳ theo loại tóc và da đầu mà số lần gội đầu cần điều chỉnh cho phù hợp. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, mình cần gội đầu bao nhiêu lần 1 tuần?

Lựa chọn loại lược phù hợp

Đa số mọi người thường xem nhẹ công đoạn chọn lược cho tóc mà quên rằng đây là thứ tiếp xúc với da đầu nhiều nhất. Cách dễ dàng để lựa chọn lược đó là nên chọn những chiếc lược răng mềm, tốt nhất là bằng gỗ để tránh gây tổn hại cho da đầu, tóc.

Loại lược hình chữ nhật Paddie Brush với phần cán rộng và răng lược đủ thưa, rất tốt cho việc kích thích máu lưu thông dưới da đầu và có khả năng gỡ rối tóc rất tốt.

Sử dụng dầu gội đầu lành tính với thành phần từ thiên nhiên



Dầu gội giúp làm sạch bụi bẩn và dầu thừa trên tóc. Tuy nhiên, nếu sử dụng thời gian dài, một số loại dầu gội chứa quá nhiều thành phần tẩy rửa và bảo quản sẽ vô tình khiến tóc xấu đi. Chúng cuốn trôi các lớp dầu và các acid béo tự nhiên – Thành phần quan trọng giúp tóc chắc khoẻ và suôn mượt.

Chính vì vậy, bạn nên lựa chọn các loại dầu gội hữu cơ chiết xuất từ thiên nhiên giúp cải thiện tình trạng da đầu một cách hiệu quả và an toàn. Cách tinh chất vitamin từ thảo mộc hay tinh dầu thiên nhiên sẽ cân bằng tốt độ ẩm cho da đầu và thấm sâu vào nang tóc để cung cấp dinh dưỡng cho tóc khoẻ mạnh, phục hồi.

