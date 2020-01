Lựa chọn dầu ăn cho gia đình: Tưởng dễ mà khó vì chưa biết đâu là chuẩn mực

Dầu ăn chất lượng trước hết phải an toàn nhờ công nghệ tinh luyện



Là nguyên liệu được sử dụng đầu tiên, dầu ăn có vai trò làm nền quan trọng cho những món ăn thêm thơm ngon và hấp dẫn. Hơn thế nữa, dầu ăn còn góp phần quan trọng trong việc quyết định chất lượng và sự an toàn của bữa cơm của gia đình.Vì vậy, nếu bạn chọn đúng loại dầu ăn tốt, có nghĩa là đã chọn đúng cách để bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của bữa cơm ngay từ bước khởi đầu.

Theo khảo sát của tập đoàn W&S, trong các loại dầu ăn dầu đậu nành là sự lựa chọn phổ biến nhất, chiếm đến 76.5% thị phần dầu ăn tại Tp.HCM và Hà Nội.

Kết quả của những nghiên cứu khoa học còn chỉ ra rằng dầu đậu nành ra đời không chỉ đơn thuần là thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, mà còn là một giải pháp cho những vấn đề liên quan đến sức khoẻ tim mạch trong thời hiện đại hoá, khi con người ngày càng ít có điều kiện vận động. Chính vì thế, dầu đậu nành từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu vì tốt cho tim mạch và tốt cho sứ khoẻ. Nhưng bạn có biết, yếu tố tiên quyết định hình chất lượng dầu ăn chính là công nghệ tinh luyện.

Dầu ăn muốn tốt cho sức khoẻ và tim mạch, trước hết phải trải qua quá trình tinh luyện khắt khe

7 bước tinh luyện công nghệ Châu Âu – cho chất lượng dầu tuyệt đối tinh khiết

Sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất ngày một nâng tầm chất lượng dầu ăn. Cũng như khi chuẩn mực dầu đậu nành được thiết lập năm 1992, khi doanh nghiệp Tường An tiên phong sản xuất dầu đậu nành đầu tiên tại Việt Nam. Và suốt 27 năm sau đó, Tường An chưa bao giờ đánh mất vị thế tiên phong của mình trên thị trường với sứ mệnh tiên phong trong giải dưỡng, nâng tầm bếp nhà. Năm 2019, Tường An tiếp tục thực hiện bước ngoặt kế tiếp, cho ra mắt dòng sản phẩm thượng hạng Tường An Premium, đột phá với 7 bước tinh luyện công nghệ Châu Âu.

Dầu đậu nành – sản phẩm chủ lực của dòng Tường An Premium mới

Với 43 năm gắn bó cùng bữa cơm của hàng triệu gia đình Việt Nam, hơn ai hết, Tường An hiểu rõ một sự thật: "Dầu ăn muốn tốt cho sức khoẻ, trước hết phải an toàn cho sức khỏe. Và dầu ăn an toàn chỉ có thể là dầu ăn đã được trải qua quá trình tinh luyện khắt khe, loại bỏ tạp chất có hại, lưu giữ tối ưu dưỡng chất (omega 3,6,9 và vitamin A, E), để chất lượng dầu đạt ngưỡng tinh khiết tuyệt đối.

3 ưu điểm vượt trội đến từ 7 bước tinh luyện công nghệ Châu Âu.

Dòng sản phẩm Tường An Premium với công nghệ Châu Âu với 7 bước tinh luyện khắt khe, mang lại 3 lợi ích: loại bỏ tạp chất có hại, lưu giữ tối ưu dưỡng chất (Omega 3,6,9 & Vitamin A, E), 100% nguyên chất. Nhờ đó, Tường An không ngần ngại đưa ra lời cam kết "hoàn toàn không": 0% cholesterol, 0% chất bảo quản, 0% transfat, 0% chất tạo màu.