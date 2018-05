Long An: Nam sinh lớp 8 lên trường thi học kỳ bị đột quỵ giữa sân, tử vong trên đường đi cấp cứu

Chiều 18/5, lãnh đạo trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Tân An, tỉnh Long An) xác nhận vừa có một nam sinh bị đột quỵ dẫn đến tử vong ngay tại trường.



Theo đó, vào khoảng 14h30 chiều ngày 17/5, khối học sinh lớp 8 của trường bước vào 2 môn thi cuối cùng của học kỳ 2 là Hóa học và Vật lý. Sau khi kết thúc môn thi Hóa, các em học sinh được nghỉ giải lao thì em Trần Công T. (học lớp 8/4) chơi ở sân trường thì bất ngờ ngã quỵ xuống đất.

Trường THCS Lý Tự Trọng, nơi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 8 đột tử.

"Lúc đó còn cách thời gian thi môn Vật lý khoảng 5 phút, mọi người thấy em ngất xỉu tại sân trường liền hô hoán nhưng em không qua khỏi", một cán bộ nhà trường cho biết.

Phát hiện sự việc, đội ngũ cán bộ giao viên nhà trường đã đưa T. đến Trạm y tế phường 4, TP. Tân An để sơ cấp cứu rồi chuyển ngay đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Tuy nhiên, em T. đã tử vong.

Sau đó, lực lượng Công an tỉnh Long An cũng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh của nhà trường để làm rõ vụ việc. Cụ thể, khi em T. đang chơi với các bạn dưới sân trường thì bất ngờ bị ngất xỉu, sau đó dẫn đến tử vong.

Hiện, thi thể em T. được gia đình đem về nhà làm lễ an táng.