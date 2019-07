Lời tiên tri vận mệnh cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới (8/7 - 14/7) và những lời khuyên hữu ích giúp bạn vượt qua sóng gió

Tuổi Tý

Tuần này, tuổi Tý bắt đầu cảm thấy những áp lực trong cuộc sống, công việc và tiền bạc bắt đầu lớn dần lên. Việc theo đuổi những thứ mà bạn yêu thích sẽ gặp phải một số trở ngại do tuổi Tý không chắc chắn về những quyết định của mình. Trong chuyện tài chính, tuổi Tý được khuyên không nên vì mù quáng nghe lời ngon ngọt của người khác mà nhắm mắt xuôi theo những kế hoạch đầu tư mang đầy tính rủi ro. Chuyện tình cảm của tuổi Tý trong tuần khá êm đẹp khi bạn và người ấy có được sự đồng thuận và tiếng nói chung.

Tuổi Sửu

Tình hình tài chính của tuổi Sửu trong tuần này có xu hướng tăng lên và đây là một tin vô cùng tốt lành cho chuỗi ngày đầu tháng u ám vừa qua của bạn. Tuy vậy, chuyện tình cảm của tuổi Sửu lại không được như mong muốn. Tử vi cho rằng nếu đối diện với vấn đề bằng thái độ tích cực thay vì chạy trốn, tuổi Sửu sẽ giải quyết được mọi vấn đề còn tồn đọng. Công việc của tuổi Sửu trong tuần cũng gặp phải một số trở ngại do sự thiếu hợp tác từ phía đồng nghiệp cũng như những người cấp dưới.

Tuổi Dần

Tuổi Dần trước giờ luôn là người mạnh mẽ, có lý trí dù trong bất kể vấn đề gì. Vì thế, khi đối diện với người mà bạn thầm thương, bạn không cho phép bản thân mình mất kiểm soát và thể hiện thái độ rõ ràng. Điều này có thể khiến cho bạn khó tiến gần được đến hạnh phúc hơn đó tuổi Dần. Công việc của bạn trong tuần này vẫn khá ổn, tuy đôi lúc bạn bị phân tâm bởi một vài chuyện riêng tư nhưng điều đó cũng không gây ảnh hưởng nhiều lắm đến các kế hoạch bạn đang nắm giữ. Cơ hội để tuổi Dần có được khoản tiền mơ ước đang đến gần, tử vi khuyên rằng bạn không cần phải quá vội vàng vì nó nằm chắc trong tầm tay của bạn rồi đó.

Tuổi Mão

Đôi khi tuổi Mão có những suy nghĩ quá đơn giản và ngây thơ, điều này khiến bạn dễ tin người và dễ bị người lừa hơn. Trong tình yêu, vì biết thừa nhận sai lầm và chủ động nói lời xin lỗi mà chuyện tình cảm của bạn được nâng lên một bước tiến mới. Hai bạn sau khi trải qua những căng thẳng, cãi vã liên miên cuối cùng cũng có những ngày êm đềm, bình yên. Tiến trình công việc của tuổi Mão khá ổn định trong tuần này, mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn và đồng nghiệp chính là "nút thắt" cho mọi vấn đề. Thu nhập trong tuần của bạn không có nhiều thay đổi và bạn nên thực hành chi tiêu tiết kiệm ngay từ bây giờ thì hơn đó.

Tuổi Thìn

Có lúc tuổi Thìn cảm thấy hạnh phúc vì được người ấy quan tâm chăm sóc nhưng cũng có lúc bạn lại thấy hụt hẫng nhận ra tình cảm giữa hai người đang nguội lạnh. Bên cạnh đó, với những tuổi Thìn độc thân, đây không phải thời điểm tốt để bạn đón nhận những nhân duyên mới, vì thế hãy giữ khoảng cách với những người khác giới. Nhờ sự chủ động trong công việc mà tuổi Thìn sẽ đạt được một số thành quả trong tuần mới này. Bên cạnh đó, một số kế hoạch tài chính của bạn sẽ cần phải thay đổi cách thức, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng hãy tham khảo nhiều luồng ý kiến nhé!

Tuổi Tỵ

Sự xuất hiện bất ngờ của "người ấy" giúp cho cuộc sống của tuổi Tỵ thêm phần thăng hoa và hạnh phúc. Mặc cho những áp lực công việc và tiền bạc đang đè nặng lên vai, tuổi Tỵ vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ và tích cực. Ngoài ra, tử vi cũng khuyên tuổi Tỵ hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp, hòa hảo với đồng nghiệp của mình vì họ chính là những người sẽ giúp bạn vượt qua mọi chướng ngại vật trong tuần này. Thu nhập của tuổi Tỵ có xu hướng tăng, tuy nhiên một vài chi phí phát sinh bất ngờ khiến bạn trở tay không kịp và vì thế mà túi tiền lại mỏng đi nhanh chóng vào cuối tuần.

Tuổi Ngọ

Dù tuổi Ngọ đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết sức mình nhưng dường như kết quả thu về lại hoàn toàn trái ngược với những gì bạn mong muốn. Vì thế mà tuổi Ngọ cảm thấy vô cùng chán nản và buồn phiền. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ và đồng nghiệp có thể có chút mâu thuẫn nhỏ và họ đang tìm cách bắt lỗi bạn. Tài chính của tuổi Ngọ trong tuần cũng có xu hướng giảm khi mà các kế hoạch chi tiêu thì nhiều mà thu nhập về tài khoản lại nhỏ giọt. Trong chuyện tình cảm, sự thờ ơ và lạnh nhạt của bạn đang khiến đối phương cảm thấy nghi ngờ đấy. Nhìn chung, đây là thời điểm tuổi Ngọ cần thẳng thắn thay vì tìm cách trốn chạy như hiện nay.

Tuổi Mùi

Tuần này, tuổi Mùi cảm thấy bất an và lo lắng vì những chuyện mơ hồ, không rõ ràng. Nỗi lo sợ của bạn đang chiếm gần hết thời gian rảnh và cũng khiến tuổi Mùi thêm tiều tụy hơn. May mắn thay, những gì mà tuổi Mùi nghĩ đến đều không thực sự xảy ra. Có một vài thay đổi xuất hiện nhưng đều là những tín hiệu tích cực giúp bạn vượt qua được những rào cản của bản thân. Sự xuất hiện của tình yêu trong tuần này giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Mối quan hệ mới bắt đầu vô cùng tốt đẹp và bạn lúc nào cũng cảm thấy lâng lâng như ở tận mây xanh. Thu nhập trong tuần của tuổi Mùi duy trì ổn định và không có nhiều khác biệt so với tuần trước.

Tuổi Thân

Một số bất ngờ nho nhỏ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của tuổi Thân vào tuần mới này. Những tin tức vui vẻ này sẽ đến từ những người bạn bè cũ hoặc người thân. Tuần này, một số người bạn sẽ tìm đến tuổi Thân để hỏi xin ý kiến về chuyện tình cảm. Hãy là người tỉnh táo và không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác nhé. Công việc của bạn tiến triển khá tốt khi cấp trên đang ra sức tạo điều kiện cho bạn phát triển. Sự giúp đỡ của đồng nghiệp cũng khiến mọi nhiệm vụ của bạn diễn ra suôn sẻ hơn. Bên cạnh đó, giữa tuần một người thân sẽ đem đến cho bạn cơ hội hiếm có để làm tăng số trong tài khoản ngân hàng của bạn đấy!

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ cảm thấy bạn đang gặp rất nhiều may mắn và thượng đế hình như đang ưu ái bạn nhiều hơn hẳn những người khác. Một số rắc rối xảy đến vào đầu tuần nhưng ngay lập tức sẽ được giải quyết nhờ bạn có vận quý nhân giúp đỡ. Chuyện tình yêu cũng trở nên ngọt ngào và thăng hoa hơn khi sau tất cả hai bạn vẫn luôn một lòng một dạ hướng về nhau. Những người độc thân cũng có cơ hội tìm được nửa kia của mình trong một số cuộc hội họp và gặp gỡ. Tài chính của tuổi Dậu cũng khá rủng rỉnh trong tuần này, bạn có thể mua một số món đồ giá trị và xa xỉ để tự tặng cho bản thân mà không phải băn khoăn quá nhiều.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sẽ tìm ra được cho mình hướng đi mới trong cả cuộc sống lẫn công việc. Tuần này sẽ là một tuần đầy những thách thức nhưng cũng là cơ hội để tuổi Tuất đổi mới bản thân và hoàn thành những mục tiêu đã định. Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất nhận ra bản thân bạn không muốn lãng phí thời gian vào những mối quan hệ không rõ ràng và vì thế sẽ có một số quyết định dứt khoát được đưa ra trong tuần. Công việc được sắp xếp hợp lý, ổn thỏa nên tuổi Tuất cũng không phải mệt mỏi vì chạy deadline nữa. Thu nhập tuần này của bạn có xu hướng tăng lên không chỉ vì mỗi tiền lương thưởng mà còn từ các nguồn tài chính bên ngoài.

Tuổi Hợi

Sự thất vọng sẽ chiếm nhiều thời gian của tuổi Hợi trong tuần này. Bạn cảm thấy những nỗ lực và đóng góp của mình phí hoài vô ích khi kết quả lại chỉ là một số 0 tròn trĩnh. Cảm giác muốn nghỉ việc đang thôi thúc bạn mỗi ngày nhưng nếu tuổi Hợi bình tĩnh lại và xem xét những gì mình đã làm, có thể bạn sẽ tìm thấy nguyên nhân của những thất bại đó. Tuổi Hợi độc thân nhiều khả năng sẽ gặp lại người cũ trong tuần này nhưng tử vi khuyên rằng đây không phải là lúc đưa ra những quyết định quan trọng. Thu nhập trong tuần của tuổi Hợi được dự đoán là tăng lên do một số dự án đầu tư tài chính đạt được lợi nhuận cao.

