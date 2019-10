Lời tiễn biệt đẫm nước mắt của anh trai Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Ngày 21/10, hàng nghìn người đến Nhà tang lễ Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội) tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An. Nhiều người không được nước mắt và vẫn chưa tin sự ra đi đột ngột của Thứ trưởng Lê Hải An là sự thật.

Tại lễ truy điệu, ông Lê Hải Khôi - anh trai Thứ trưởng Lê Hải An chia sẻ: "Sự ra đi của em trai là tổn thất vô cùng to lớn không gì có thể bù đắp được của đại gia đình và dòng họ.

Ngành giáo dục nước nhà mất đi một niềm hy vọng, gia đình mất đi một người con hiếu thảo, vợ con mất đi một điểm tựa vững vàng, dòng họ mất đi một thành viên ưu tú. Làm sao có thể diễn tả được nỗi đau thương mất mát này...".

Ông Lê Hải Khôi dường như không thể trụ vững khi nói lời tiễn biệt em trai - Thứ trưởng Lê Hải An. (Ảnh: Phạm Chiểu).

Ông Khôi thay mặt gia đình cảm ơn Bộ GD&ĐT, Đại học Mỏ - Địa chất, các lãnh đạo, cơ quan, họ hàng nội, ngoại gần xa gửi những lời thăm hỏi, động viên, cũng như giúp đỡ để tang lễ được tổ chức chu đáo.

Những giây phút tiếp theo, ông Khôi dường như không thể trụ vững khi nói những lời cuối cùng với em trai: "Hải An ơi, em ra đi khi tuổi đời còn đang trẻ, khi sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, khi những hoài bão đang dần có cơ hội thực hiện. Nhưng sao lại em đột ngột, đau xót như thế em ơi... Trời ơi sao lại thế?

An ơi, em có biết không, những ngày qua, núi Hồng Lĩnh mây dày bao phủ, dòng sông Lam nước lũ đỏ ngầu, như xuân gió thảm mưa sầu, Hà Thành nước ngập nghẹn câu nhân tình... Người đời khóc về em đấy, Hải An ơi...

Gia đình, dòng họ, người thân càng tự hào về em bao nhiêu, bạn bè, đồng nghiệp, học trò càng nể phục quý mến em bao nhiêu thì giờ đây càng đau xót tiếc thương em bấy nhiêu.

Hàng nghìn người không cầm được nước mắt trong tang lễ Thứ trưởng Lê Hải An. (Ảnh: Phạm Chiểu)

An ơi, còn đâu những giờ phút anh em tranh thủ gặp nhau gần nửa đêm, chú cháu tranh thủ điện thoại lúc tờ mờ sáng để tâm sự, trao đổi, lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ, ông bà. Còn đâu những hôm mấy anh em cùng nhau đi thăm họ hàng người thân, còn đâu lúc ba anh em quây quần bên bố mẹ nghe kể chuyện cuộc đời, đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam.

Hải An ơi, em cứ yên lòng nhé. Anh Khôi, anh Thanh cùng gia đình lớn, nhỏ sẽ thay phần An chăm sóc bố mẹ, quan tâm chăm lo cho Lê và các cháu Nguyên, Khuê. Đồng nghiệp và học trò sẽ tiếp tục thực hiện những hoài bão tâm huyết của An còn đang dang dở, cầu mong linh hồn em siêu thoát nơi miền cực lạc.

Hãy yên nghỉ và thanh thản nhé An. Vĩnh biệt em, em trai yêu quý!”

Nhiều tiếng khóc nấc vang lên trong bầu không khí tang thương bao trùm sau lời nhắn nhủ tiễn đưa của anh trai Thứ trưởng Lê Hải An.