Loạt mỹ nhân Việt lột xác ngoạn mục sau chia tay: Đây mới là cách "trả thù" người cũ cao tay nhất

Ly Kute

Cả hai không ngại trao nhau những hình ảnh ngọt ngào trước công chúng và cả trên sóng truyền hình.

Ly Kute là một trong những hotgirl đời đầu. Cô được biết đến với vai diễn trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh, sau đó thường xuất hiện trong các tạp chí ảnh, ấn phẩm cho giới trẻ. Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt tròn đầy, dễ thương.

Chuyện tình của Mạc Hồng Quân và Ly Kute từng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và không ngần ngại trao nhau những cử chỉ ngọt ngào, tình tứ. Thế nhưng, họ nhanh chóng đường ai nấy đi vào tháng 9/2015, chấm dứt 6 tháng hẹn hò.

Ly Kute bị bắt gặp đi khám thai 1 mình.

Khoảng đầu tháng 10/2015, Ly Kute bị bắt gặp với thân hình mũm mĩm, vòng hai đầy đặn, một mình tới phòng khám thai. Cô thừa nhận đã mang bầu hơn 3 tháng. Thời điểm đó, nhiều nguồn tin cho rằng mẹ Mạc Hồng Quân bắt Ly Kute phá thai. Mạc Hồng Quân phủ nhận, anh cho rằng mẹ mình không làm điều trái đạo đức như vậy. Chân sút Than Quảng Ninh cũng khẳng định, sau chia tay hai người vẫn gặp gỡ như bạn bè bình thường. Chàng tiền đạo 1992 cũng nhiều lần đề nghị đưa Ly đi khám thai nhưng cô ấy từ chối, đòi tự đến chỗ quen biết của mình.

Tuy nhiên, sau đó ít lâu thì người ta bắt gặp tiền đạo sinh năm 1992 này đi cùng cô gái khác, cô gái này còn vào tận phòng riêng của Mạc Hồng Quân để gấp đồ cho anh. Và tới tháng 11 cùng năm, Mạc Hồng Quân bị bắt gặp hẹn hò Kỳ Hân ở Thái Lan trong khi liên tục khẳng định "chưa muốn hẹn hò ai và cũng không có ý định yêu đương sau khi chia tay Khánh Ly".



Rồi Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân cũng danh chính ngôn thuận đến với nhau, họ có với nhau bé Tỏi cũng hơn 2 tuổi. Ly Kute thì một mình sinh bé Khoai Tây và dồn tâm trí cho việc kinh doanh.

Tới giờ, sau 3 năm, Ly Kute khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống của bà mẹ đơn thân. Cô liên tục đi du lịch Âu Á, mua xe sang, đổi mà lầu... Đặc biệt, nhan sắc của nàng hotgirl thuở nào ngày càng mặn mà, xinh đẹp.

Nhìn những hình ảnh rạng rỡ của Ly Kute và cậu bé Khoai Tây

Ly Kute sau 3 năm vẫn trẻ trung và nhan sắc ngày càng rạng rỡ.

Dương Cẩm Lynh

t thb

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982 tại Đồng Nai. Cô được biết đến như một diễn viên, MC và người mẫu. Là người khá kín tiếng chuyện đời tư, nhưng mới đây cô gây bất ngờ khi công khai đã ly hôn chồng đại gia.

Trước đó, cô lên xe hoa với nhà sản xuất Phạm Việt Anh Khoa và cả hai có một cậu con trai đầu lòng tên là Will. Hai vợ chồng và bé Will từng sống trong biệt thự ba tầng bài trí kiểu cổ điển. Khi cuộc hôn nhân của cả hai tan vỡ, cô ra đi tay trắng vì lý do: "Khi mang bầu, sinh con tôi không kiếm ra tiền. Của cải dành dụm lúc còn độc thân tôi đã dùng xây dựng cuộc sống gia đình hai năm qua. Tài sản duy nhất khi tôi ra đi chính là bé Will".



6 dsj_5377 Dương Cẩm Lynh và con trai.

Dương Cẩm Lynh đã cùng con trai tới 1 căn chung cư, những khi bận rộn cô sẽ nhờ ông bà ngoại chăm cháu. Nguyên nhân cả hai đi đến quyết định chia tay theo Dương Cẩm Lynh chia sẻ là do không thể dung hòa những bất đồng quan điểm trong cuộc sống hôn nhân.



Thời gian đầu, vừa phải lo cho con nhỏ, vừa quay trở lại showbiz, Dương Cẩm Lynh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tới giờ cô cũng dần ổn định cuộc sống.



Đặc biệt, mới đây cô gây xôn xao với bộ ảnh diện bikini nóng bỏng trên bãi biển. Đây là 1 sự lột xác ngoạn mục của nữ diễn viên kể từ sau ly hôn về ngoại hình và phong cách.

Có vẻ như sau bước ngoặt của cuộc đời, Dương Cẩm Lynh đang lấy lại được niềm vui trong cuộc sống với bộ ảnh gợi cảm bên bể bơi.



5 4 3 2 1 Ở tuổi 36 và đã là mẹ một con, Dương Cẩm Lynh vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ hoàn hảo.

Thanh Trúc

a8 a7 a5

Diễn viên Thanh Trúc chạm ngõ điện ảnh qua vai Hương trong phim Cha và con của đạo diễn Phan Đăng Di. Bộ phim từng tranh giải Gấu vàng tại LHP Berlin (Đức) năm 2015. Dù gây được tiếng vang nhưng sau đó, cô "Hương" bỗng lặn mất tăm. Mới đây, cô mới tiết lộ lý do bất ngờ đó là vì có em bé.

Tuy nhiên, điều khiến ai nấy sững sờ hơn cả là cô đã yêu nhầm người đàn ông đã có vợ. Ở độ tuổi 20, Thanh Trúc từng sợ hãi, bế tắc, thậm chí có ý định quyên sinh vì việc này. Tuy nhiên, sau đó, cô đã vượt qua khủng hoảng và làm mẹ đơn thân.



Tới giờ, sau hơn 3 năm một mình chống chọi, Thanh Trúc đã trở lại bằng việc đóng phim, làm MC và tham gia các sự kiện của làng giải trí. Song song đó, người đẹp còn tập tành kinh doanh.

Bên cạnh việc sống tại chung cư cao cấp với mức giá thuê cao, Thanh Trúc cho bé Sumo học trường mẫu giáo quốc tế với chi phí 8 triệu đồng/tháng. Hàng tháng, thu nhập của Thanh Trúc dao động từ 45 đến 60 triệu đồng. Ngoại hình và phong cách của Thanh Trúc cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

DJ Tít

DJ Tít và chồng thuở mặn nồng.

DJ Tít tên thật là Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh năm 1994. Cô là một trong những nữ DJ nổi tiếng tại Hà Nội. Giữa lúc sự nghiệp đang lên, cô bất ngờ lên xe hoa ở Điện Biên vào đầu năm 2016.

Nhưng mới đây, DJ Tít thừa nhận mình và ông xã điển trai đã đường ai nấy đi sau 2 năm chung sống. Mặc dù rất nhiều người tiếc nuối cho cặp đôi trai tài, gái sắc này nhưng khi nghe cô bật mí nguyên nhân, ai nấy đều rất bất ngờ.



Thủy Tiên bên chồng và con.

DJ Tít kể, cô bị trầm cảm sau sinh, cũng chính khoảng thời gian đó, chồng cô lại bận rộn và không thể ở bên khiến khoảng cách giữa 2 người ngày 1 lớn. Đến khi vượt qua được cơn trầm cảm của chính mình, DJ Tít vẫn không thể nào khỏa lấp được khoảng trống từ sự thiếu vắng đó.



Rồi sau đó, cả hai ngày 1 nhiều mâu thuẫn, cứ tích tụ lại đến đầu năm 2018, cả hai quyết định ly thân. Đến tháng 9/2018, cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn và chính thức chia tay. Bé Bis ở với mẹ.

DJ tít và chồng điển trai đã đường ai nấy đi sau 2 năm chung sống.

Mặc dù bị trầm cảm sau sinh, cuộc sống hôn nhân không mấy thuận lợi nhưng DJ Tít vẫn nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Thậm chí, chỉ 1 ngày sau khi thừa nhận ly hôn, cô gây sốc với những hình ảnh gợi cảm và nóng bỏng.

Có thể nói, dù tổ ấm không trọn vẹn nhưng cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc và vóc dáng như thời son rỗi.