Loạt Hoa hậu châu Á xấu đi vào lịch sử: Người đôi mươi mà trông như bà cô U50, kẻ bị chê nhan sắc đáng sợ đến mức kinh dị

Kim Soo Min - Hoa hậu Hàn Quốc 2018



Ngay sau khi giành chiến thắng, nhan sắc của Tân Hoa hậu Hàn Quốc 2018 ngay lập tức bị cư dân mạng mổ xẻ. Vẻ ngoài của Kim Soo Min được nhận xét là chỉ dừng ở mức ưa nhìn chứ về khoản sắc sảo và thần thái đều là con số 0 tròn trĩnh. So với những đàn chị Hoa hậu khác như Kim Sung Ryung, Honey Lee, Kim Soo Min đúng thật là không có "cửa" xếp ngang hàng.

photo-1 photo-2 photo-1 2018070421337733235b3cc0866369f-15307172584511139113221 Tân Hoa hậu Hàn Quốc 2018 sở hữu nhan sắc gây tranh cãi dữ dội.

Nadia Purwoko - Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2018

Vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2018 được tổ chức ở thành phố Jakarta, Nadia Purwoko, 26 tuổi, đã làm dậy sóng cộng đồng mạng bởi nhan sắc của mình. Nhiều người chê bai gương mặt Nadia Purwoko quá già, thiếu cân đối, thân hình dù mảnh khảnh nhưng lại thiếu đường cong và sức hút. Những hình ảnh đời thường của Tân Hoa hậu còn khiến người ta giật mình hơn vì đúng nghĩa đen đời thường, không chút gì nổi bật.

Mạc Khả Hân - Hoa hậu Hồng Kông 1993



Sở hữu nhan sắc "thường thường bậc trung" nhưng không hiểu sao năm 1993, Mạc Khả Hân lại có thể vượt mặt loạt người đẹp, trong đó có Quách Khả Doanh, để giành về chiếc vương miện Hoa hậu Hồng Kông. Khi đó, nhiều tin đồn cho rằng Mạc Khả Hân "đi cửa sau" và may mắn lọt vào "mắt xanh" của Thành Long mới chiến thắng trong cuộc thi nhan sắc. Bằng chứng là sau khi đăng quang, bất chấp vẻ ngoài kém sắc Mạc Khả Hân vẫn liên tục nhận được lời mời đóng phim bên cạnh các ngôi sao lớn. Cựu Hoa hậu sinh năm 1969 hiện đang tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc với nam diễn viên Phương Trung Tín.

Toàn An Kỳ - Hoa hậu Michigan 2016

Nhìn vào nhan sắc thời điểm đăng quang Hoa hậu Michigan 2016, khó ai tin rằng Toàn An Kỳ khi đó chỉ mới 23 tuổi. Người đẹp gốc Hoa ngay lập tức nhận cả rổ gạch đá bởi ngoại hình già nua gương mặt tầm thường, thậm chí là dưới mức trung bình. Không ít ý kiến chỉ trích thậm tệ rằng Toàn An Kỳ biến đấu trường nhan sắc trở thành cuộc thi ao làng và danh hiệu Hoa hậu bị mất giá nghiêm trọng.

Seon Nari - Hoa hậu Hàn Quốc 2008



Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2008 gây ra nhiều tranh cãi khi ngôi vị cao nhất được trao cho Seon Nari, thí sinh không nổi trội về mặt nhan sắc lẫn ngoại hình. Dù bao nhiêu năm trôi qua, Seon Nari trong mắt người dân xứ sở kim chi vẫn là Hoa hậu kém sắc nhất trong lịch sử Hoa hậu Hàn Quốc.

Can Diệp - Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2003

Năm 2003, Can Diệp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc và ngay lập tức được đưa vào danh sách những "Hoa hậu xấu nhất lịch sử". Điều này cũng khá dễ hiểu bởi Can Diệp sở hữu gương mặt góc cạnh, xương quai hàm lớn, thô và gò má cao kém duyên dáng. Đặc biệt nhất là chiếc cằm ngang như thẩm mỹ hỏng của Can Diệp khiến công chúng không khỏi rùng mình.

Riga Hongo - Hoa hậu Nhật Bản 2015



Ngay khi Riga Hongo được xướng tên cho danh hiệu Hoa hậu Nhật Bản 2015, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và nghĩ liệu có đọc nhầm kết quả. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh nhưng ngũ quan cộng với lối trang điểm sắc sảo lại khiến người đẹp trông khá kinh dị như thể đang dọa ma người đối diện. Đường nét khuôn mặt Riga Hongo lại còn bị chê nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và hoàn toàn không để lại chút ấn tượng gì.

Hình ảnh đáng sợ để đời của cựu Hoa hậu Nhật Bản 2015.

Patraporn Wang - Hoa hậu Liên lục địa 2014

Vượt hơn 70 nhan sắc từ khắp nơi trên thế giới, Patraporn Wang xuất sắc đăng quang cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2014. Thế nhưng ngay sau khi công bố kết quả, người đẹp xứ Chùa Vàng lại bị chê thậm tệ vì nhan sắc già nua và còn bị chỉ trích là trông giống người chuyển giới.

(Nguồn: Tổng hợp)