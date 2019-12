Loạt đồ uống Nhật Bản giúp ông xã nhà bạn sớm vượt qua cơn mệt mỏi, đau đầu nếu chẳng may quá chén dịp cuối năm

Một trong những thủ tục của dịp cuối năm và Tết đấy là những bữa tiệc tất niên, tổng kết, chào năm mới và khó lòng tránh được sử dụng thức uống có cồn, đặc biệt là đấng mày râu. Bản chất của việc say rượu chính là ngộ độc cồn, tác động tới não bộ, hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, gan.

Tất nhiên, cách tránh ngộ độc cồn tốt nhất là không sử dụng, hoặc sử dụng hạn chế một lượng nhất định trong ngưỡng an toàn.

Nhưng nếu chẳng may phải tham gia nhiều bữa tiệc, cuộc nhậu bị quá chén, bạn có thể trang bị cho ông xã mình những thức uống bổ sung tinh nghệ, các nhóm vitamin chống oxy hóa như vitamin B, C, E để cơ thể nhanh chóng phục hồi hơn sau cơn "ngộ độc".

Giới công sở Nhật thường nhậu mỗi cuối tuần, thậm chí giữa tuần để giao lưu, kết nối tình đồng nghiệp.

Là nhân viên công sở của một công ty lớn ở Tokyo, Thu Hà (24 tuổi) đã được trải nghiệm những cuộc nhậu tới bến mỗi cuối tuần, thậm chí giữa tuần của người Nhật như một văn hóa đặc trưng của giới công sở. Cũng từ đây, Thu Hà học được kha khá bí kíp hạn chế tác dụng của chứng “hangover” - mệt mỏi, đau đầu, kiệt sức sau hôm nhậu của người Nhật. Tại đất nước này, có rất nhiều loại đồ uống trước, trong và sau khi nhậu giúp cơ thể thải độc tốt hơn khi chẳng may bị say rượu bia.

Ukon no Chikara originals

Ukon no Chikara originals là thức uống giảm mệt mỏi sau say rượu phổ biến bậc nhất Nhật Bản, lọt vào danh sách Amazon's Choice.

Đây chính là thức uống phổ biến nhất, được yêu thích nhất, có mặt lâu đời bậc nhất trên thị trường, bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở những vị trí nổi bật nhất trong các cửa hàng tiện lợi. Ukon No Chikara, dịch ra tên tiếng Anh nghĩa là “Turmeric Power” - sức mạnh của củ nghệ. Công dụng của sản phẩm đến từ việc chứa chiết xuất của nhiều giống nghệ bổ dưỡng khác nhau, giàu vitamin C, vitamin B1, vitamin B6 and vitamin E.

Kết cấu: sánh đặc, màu cam, hơi ngọt và có mùi nghệ.

Giá: 206 JPY (44.000 đồng)/chai 100ml.

Ukon no Chikara vị hoa quả

Một số hương vị khác và quy cách đóng chai khác cho người dùng.

Bên cạnh dòng nguyên bản kinh điển, Ukon no Chikara còn phát triển thêm các hương vị khác để dễ uống hơn, như vị đào dứa, vị dâu. Nhóm hoạt chất vẫn là tinh nghệ và các vitamin B, C, E.

Kết cấu: sánh đăc, mùi hoa quả, vị ngọt thơm át mùi nghệ nên dễ uống hơn.

Giá: 206 JPY (44.000 đồng)/chai 100ml.

Liver Plus dạng uống

Các sản phẩm thường được đóng theo lốc 6 hộp, được khuyên dùng trước bữa nhậu hoặc dùng hằng ngày nếu bạn thường xuyên phải sử dụng thức uống có cồn.

Sản phẩm này ở phân khúc cao cấp hơn so với Ukon no Chikara, chứa 500mg tinh chất nghệ từ nhiều giống nghệ khác nhau, cao gan (liver extract), các nhóm vitamin , vitamin K.

Kết cấu: sánh đặc, giống nước hoa quả và dễ uống hơn so với Ukon.

Giá: 349 JPY (74.000 đồng)/ hộp 100ml.

Liver Plus dạng viên

Dạng viên của Live Plus dễ mang theo. Những sản phẩm này được bán phổ biến tại các siêu thị tiện lợi, bạn có thể tạt qua mua uống trước khi sử dùng đồ uống có cồn.

Bên cạnh dạng chai uống liền, Liver Plus còn có quy cách dạng viên nhỏ gọn, bạn có thể mang theo để uống trước những bữa nhậu.

Giá: 1450 JPY (307.000 đồng)/ hộp 10 gói

Heparize W (Hyper)

Heparize W (Hyper) dòng cơ bản ở bên trái, có giá khoảng 78.000 đồng. Chai Premium bên phải nặng đô hơn với hàm lượng tinh chất lớn hơn có giá cũng cao hơn.

Heparize W (Hyper) chứa các thành phần tương tự như tinh nghệ 54mg, cao gan 120mg. Nhiều bình luận cho biết, sản phẩm có hương vị nhẹ nhàng và dễ uống hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường.



Kết cấu: sánh nhẹ, mùi vị dễ uống hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường

Giá: 370 JPY (78.000 đồng)/chai 100ml.

Ở Việt Nam, bạn có thể tìm mua những sản phẩm này ở các cửa hàng đồ nhập khẩu Nhật Bản hoặc các cửa hàng xách tay, nhận order đồ Nhật.

Lưu ý: Các sản phẩm phục hồi sau uống rượu đều có chung nguyên tắc: Giúp các cơ quan bị “nhiễm độc” khi uống rượu như dạ dày, gan đẩy nhanh quá trình đào thải, bổ sung các nhóm chất chống oxy hóa để phục hồi các bộ phận bị tổn thương bởi rượu. Điểm khác nhau là thành phần hoạt chất tốt đến mức nào, hương vị có dễ uống hay không và mức giá.

Tuy nhiên, các sản phẩm nêu trên chỉ giúp quá trình phục hồi của gan, hệ tiêu hóa và não bộ tốt hơn sau khi bị "đánh gục" bởi đồ uống có cồn. Ngay cả khi dùng các thức uống nêu trên, cơ thể vẫn phải trải qua một cuộc ngộ độc có hại cho sức khỏe. Bạn không nên lạm dụng mà cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất chính là "vui thôi đừng vui quá", chỉ uống một lượng đồ uống có cồn vừa phải, trong ngưỡng an toàn.