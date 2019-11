Loại đồ uống "đánh bại" trà sữa và đang "làm mưa làm gió" khắp nẻo đường nhưng tuyệt đối ghi nhớ những lưu ý này khi uống

Những ngày này ra đường, không khó để bắt gặp những quán trà chanh mọc san sát nhau, thế nhưng quán nào cũng đông đúc, nhộn nhịp. Qua rồi cái thời cứ rảnh rỗi lại rủ nhau "Trà sữa không?", dân tình bây giờ đang dành sự ưu tiên đặc biệt cho "trà chanh kiểu mới" - phiên bản "xịn" hơn các hàng quán trà đá truyền thống.



Có lẽ, nguyên nhân khiến trà chanh được lòng giới trẻ là bởi vì người Việt xưa nay đã ưa chuộng quán xá bình dân vỉa hè, có tính cộng đồng cao. Thêm vào đó, trà chanh có giá thành rất hợp lý, hương vị mang tính giải khát là chính chứ không ngọt lịm, béo ngậy như trà sữa trân châu.

Theo y học, việc thêm chanh vào trà không chỉ làm tăng hương vị mà đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Món đồ uống này có tác dụng thanh lọc cơ thể từ bên trong đồng thời bổ sung năng lượng để bạn chống lại nhiều bệnh tật.



Quán trà chanh gần đây rất đông khách.

1. Thanh lọc cơ thể

Theo Stylecraze, trong quả chanh có chứa các thuộc tính có khả năng thanh lọc cơ thể bằng cách thải hết độc tố gây bệnh và nhiễm trùng. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng trà chanh giống như một loại nước uống ngăn ngừa bệnh tật và nhiễm trùng.

2. Điều trị cảm lạnh và cúm

Trà chanh hữu ích trong việc làm giảm các triệu chứng của cảm lạnh và cúm. Khi đang mắc cảm lạnh và cúm, bạn có thể thêm gừng vào cốc trà chanh ấm của mình và uống 3-4 lần/ngày.

Loại nước này sẽ giúp bạn giảm đau họng, tăng cường hệ thống miễn dịch và giữ ấm cơ thể trong suốt mùa đông.

3. Làm sạch máu

Trà chanh có tác dụng loại bỏ độc tố trong máu, từ đó cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể, làm mới tâm trí và cải thiện tinh thần minh mẫn hơn.

Không những vậy, một cốc nước trà chanh cũng là bài thuốc tuyệt vời để chữa đau đầu, suy nhược, thiếu sức sống và mệt mỏi.

4. Cải thiện sức khoẻ tim mạch

Theo một nghiên cứu về dinh dưỡng học phân tử và thực phẩm, trong trà có chứa các chất bảo vệ bệnh tim mạch. Còn trong trà chanh có chứa flavonoid, có tác dụng làm giảm lipid và ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông trong động mạch. Vì vậy, uống trà chanh là một cách tuyệt vời để chống lại bệnh tim.

5. Là chất sát trùng tự nhiên

Chúng ta đều biết chanh là chất khử trùng tự nhiên. Chính vì vậy, trà chanh sở hữu đặc tính chống vi khuẩn và kháng vi rút. Nếu sử dụng thường xuyên, loại nước này sẽ hỗ trợ bạn chữa lành các bệnh nhiễm trùng.

6. Tốt cho hệ tiêu hóa



Axit citric trong chanh hỗ trợ tiêu hóa và làm tan sỏi thận. Chính vì thế, trà chanh có tác dụng loại bỏ độc tố và chất thải trong hệ tiêu hóa để dễ dàng hấp thụ các chất có lợi trong đó.

7. Làm đẹp da

Chúng ta đều nhận thức được lợi ích của vitamin C đối với làn da. Nhờ chứa lượng lớn vitamin C, chanh có đặc tính làm se khít lỗ chân lông, giúp làm giảm mụn trứng cá và các rối loạn da khác. Việc uống trà chanh có thể giúp ngăn chặn mụn trứng cá và các vấn đề khác của da.

8. Chống ung thư

Trà và chanh khi kết hợp với nhau sẽ tăng cường hiệu quả và sự hấp thụ các chất chống oxy hóa. Nhờ thế, trà chanh có tác dụng ngăn ngừa sự phá hủy của các tế bào khỏe mạnh do các gốc tự do, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, do đó làm giảm khả năng bị ung thư. Hơn nữa, chanh có chứa một hợp chất khác gọi là limonoid giúp chống ung thư ruột kết, vú, phổi và miệng.

Lưu ý quan trọng để an toàn khi uống trà chanh:

Mặc dù trà chanh đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên bạn vẫn cần lưu ý một số điều sau khi uống trà chanh:

- Trà chanh không phù hợp với trẻ nhỏ.

- Tốt nhất phụ nữ mang thai và cho con bú không nên dùng.

- Người bị huyết áp cao nên hạn chế uống trà chanh.

- Không nên uống trà chanh khi bị tiêu chảy hoặc hội chứng ruột kích thích. Bạn có thể uống trà đen thay thế.

- Khi đang dùng thuốc, hãy hỏi bác sĩ trước khi uống trà chanh.

Theo Stylecraze