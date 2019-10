Lỡ trái đất có ngược chiều quay, con gái hãy cứ là chính mình trong thế giới của riêng em

Vẻ đẹp của tuổi trẻ nằm ở sự tự do, điều này đặc biệt đúng với con gái. Tự do theo đuổi đam mê, tự do làm điều mình thích, và tự do sống là chính mình... Thế giới riêng của mỗi cô gái chẳng mấy khi bình lặng bởi có đôi khi chẳng cần đến những tác động bên ngoài, bản thân họ tự biết cách tạo ra những thử thách cho mình qua những trải nghiệm và chuyến phiêu lưu mới.

Và thế là ngày qua ngày lại, mọi thứ mà con gái phải đối diện luôn mới mẻ và đầy ắp bất ngờ. Có những giây phút cuộc sống ngọt ngào như một que kẹo bông gòn nhưng cũng có khi nó khiến bạn chỉ muốn vụn tan như chiếc bánh quy nhúng trong tách trà. Bạn có thể thành công, có thể thất bại nhưng đừng lo vì tuổi trẻ cho phép các cô gái được tự do sống và làm những điều mình thích.

Giữ cho em một thế giới của riêng mình, để luôn mang từng tia nắng về trong mình

Con gái và quyền năng "kể chuyện" bằng mái tóc



Tuổi trẻ sẽ là bài ca đẹp nhất nếu bạn dám cất tiếng hát hết mình. Con gái luôn có những khoảng trời riêng, không ai giống ai, nhưng tất cả chúng ta đều sở hữu sự tự do và quyền năng sống là chính mình. Và trong mỗi giai đoạn cuộc đời, con gái lại có một người bạn tâm tình chia sẻ cùng họ những cảm xúc trong thế giới riêng, đó chính là mái tóc. Các cô gái thường chọn thay đổi kiểu tóc như một cách để thể hiện cảm xúc thật, cá tính thật của chính mình. Họ xem đó là một hành trình để tự do khám phá bản thân: chọn một màu nhuộm thật nổi bật, cắt kiểu tóc mình thích và bắt đầu sống theo cái cách mình muốn. Không cần phải cố gắng để trở thành bất cứ ai bạn chỉ cần trở thành chính bản thân mình một cách hoàn hảo nhất.

Em đẹp nhất khi em là em tự do với mái tóc xinh ở một thế giới riêng em





Hồng Vân, cô nhân viên kinh doanh thích nhảy nhót, mê hát hò và làm điệu đủ kiểu với mái tóc dài nữ tính của mình.

Beauty blogger Thuỳ Linh chưa bao giờ ngừng khám phá những phiên bản mới của bản thân qua nhiều kiểu tóc độc đáo: khi dài rồi ngắn lúc lại xoăn tít.

Cô sinh viên Phương Quyên dành cả thanh xuân để tìm kiếm những sắc màu khác nhau cho cuộc sống, và nhuộm tóc cũng chính là cách Quyên tự do thể hiện mình.

Hay cô ca sĩ Anh Trang tinh nghịch đáng yêu thích những kiểu tóc dễ thương như chính tính cách của cô nàng.

Mái tóc chỉ đẹp khi là kiểu tóc bạn yêu

Buồn vui hạnh phúc là điều không tránh khỏi trong cuộc sống nhưng có lẽ được tự do làm điều mình thích, để kiểu tóc mình yêu sẽ giúp trải nghiệm tuổi trẻ thêm đáng quý. Thử nhìn lại xem, mỗi kiểu tóc đều giúp bạn ghi dấu kỷ niệm những sự kiện đặc biệt của tuổi trẻ: phút nổi loạn tuổi trẻ, tháng ngày mới yêu trong trẻo hay kỷ niệm ngày tốt nghiệp ra trường... Những tiêu chuẩn về một mái tóc đẹp hoàn hảo từ báo đài, truyền thông hay xã hội chẳng còn quan trọng nữa vì hoá ra con gái đẹp và hạnh phúc nhất khi để kiểu tóc mình yêu. Vì chẳng ai hiểu mái tóc con gái hơn chính họ. Kiểu tóc không chỉ là đồ trang sức mà đó còn trở thành người bạn đồng hành trong quá trình khám phá những phiên bản rất khác của con gái. Họ dành nhiều thời gian yêu thương và làm đẹp cho mái tóc của mình hơn giống như cách để trân trọng một thế giới tự do của riêng mình.

Ở thế giới đó, con gái như "nữ hoàng" không cần phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào, họ sẽ là người tự tạo ra "quy chuẩn" cho vẻ đẹp của chính mình. Là con gái đừng ngại chọn kiểu tóc bạn thích, tự do làm điều mình muốn. Sau đó, cứ ngẩng cao đầu, thả tung làn tóc xinh sống trọn thanh xuân tươi đẹp. Dove hiểu con gái cần có một thế giới của riêng mình nơi tự do làm điều mình thích, thoải mái để kiểu tóc mình yêu mà không còn lăn tăn, chùn bước trước những tác động bên ngoài. Trong từng khoảnh khắc của tuổi trẻ và hành trình khám phá những sắc màu của bản thân, Dove sẽ luôn đồng hành cùng và tôn vinh vẻ đẹp của mái tóc tự do. Biết bao phụ nữ Việt đã tự do với mái tóc mình yêu, trong video ca nhạc của Dove. Còn bạn thì sao?

Là người bạn thiết thân của biết bao mái tóc Việt, Dove Intense Repair với hệ dưỡng chất tự nhiên Bio-Nourish không chỉ định vị chính xác phần tóc hư tổn mà còn hỗ trợ phục hồi đúng mức để đảm bảo tóc luôn chắc khỏe từ gốc tới ngọn, cho bạn thỏa sức sáng tạo với đủ kiểu xinh mà vẫn duy trì vẻ suôn mượt đầy sức sống cho mái tóc.