Lộ tờ giấy có nội dung bất thường viết bằng mực đỏ trong nhà Nam Em

Mới đây, Nam Em có đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip đang ru thú cưng ngủ. Tuy nhiên, điều cư dân mạng quan tâm không phải là giọng nói hay cử chỉ "không bình thường" của Nam Em mà là một tờ giấy khổ A4 có dòng chữ đỏ tươi viết nguệch ngoạc được dán lên tường, ngay vị trí đặt tivi.

Khi phóng to lên, nội dung dòng chữ này thực sự làm người ta choáng váng: "I will be No 1 showbiz Việt Nam" (Tôi sẽ là số 1 trong showbiz Việt).

Việc một nghệ sĩ mang tham vọng trở thành số 1 là chuyện bình thường. Nhưng cái cách Nam Em lên quyết tâm bằng việc viết ra giấy - mà cả tờ giấy lẫn chữ viết đều có phần cẩu thả, vội vàng - rồi dán nó lên tường nhà làm người xem không thể không băn khoăn.

Kể từ sau khi tố Trường Giang bắt cá hai tay và làm hàng loạt chiêu trò quấy phá danh hài, Nam Em bị cho là có vấn đề tâm lý. Cô thường xuyên đăng tải những nội dung lố bịch lên mạng xã hội, quay livestream khóc cười không lý do, khoe cảnh nhập viện liên tục... Hình ảnh một Hoa hậu thông minh, hài hước trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất.

Thời gian gần đây, Nam Em bắt đầu trở lại với hoạt động nghệ thuật nhưng khá cầm chừng. Cô vừa tham gia một bộ phim truyền hình.