Lọ lem xuất chúng của Macau: Vũ nữ đổi đời thành bà tư gia sản chục ngàn tỷ, khiến trùm sòng bạc phải nể phục

Gia đình của trùm sòng bạc Hà Hồng Sân có thể nói là 1 đại gia đình rắc rối bậc nhất xứ Cảng Thơm với 4 người vợ và 17 người con. Hiện nay, khi Hà Hồng Sân đã "gần đất xa trời" thì cuộc chiến tranh giành tài sản của gia tộc họ Hà đang diễn ra sôi động hơn bao giờ hết. Trong chốn "hậu cung" của Hà Hồng Sân, rõ ràng, bà tư Lương An Kỳ là người đang "đắc thắng". Bởi lẽ, con gái Hà Siêu Doanh mới mang thai và đính hôn với chàng rể Harvard, con trai Hà Du Quân cũng đã đính hôn với Siêu mẫu Ming Xi.

Gia đình rắc rối của trùm sòng bạc họ Hà

Giờ đây, khi Hà Hồng Sân đã tuổi cao sức yếu thì cuộc chiến tranh giành tài sản đang diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trong chốn hậu cung, bà tư Lương An Kỳ là người vợ được yêu thương, tin tưởng nhất

Gần đây, bà tư liên tục đón tin vui khi con trai, con gái đều tìm được hạnh phúc riêng.

Không có gia thế hiển hách, cũng chẳng phải là 1 mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành nhưng rõ ràng trong "cuộc chiến tranh sủng" chốn hậu cung của ông trùm, Lương An Kỳ lại là người chiến thắng. Thậm chí, trong khi người khác "mẫu bằng tử quý" (ý là mẹ vinh hiển nhờ con) thì ở đây lại ngược lại, có thể nói là Hà Du Quân đã rất may mắn khi được là con của bà tư. Được chồng yêu chiều, lại là 1 "nữ cường nhân" trong sự nghiệp, có thể nói Lương An Kỳ là 1 ví dụ sống về việc "chim sẻ biến thành phượng hoàng", ước mơ biến thành hiện thực.

Gia cảnh nghèo khó và khao khát đổi đời của nàng "Lọ lem" đời thực



Vào 1 ngày đầu xuân năm 1960, 1 cô bé tên là Huyên Vỹ Linh (tên thật của Lương An Kỳ) đã sinh ra trong 1 gia đình cơ bản ở Quảng Đông, Trung Quốc. Tuy nhiên, thời thơ ấu hạnh phúc đã kết thúc khi cha của Huyên Vỹ Linh qua đời khi cô mới 14 tuổi.

Lương An Kỳ thuở nhỏ.

"Người đi trà lạnh", bạn bè thân thích ngày xưa lảng tránh, chẳng thèm hỏi han đến 1 câu tới gia đình nhà họ Huyên. Vì muốn giúp mẹ san sẻ gánh nặng gia đình, Huyên Vỹ Linh đã chủ động ra ngoài kiếm việc làm cùng với anh trai. Nhờ khả năng vũ đạo xuất sắc, cô đã thông qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, vượt mặt 20 nghìn thí sinh, trở thành 1 trong 15 vũ công lọt vào Đoàn Văn công Quảng Châu.

Thời đó, lọt vào Đoàn Văn Công chẳng khác nào được nhà nước nuôi. Một công việc béo bở như thế dĩ nhiên là có nhiều người thèm muốn, ganh ghét. Vì không có gia thế và các mối quan hệ nên Huyên Vỹ Linh bị giáo viên chèn ép, không muốn dạy dỗ, thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài. Họ muốn chờ qua 3 tháng học việc để cô không thể vượt qua kỳ thi thử, phải nhường lại vị trí cho người khác.

Dù thế, Huyên Vỹ Linh vẫn không chịu từ bỏ. Mỗi ngày, cô đều đến phòng tập từ 6 giờ sáng, bỏ mặc những lời châm chọc, sự lạnh nhạt của giáo viên với hy vọng có thể đổi đời. Tiếc rằng, trời không chiều lòng người, nỗ lực rèn luyện như thế nhưng chỉ vì tai nạn do té ngã mà cô đã đánh mất giấc mơ của mình, sau đó lại bị người khác lừa gạt, buộc phải rời xa quê hương. Năm 1982, cô gái trẻ này đã đi từ Quảng Đông tới Macau với vỏn vẹn 8 NDT (27 nghìn đồng) trong túi.

Cố gắng rèn luyện vũ đạo với ước mơ đổi đời nhưng Lương An Kỳ lại không gặp may mắn.

Mới tới thành phố lớn, Huyên Vỹ Linh đã thấy hoang mang bởi sự lạnh lùng của người dân nơi đây. Tuy nhiên, với tính cách lạc quan, cô đã nhanh chóng điều chỉnh tâm lý để thích ứng với nếp sống mới. Cô cũng dựa theo thói quen dùng tên tiếng Anh (được phiên âm lại) của dân bản xứ và đặt cho mình cái tên mới là Lương An Kỳ theo họ mẹ với ngụ ý bắt đầu 1 cuộc sống hoàn toàn mới.

Khi đó, người đẹp chỉ có 1 ước mơ là có 1 căn nhà thuộc về mình, dù nhỏ thôi cũng được. Vì thế, cô đã làm 4 công việc cùng 1 lúc: Ban ngày đi làm, sau khi tan tầm đến các câu lạc bộ khác nhau làm giáo viên vũ đạo, buổi tối lại tới sòng bạc làm thêm kiếm tiền. Liều mạng như thế nhưng ước mơ của Lương An Kỳ vẫn cứ xa xôi.

Gặp được "quý nhân" và may mắn lọt vào mắt của ông trùm sòng bạc

Trong những tháng ngày vất vả lao động, Lương An Kỳ dần dần nhận ra rằng: Chỉ có làm ăn buôn bán mới là "lối tắt" tốt nhất để kiếm tiền nhanh chóng. Để tích lũy được những mối quan hệ cần cho việc buôn bán, Lương An Kỳ đã cố ý kết bạn với những nhân vật có danh tiếng qua việc dạy khiêu vũ, chờ cơ hội để đổi đời. Cũng trong thời gian này, Lương An Kỳ đã gặp được "quý nhân" của đời mình, đó là vợ chồng Hà Hồng Triển – Đinh Dục Châu, cũng là anh trai thứ 3 và chị dâu của Hà Hồng Sân.

Năm 1986, trùm sòng bạc Hà Hồng Sân đã nhận lời mời tham dự 1 bữa tiệc do Đinh Dục Châu tổ chức mà không may là cả 3 bà vợ của ông đều không thể tham gia. Vì không để cho Hà Hồng Sân cô đơn tại bữa tiệc, Đinh Dục Châu đã mời 1 nhóm những cô gái trẻ tuổi, khiêu vũ giỏi đến tham dự và cô gái trẻ 26 tuổi Lương An Kỳ cũng có mặt trong đó.

Đối với Lương An Kỳ mà nói, đây quả thực là 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Theo nhịp nhạc sôi động trên sàn nhảy, cô gái trẻ này đã khiến cho trùm sòng bạc rung động. Sau khi bản nhạc kết thúc, ông vẫn không buông tay Lương An Kỳ và cho tới hết buổi tiệc, ông cũng không mời cô gái nào khác khiêu vũ.

Lương An Kỳ may mắn có cơ hội khiêu vũ cùng với trùm sòng bạc

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hà Hồng Sân đã hết mực quan tâm đến công việc của Lương An Kỳ. Khi biết cô chỉ làm 1 công việc vặt vãnh ở sòng bạc, ông đã khuyên cô nên ra ngoài học tập nhiều hơn và Lương An Kỳ cũng không bỏ qua cơ hội này. Vài năm trôi qua, tiền lương của cô đã tăng lên gấp hơn 10 lần, từ 1 "kẻ sai vặt" trở thành 1 nhân viên cấp cao. Trong khoảng thời gian này, Lương An Kỳ vẫn luôn là bạn nhảy quen thuộc của Hà Hồng Sân, theo chân ông đi tham dự những bữa tiệc lớn.

Lương An Kỳ trở thành bạn nhảy của trùm sòng bạc và được ông mang theo đi tham dự những bữa tiệc lớn.

Bỗng 1 ngày, Hà Hồng Sân đột nhiên hỏi Lương An Kỳ: "Anh rất muốn sống bên em, em có đồng ý không?". Đối với cơ hội tốt "từ trên trời rơi xuống", Lương An Kỳ vẫn cố giữ bình tĩnh và trả lời: "Em cần phải suy nghĩ thêm, xin hãy cho em thời gian 2 ngày".



Hai ngày sau, Hà Hồng Sân đã hẹn gặp Lương An Kỳ để hỏi về quyết định của cô. Đối với việc này, Lương An Kỳ đã bày tỏ sự lo lắng liệu mối quan hệ của họ có gặp trục trặc vì gia đình 2 bên và tính cách bất đồng để rồi cuối cùng "đường ai nấy đi" hay không. Tuy nhiên, Hà Hồng Sân hứa hẹn: "Không, em là người yêu cuối cùng của anh". Không chỉ thế, Hà Hồng Sân lại thường xuyên đưa Lương An Kỳ đi tham dự các sự kiện xã giao lớn.

Hà Hồng Sân đã ngỏ ý muốn chung sống với Lương An Kỳ

Ông mang theo Lương An Kỳ đi tham dự những sự kiện xã giao lớn

Nỗ lực chứng tỏ bản thân và trở thành "bà tư" không hợp pháp của ông trùm Macau

Sau khi xác định quan hệ với trùm sòng bạc, Lương An Kỳ nóng lòng muốn lập "chiến công" để chứng minh mình khác với những cô gái muốn gả vào nhà giàu để "vớt tiền". Khi biết Hà Hồng Sân đang đau đầu vì cổ phần công ty rơi vào tay người khác, Lương An Kỳ đã chủ động đứng ra muốn mua lại số cổ phần này. Đây là 1 việc rất khó mà ngay cả những quản lý cấp cao trong công ty ông trùm cũng phải bó tay.

Dù thế, Lương An Kỳ vẫn hoàn thành được nhiệm vụ và khiến Hà Hồng Sân phải nhìn mình bằng con mắt khác. Phải chịu nhiều gian khổ nhưng Lương An Kỳ vẫn tự nuốt nước mắt vào lòng, quyết không để Hà Hồng Sân biết được và lo lắng cho mình.

Hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp, tình cảm của họ cũng ấm dần lên. Năm 1989, Hà Hồng Sân đã chính thức "sắc phong" Lương An Kỳ làm "bà tư" và từ đây, Lương An Kỳ cũng ngồi vững trên chiếc ghế "phu nhân nhà giàu".

Lương An Kỳ chính thức trở thành "bà tư" của Hà Hồng Sân.

Thấy 1 cô gái xuất thân tầm thường bước chân vào gia tộc họ Hà, bà hai Lam Quỳnh Anh đã bày tỏ sự bất mãn ra mặt. Ngay trước mặt phóng viên, Lam Quỳnh Anh đã dùng từ "phạm pháp" để nói về mối quan hệ giữa trùm sòng bạc và Lương An Kỳ, còn mượn lời thoại trong "Tây Du Ký" để mỉa mai, châm chọc: "Thông Tý Viên Hầu làm sao mà so sánh được với Tề Thiên Đại Thánh". Con gái của bà hai – Hà Siêu Nghi cũng tỏ vẻ khinh thường: "Bà ba, bà tư cái gì, chỉ là do giới truyền thông Hong Kong thổi phồng, họ đều chỉ là bạn gái của cha tôi thôi".

Những lời nói này dù cay nghiệt nhưng lại chẳng sai chút nào, bởi lẽ, năm 1971, Hong Kong đã hủy bỏ chế độ "đa thê" trong "Luật Lệ Đại Thanh" – 1 bộ luật trước đó vẫn được áp dụng ở xứ Cảng Thơm bên cạnh các luật lệ của Anh, Bồ Đào Nha. Như vậy, Lương An Kỳ không có thân phận "vợ lẽ" hợp pháp như Lam Quỳnh Anh và cho đến hôm nay, trên giấy tờ của bà vẫn là "chưa lập gia đình".

Được yêu thương là vậy nhưng thực chất Lương An Kỳ chỉ là vợ không hợp pháp của Hà Hồng Sân

Tuy nhiên, Lương An Kỳ cũng chẳng dễ bắt nạt với lời đáp trả gay gắt: "Bà Hà chỉ có 1 mà thôi (ý chỉ "bà cả" Lê Uyển Hoa). Tôi nghĩ cô ta (bà hai) đang ở thời mãn kinh, uống lộn thuốc, bệnh tâm thần nên mới nói bậy bạ! Tề Thiên Đại Thánh có bản lĩnh đến mấy thì cũng không bay ra được Ngũ Chỉ Sơn của Như Lai Phật Tổ".

Dùng lời lẽ khéo léo, nâng cao vị trí của bà cả Lâm Uyển Hoa, chèn ép bà hai và uyển chuyển khen ngợi trùm sòng bạc, có thể nói Lương An Kỳ đã giành phần thắng với 1 mũi tên bắn trúng 3 đích.

Xử sự khéo léo, Lương An Kỳ nhận được sự tin tưởng, yêu thương của Hà Hồng Sân

Không chỉ áp đảo bà hai bằng lời nói mà Lương An Kỳ cũng thể hiện được khả năng của mình trong việc xử lý công việc gia đình. Khi sinh nhật 90 tuổi của trùm sòng bạc đang đến gần, chốn hậu cung của ông tìm mọi cách để lấy lòng: Tổ chức bữa tiệc long trọng, xa hoa hoặc mời những nhân vật nổi tiếng đến chung vui. Thế nhưng dường như Hà Hồng Sân vẫn có chút mệt mỏi không vui.

Trong khi đó, Lương An Kỳ lại tìm 1 "lối tắt" riêng cho mình. Không tặng những món quá xa xỉ đắt tiền, bà chỉ đơn giản tặng chồng 1 cái ôm hôn giản dị và để cho con gái nhỏ Hà Siêu Hân tặng cho cha bài hát tự sáng tác, dùng tình cảm ấm áp của gia đình làm tan chảy trái tim người đàn ông "hô mưa gọi gió" chốn thương trường này.

Hà Hồng Sân và con gái út Hà Siêu Hân

Khi bà cả Lê Uyển Hoa qua đời, trong khi bà hai, bà ba dửng dưng như không thì Lương An Kỳ lại tự tay xử lý mọi chuyện, tổ chức 1 đám tang long trọng cho bà cả. Tại lễ tang, Hà Hồng Sân tự tay nâng di ảnh của người vợ đồng cam cộng khổ thuở hàn vi, được giới truyền thông khen ngợi là "tình sâu ý nặng", còn Lương An Kỳ thì yên lặng tránh ở 1 bên không lộ diện, vừa thể hiện sự kính trọng với bà cả, lại vừa làm bật lên tình cảm giữa Hà Hồng Sân với vợ cả. Có thể nói rằng đây là 1 chiêu rất cao tay.

Ông trùm sòng bạc trong tang lễ của bà cả.

Lo liệu mọi việc nhưng Lương An Kỳ chỉ yên lặng tránh ở 1 bên

Có 1 người vợ vừa quan tâm đến danh tiếng của mình, lại xử sự khéo léo như vậy, chẳng trách Hà Hồng Sân đã từng lên án bà hai, bà ba trước mặt truyền thông, công bố con của 2 bà không giống như người nhà mà chẳng khác nào 1 lũ cướp lúc nào cũng mơ tưởng tài sản của bố

Không cam lòng làm 1 bà chủ gia đình bình thường, Lương An Kỳ đã xây dựng đế chế của riêng mình.

Dù thắng thế trong cuộc chiến hậu cung nhưng trong mắt công chúng, Lương An Kỳ vẫn chỉ là 1 kẻ quê mùa "đến từ đại lục nên chẳng biết gì, chỉ biết nghĩ đến tiền". Sau khi trở thành bà tư, Lương An Kỳ đã nhanh chóng sinh cho ông Hà 2 trai 2 gái, đứng vững trong gia tộc họ Hà. Lúc này, Hà Hồng Sân cho bà 2 lựa chọn. Một là mỗi tháng nhận 100 nghìn đôla Hong Kong (297 triệu đồng) tiền tiêu vặt, sống 1 cuộc sống thảnh thơi không lo nghĩ; hai là không có bất cứ khoản tiền tiêu vặt nào nhưng có thể theo Hà Hồng Sân học tập làm ăn buôn bán.

Lương An Kỳ đã không chút do dự lựa chọn điều thứ 2. Bà đã chú trọng kinh doanh nhà hàng của mình, làm việc ở tổ chức từ thiện dành cho trẻ mồ côi Hong Kong và Hội lập pháp Macau, đồng thời quản lý nhiều bất động sản ở Hong Kong. Cứ như vậy, Lương An Kỳ đã trở thành bà vợ xuất hiện trước giới truyền thông nhiều nhất của ông Hà với sự nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh ngành thực phẩm, nhà hàng, golf, sauna, chứng khoán,…

Lương An Kỳ đã không chấp nhận chỉ làm 1 bà chủ gia đình bình thường, chỉ chăm chăm bảo vệ 4 đứa con mà dựng nên sự nghiệp riêng của mình

Năm 2004, Lương An Kỳ đã được xếp thứ 35 trong "Top 100 phụ nữ quyền lực nhất Trung Quốc" và năm 2018, bà xếp thứ 22 trong Forbes Hong Kong "Top 50 người giàu nhất" với tổng tài sản ròng lên đến 3,7 tỷ đôla Hong Kong (khoảng hơn 11 ngàn tỷ đồng). Không chỉ thế, nhờ cống hiến kiệt xuất, Lương An Kỳ đã trở thành Chủ tịch tổ chức từ thiện chỉ sau 10 năm công tác. Với vai trò là thành viên hội lập pháp, tiếng nói của bà cũng ngày 1 có "trọng lượng" và được quần chúng tin tưởng.

Nhờ sự nỗ lực, Lương An Kỳ đã có khối tài sản khổng lồ lên đến 11 ngàn tỷ đồng

Dĩ nhiên, để đạt được những thành tựu như thế chẳng phải là điều đơn giản. Mỗi ngày, Lương An Kỳ đều phải qua lại giữa Hong Kong và Macau 3 lần. Công tác bận rộn tới mức có khi suốt 1 năm bà không được gặp con, thậm chí còn chẳng có thời gian để gọi điện thoại hỏi han con cái. Đối với việc này, Lương An Kỳ bộc bạch: "Từ khi gả vào nhà họ Hà, tôi vẫn đặt ông Hà ở vị trí thứ nhất, chính mình ở vị trí thứ 2, con cái ở vị trí thứ 3".

Lương An Kỳ luôn sẵn sàng bảo vệ chồng và đặt ông lên vị trí đầu tiên.

Cũng nhờ thế, Lương An Kỳ không chỉ được yêu chiều hết mực mà còn được Hà Hồng Sân vô cùng tin tưởng. Ngày 16/12/2010, Hà Hồng Sân đã đem cổ phần của công ty Úc Bác trị giá 4,8 tỷ tệ (hơn 16 ngàn tỷ đồng) chuyển đến danh nghĩa của Lương An Kỳ, nâng số cổ phần của bà từ 0,66% lên tới 7,69% và trở thành cổ đông lớn thứ 2, chỉ sau Hà Hồng Sân.

Giữ chồng bằng cách "lấy nhu thắng cương"

Có thể nói, Lương An Kỳ dường như không tranh giành gì nhưng thực chất việc giữ lửa hôn nhân bằng cách "lấy nhu thắng cương" đã khiến bà trở thành người thắng cuối cùng trong chốn hậu cung của ông Hà.

Khác với ấn tượng của mọi người về 1 bà chủ nhà giàu "tay không dính bẩn", Lương An Kỳ có sự cứng cỏi của 1 cô gái bình dân và cả sự nũng nịu của 1 người vợ nhỏ. Có lẽ đây chính là bí quyết giúp bà tư được yêu thương và tin tưởng đến như vậy.

Hình ảnh Lương An Kỳ trở lại chốn cũ, ăn chén tào phớ trong 1 cửa tiệm bình dân với chiếc nhẫn kim cương "khủng" trên tay.

Người ta có câu: "Cửa vào hào môn sâu như biển" nhưng rõ ràng, Lương An Kỳ lại chẳng khác nào "cá gặp nước". Gả vào nhà họ Hà 30 năm, bà không những không bị nhấn chìm trong sóng gió nhà giàu mà ngược lại, dựa vào năng lực của bản thân để vượt qua bão táp, mượn thế lực của chồng để thành lập "đế chế thương nghiệp" riêng của mình.

Hiện tại, điều Lương An Kỳ quan tâm nhất là làm sao dạy dỗ, truyền lại bản lĩnh của mình cho con cái. Đối với 4 người con, Lương An Kỳ cũng chẳng hề cưng chiều. Khi mới chân ướt chân ráo bước vào chốn thương trường, Lương An Kỳ đã sắp xếp cho con tham gia vào sự nghiệp của nhà họ Hà: "Mỗi 1 chi tiết đều phải biết, đều phải đi xem, đi học". Đặc biệt, gần đây khi cuộc chiến tranh giành tài sản căng thẳng, dưới áp lực cạnh tranh, Lương An Kỳ lại càng nghiêm khắc: "Thế giới này điều gì cũng có thể xảy ra. Trong hoàn cảnh này nhất định phải tìm được năng lực sinh tồn của mình".