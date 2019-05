Lộ hậu trường bom tấn mới: Jang Dong Gun phong độ bao nhiêu, Song Joong Ki ngơ ngác bấy nhiêu

Không bao lâu nữa là Arthdal Chronicles sẽ chính thức lên sóng. Càng cận ngày, nhà đài tvN càng "thả xích" nhiều hơn những đoạn preview hậu trường đầy hấp dẫn khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Mới đây, clip hậu trường của Arthdal Chronicles hé lộ cảnh các diễn viên thực hiện những phân đoạn đánh nhau đầy hoành tráng đã được tung ra. Là bộ phim lấy nội dung và bối cảnh cổ đại, thần thoại, Arthdal Chronicles chứa đựng nhiều yếu tố huyền ảo và phi thực tế. Nhưng cũng chính vì điểm này mà bộ phim khiến khán giả tò mò hơn bao giờ hết.

Vào vai đại tướng quân Ta Gon, một người hiếu chiến từng kinh qua nhiều trận đánh đẫm máu, Jang Dong Gun đã phải tập luyện rất nhiều để có được thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn như hiện tại. Nhận xét về bộ phim, Jang Dong Gun chỉ thốt lên 2 từ: "Tuyệt vời" để thể hiện cảm xúc của mình.

Về phía Kim Ok Bin, nữ diễn viên thật sự bất ngờ khi được đứng trên trường quay của Arthdal Chronicles. Trước đó, cô đã biết phim sẽ hoành tráng nhưng sự thật lại vượt ngoài sức tưởng tượng của cô nhiều. Ngoài ra thì đoạn clip cũng hé lộ một phân cảnh nhân vật Taeilha do Kim Ok Bin thủ vai bị kề dao vào cổ, hứa hẹn sẽ có nhiều khoảnh khắc đầy bất ngờ.

Trong khi đó, Song Joong Ki và Kim Ji Won lại xuất hiện trong hình tượng và những phân cảnh vui tươi hơn. Có lẽ đây là phân đoạn lúc Ta Gon vẫn chưa dẫn quân vào chiếm đóng bộ tộc Wahan của Tan Ya (do Kim Ji Won thủ vai). Vào cuối đoạn clip, dàn diễn viên xuất hiện lần nữa và xác nhận rằng Arthdal Chronicles sẽ là nơi các huyền thoại được hình thành.

Phần phỏng vấn các diễn viên và những phân cảnh hậu trường đỉnh cao sẽ được hé lộ một cách rõ ràng hơn trong buổi phát sóng đặc biệt vào ngày 25/6 sắp tới lúc 21g00 (giờ địa phương).