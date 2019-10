Lộ câu nói buột miệng khiến công an xác định bà Trần Thị Hiền có liên quan đến việc nữ sinh giao gà bị bắt cóc, sát hại

Chiều 23/10, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại từ ngày 9/10 và chuyển sang cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Các đối tượng tham gia vụ sát hại, hãm hiếp Cao Mỹ Duyên.

Theo thiếu tướng Hồng, nếu Trần Thị Hiền cung cấp ngay từ ban đầu cho cơ quan điều tra là Vì Văn Toán cùng đồng phạm bắt nữ sinh Cao Mỹ Duyên thì việc cứu Duyên cũng hết sức đơn giản trong bối cảnh, tình hình và khả năng của lực lượng công an. Tuy nhiên, bà Hiền không cộng tác.

Khi tiếp nhận thông tin vụ việc, tướng Hồng cho biết công an đã đi tìm nạn nhân khắp nơi. Nhưng ban đầu cơ quan điều tra chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích vì thông tin này do bà Trần Thị Hiền cung cấp. Tiếp theo, mẹ nữ sinh này nhận được điện thoại tống tiền, nhưng khi cơ quan điều tra xác minh thì thấy số điện thoại tống tiền bà này đến từ biên giới Campuchia. Tính toán về thời gian và khoảng cách, công an xác định nạn nhân không thể được đưa đến biên giới Campuchia.

Sau này, khi công an làm rõ thì biết rằng do bà Hiền tung lên Facebook thông tin con gái bị mất tích nên những đối tượng ở biên giới Campuchia đọc được, lợi dụng nhắn tin tống tiền.

Cũng theo nhận định của Thiếu tướng Hồng, bà Trần Thị Hiền khi đó đã biết hết mọi việc. Trước khi xảy ra vụ việc, bà Hiền bị Vì Văn Toán chặn đường đòi nợ 300 triệu đồng nhưng không trả.

Mẹ nữ sinh giao gà và kẻ cầm đầu Vì Văn Toán có mối quan hệ "mờ ám" trước đó.

Ngoài ra, trong suốt quá trình điều tra, khi công an bắt một số đối tượng, bà Hiền liên tục lên mạng nói "đó không phải chủ mưu, không phải kẻ cầm đầu".

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, từ khi phát hiện nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Giám đốc Công an Điện Biên đã cho trinh sát mặc thường phục, ngụy trang theo dõi mẹ nữ sinh giao gà. Có tình tiết đáng lưu ý là khi mổ tử thi nạn nhân, bà này khóc và buột miệng nói rằng "con chết trong vinh dự". Nghi ngờ từ điểm này nên Thiếu tướng Sùng A Hồng đã giao các trinh sát xác minh về mẹ nạn nhân.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, đối tượng Trần Thị Hiền vẫn không cộng tác với cơ quan điều tra. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của mẹ nữ sinh giao gà.