Dân công sở muốn thăng tiến, thành công đừng chỉ chơi Facebook, Instagram mà hãy đăng ký LinkedIn đi!

LinkedIn là gì?

LinkedIn là mạng xã hội công việc lớn nhất thế giới, nơi bạn có thể kết nối với những người làm cùng ngành với mình và tìm kiếm cơ hội việc làm. Tính đến tháng 6 năm 2019, LinkedIn có trên 600 triệu thành viên.

Sở dĩ Facebook hay YouTube... được rất nhiều người sử dụng vì những mạng xã hội này hướng tới tệp người dùng phổ thông, đại trà... Họ là những người chủ yếu sống ảo, chơi cho vui là chính. Trong khi đó, LinkedIn là một trang mạng xã hội chuyên nghiệp, môi trường mà LinkedIn hướng tới các đối tượng là doanh nghiệp, người làm kinh doanh.

LinkedIn đặc biệt hữu ích khi tìm kiếm việc làm, kết nối với các đồng nghiệp cũ và để giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm và còn có thể tạo ra một cộng đồng quan tâm đến sự nghiệp, ngành nghề nhất định. Các dịch vụ đem lại nguồn thu chủ yếu cho LinkedIn gồm: dịch vụ tuyển dụng, quảng cáo và tài khoản người dùng cao cấp.

Những lợi ích không thể bỏ qua khi sử dụng LinkedIn là gì?

Mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành

Nhờ LinkedIn, bạn có thể mở rộng mạng lưới quan hệ và có được nhiều cơ hội làm việc hơn. Có 2 cách chủ yếu để phát triển mạng lưới quan hệ trên LinkedIn, bao gồm:

Cách thứ nhất: Thông qua việc sử dụng tính năng “mở rộng mạng lưới” (Grow your network), LinkedIn sẽ dựa vào hồ sơ cá nhân của bạn để cung cấp danh sách những người bạn có thể quen biết hoặc có điểm chung. Thông qua đó, bạn có thể chủ động lựa chọn những người mình muốn kết nối.

Cách thứ hai: Mở rộng mối quan hệ thông qua kết nối cấp độ 1 (first degree). Mỗi người trong kết nối cấp độ 1 của bạn đều có mạng lưới quan hệ của riêng mình. Bạn có thể vào hồ sơ cá nhân của một kết nối cấp độ 1 bất kỳ và nhấn vào mục “số lượng kết nối” (Connections). Trong mục này, bạn sẽ thấy danh sách những người mà kết nối cấp độ 1 quen biết và phát triển thêm lượng kết nối của mình.

Xây dựng thương hiệu cá nhân

LinkedIn có thể giúp chúng ta xây dựng hình ảnh, thương hiệu cá nhân. Việc xây dựng thành công thương hiệu cá nhân mình trên LinkedIn thực tế sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Vì đây là mạng xã hội nghề nghiệp nên thành viên của LinkedIn hầu như là những người kinh doanh, người đã đi làm với các chức danh khủng như giám đốc, chuyên viên, CEO và cả nhân viên các công ty, tập đoàn.

Từ đó, việc hợp tác kinh doanh hay làm việc với một công ty nào đó cũng sẽ rất dễ dàng, thuận lợi hơn.

Tiếp cận các nhà tuyển dụng hay đối tác tiềm năng

Headhunter có một nền tảng rộng mở để liên lạc với bạn, nhanh hơn và chính xác hơn. Lợi ích tiếp theo đó là thông qua LinkedIn, thông tin cá nhân được tìm kiếm dễ dàng. Điều này chỉ xảy ra nếu họ đang tìm kiếm tên đầy đủ của bạn, hay hồ sơ Linkedin của bạn là công khai và có thể được tìm thấy. Bởi những người sử dụng tìm kiếm LinkedIn hoặc tìm kiếm trên web nói chung.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết nối với các khách hàng tiềm năng của mình để tìm kiếm những thông tin quan trọng thông qua LinkedIn trước khi có những cuộc gặp gỡ trực tiếp với họ. Không chỉ biết thêm về thông tin khách hàng, mà qua đó bạn còn biết được sở thích cũng như những mối quan tâm của họ để từ đây tạo nên sự gắn kết giữa mối quan tâm của khách hàng và sản phẩm của bạn.

Nâng cao kiến thức chuyên môn

Chắc còn nhiều người vẫn chưa biết có nhiều nhóm chuyên môn được thành lập trên LinkedIn giúp trao đổi những kinh nghiệm, kiến thức làm việc trong một lĩnh vực nào đó. Những nhóm này chủ yếu được lập ra bởi các những cá nhân hoặc chuyên gia có trình độ chuyên môn trong cùng một lĩnh vực. Vì thế, nếu đã tham gia vào nhóm, bạn có thể thảo luận, chia sẻ và học hỏi nhiều điều thú vị và bổ ích.

Một số mẹo cho người mới bắt đầu sử dụng LinkedIn

Xây dựng profile ấn tượng

Chị em nên cập nhật số điện thoại thật, email, địa chỉ để tiện cho người xem muốn liên hệ. Đừng quên gây ấn tượng bằng Headline và nêu slogan hoặc triết lý sống của mình. Ví dụ: "Looking for new opportunity" (Đang tìm kiếm một cơ hội mới).

Nếu profile của bạn chỉ đơn thuần là một danh sách nhàm chán những nơi bạn đã từng làm việc, bạn đã bỏ qua sức mạnh “thương hiệu cá nhân” của LinkedIn. Hãy thêm vào profile của mình một chút “gia vị” như bản PowerPoint bài thuyết trình tốt nhất của bạn hay đơn giản là một video thể hiện bạn nói trước đám đông như thế nào.

Mở rộng vòng tròn bạn bè nào

Có một sự thật rằng nếu như bạn có càng nhiều các kết nối cấp độ 1, hệ thống Network của bạn sẽ càng lớn. Hãy tận dụng tất cả các mối quan hệ mà bạn có như bạn học cũ, đồng nghiệp hay thậm chí là người quen ngoài đời thực.

Tận dụng các mối quan hệ

Nếu bạn muốn liên hệ với một ai đó, chẳng hạn như “sếp” tương lai của bạn, chúng ta có thể nhờ bạn chung giới thiệu mình. Vì vậy, hãy bỏ qua sự dè dặt và hỏi sự tiến cử từ người bạn biết hoặc đã cùng làm việc, họ sẽ chẳng ngại gì một chuyện nhỏ như vậy đâu. Và ngược lại, khi một ai đó nhờ bạn giới thiệu để quen một người khác, đây cũng là cơ hội để bạn thắt chặt hơn mối quan hệ với người đó.

Đừng quá ỷ lại LinkedIn

Hãy luôn nhớ rằng LinkedIn cũng vẫn chỉ là một công cụ trực tuyến mà thôi, sẽ chẳng bao giờ thay thế cho chính con người thực của bạn, trong khi đó lại là điều mà các nhà tuyển dụng cần. Bên cạnh việc sử dụng LinkedIn một cách thông minh, hãy trau dồi để phát triển bản thân nhiều hơn nữa, rồi cơ hội sẽ đến với bạn trong một ngày không xa.

Có đến 73 công ty trong danh sách Fortune 100 dùng giải pháp tuyển dụng của LinkedIn. Các công ty có nhiều thành viên LinkedIn nhất là IBM (200 nghìn thành viên), HP (130 nghìn thành viên), Accenture (120 nghìn thành viên), Microsoft (95 nghìn thành viên). Các công ty có nhiều thành viên đang hoạt động là eBay, Cisco, Apple, Amazon, Campbell’s và EMC2 càng chứng minh sức hấp dẫn của thị trường việc làm tại LinkedIn mà chị em có thể tận dụng ngay hôm nay!