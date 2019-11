Liên giới tính: Những sự thật xoay quanh chuyện quan hệ tình dục, sinh sản được chuyên gia tiết lộ

Theo BS Nguyễn Tấn Thủ (cố vấn kỹ thuật tại Phòng khám Nhà Mình), người liên giới tính là nhóm người cho đến nay vẫn còn nhiều chưa hiện diện và chưa được xã hội nhìn nhận đúng. Có khá nhiều sự nhầm lẫn khi nói về người liên giới tính, "đa phần mọi người nghĩ rằng, người liên giới tính có 2 cơ quan sinh dục. Thực tế không phải tất cả người liên giới tính đều như vậy", BS Thủ khẳng định.

Theo BS Thủ, một người liên giới tính được định nghĩa là người có giới tính sinh học không theo chuẩn nam hay nữ. Nếu nhìn nhận đầy đủ thì giới tính sinh học là sự tổng hòa của nhiều yếu tố như nhiễm sắc thể, gen, hormone, quá trình trưởng thành… Người có giới tính sinh học đầy đủ sẽ được quy về giới tính nam hoặc nữ. Tuy nhiên, ở người liên giới tính thì điều này không nhất quán, có thể bị rối loạn nhiễm sắc thể, gen quy định giới tính, rối loạn đáp ứng hormone, rối loạn hình thành và phát triển hệ sinh dục…

"Người liên giới tính không phải ai cũng có biểu hiện bất thường tại cơ quan sinh dục ngoài, nếu thống kê thì số có biểu hiện bất thường lại chiếm phần rất ít trong tổng số người liên giới tính. Họ có thể ẩn mình, lẩn khuất trong xã hội. Điều này bắt buộc phải làm xét nghiệm mới biết. Ví dụ như nhiều người bị vô sinh kéo dài hàng chục năm trong khi vẫn sinh hoạt tình dục, vẫn khỏe mạnh bình thường. Chỉ khi đi khám, xét nghiệm ra mới biết hóa ra mình là người liên giới tính. Đó cũng là lý do nhiều người trên thế giới cho đến khi chết đi rồi cũng không biết mình là người liên giới tính", BS Thủ nói.

Cũng cần nói thêm, người liên giới tính có nhiều dạng khác nhau. Có người bị rối loạn nhiễm sắc thể, có người rối loạn gen giới tính, rối loạn đáp ứng hormone. Sự đa dạng này kéo theo sự đa dạng của người liên giới tính.

Hơn nữa, hầu hết người liên giới tính là người hợp giới (cis-gender), tức là người có giới tính mong muốn tương ứng với giới tính họ có khi được sinh ra. Do vậy, người liên giới tính không gặp các trục trặc trong quá trình xác định bản dạng giới của bản thân, điều này hoàn toàn khác biệt với người chuyển giới.

Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều người nhầm lẫn điều này. "Đa số người chuyển giới không phải là người liên giới tính, và đa số người liên giới tính không phải là người chuyển giới, họ là hai nhóm người khác nhau hoàn toàn" - BS Thủ nhấn mạnh.

Vậy, đời sống tình dục của người liên giới tính có gì bất thường hay không?

BS Nguyễn Tấn Thủ khẳng định: "Người liên giới tính vẫn có ham muốn tình dục bình thường, vẫn có thể quan hệ tình dục như những người khác. Họ vẫn có thể lấy vợ, lấy chồng bình thường, có ham muốn tình dục bình thường".

Vấn đề chỉ xảy ra ở đời sống tình dục của người liên giới tính khi họ có cơ quan sinh dục ngoài như âm đạo ngắn, không có cổ tử cung, dương vật nhỏ, có 2 cơ quan sinh dục ngoài… thì lẽ tất nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục. Lúc này, người liên giới tính cần sự can thiệp của phẫu thuật chỉnh hình để có thể quan hệ tình dục bình thường. Vấn đề này có thể khắc phục nhờ sự can thiệp của y học.

Khả năng sinh sản ở người liên giới tính thì sao?

BS Thủ nhận định, nhu cầu sinh sản ở người liên giới tính vẫn có như bình thường nhưng trong cơ quan sinh sản của họ sẽ có khiếm khuyết. Do đó, đa phần người liên giới tính muốn có con thì rất khó, thường bị hiếm muộn kéo dài. Đa phần là do rối loạn gen, hormone như không có cổ tử cung, không có vòi trứng, khả năng đáp ứng hormone kém, ở người nam có thể ít tinh dịch khi làm xét nghiệm tinh dịch đồ…

"Ngay cả với những trường hợp đáp ứng kém mà được y học can thiệp sớm thì có thể can thiệp được nhưng xin được nhấn mạnh khả năng sinh sản vẫn rất hiếm hoi. Có thể khẳng định, rối loạn trong cấu trúc di truyền thì trình độ của y học hiện tại không can thiệp được", chuyên gia cho hay.

Nói tóm lại, người liên giới tính vẫn có nhu cầu tình dục, có thể quan hệ tình dục bình thường nhưng chuyện sinh sản thì rõ ràng có vấn đề. Người liên giới tính muốn có con có thể nhờ sự can thiệp của y học nhưng khả năng thành công vẫn cực hiếm hoi. Đây là sự thật mà y học hiện tại vẫn đang cần hoàn thiện để đảm bảo nhu cầu hạnh phúc chính đáng của mỗi con người.