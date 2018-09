Lee Jong Suk khiến fan phấn khích khi tham gia phim hài lãng mạn đầu tiên trong sự nghiệp

Sáng 28/9, nam diễn viên Lee Jong Suk chính thức xác nhận rằng anh sẽ nhận lời đóng chính trong bộ phim truyền hình hài lãng mạn sắp sửa lên sóng của đài truyền hình cáp tvN - Romance Supplement (Tạm dịch: Sự bổ sung lãng mạn). Đây cũng là bộ phim đánh dấu lần trải nghiệm đầu tiên với một bộ phim thể loại rom-com (hài lãng mạn) trong sự nghiệp diễn xuất của anh chàng.

Romance Supplement có nội dung theo chân câu chuyện về cuộc sống của những nhân viên tại một công ty xuất bản ấn phẩm. Lee Jong Suk sẽ vào vai Cha Eun Ho, người được mệnh danh là nhà văn cực kỳ xuất sắc và cũng là tổng biên tập trẻ tuổi nhất của tòa soạn báo nơi anh làm việc.



Bộ phim sẽ được cầm trịch bởi đạo diễn Lee Jung Hyo, người từng làm nên thành công của bộ phim Life on Mars (đài OCN) và The good wife (đài tvN). Biên kịch viết nên kịch bản của Romance Supplement lần này là Jung Hyun Jung, người làm nên nội dung hấp dẫn cho bộ series I need romance.

Lee Jong Suk chia sẻ rằng anh vẫn luôn là một fan cứng của biên kịch Jung Hyun Jung và đạo diễn Lee Jung Hyo. Chính vì vậy khi biết mình sắp được hợp tác với 2 người họ, Lee Jong Suk đã nhận lời với đoàn phim Romance Supplement ngay tập tức. Lần đầu tiên được tham gia vào một bộ phim thể loại rom-com, nam chính của "Khi nàng say giấc" không giấu được sự thích thú và mong chờ. So với những bộ phim trước đây của anh thì Romance Supplement sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới.



Lee Jong Suk còn cho biết thêm rằng anh sẽ cố gắng thể hiện một khía cạnh mà khán giả chưa từng thấy trước đây thông qua diễn xuất trong bộ phim lần này. Theo tiết lộ của đoàn phim thì bộ phim dự kiến sẽ được lên sóng vào khoảng nửa đầu năm 2019 nếu không có thay đổi gì. Tuy nhiên bên cạnh việc phấn khích vì sắp được xem Lee Jong Suk trở lại trên màn ảnh nhỏ, các fan của anh chàng lại cảm thấy lo lắng hơn vì ngày nhập của của anh đang đến gần.



Trước đó từng có tin đồn Lee Jong Suk sẽ không nhận bộ phim này vì thời gian bấm máy trùng với lịch nhập ngũ của anh. Nếu nhận lời, có thể Lee Jong Suk sẽ phải bỏ dở giữa chừng và làm ảnh hưởng đến nội dung phim. Thế nhưng chính Lee Jong Suk đã xác nhận mình sẽ tham gia Romance Supplement cũng trấn an các fan của anh đôi chút.