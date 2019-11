Lễ viếng con gái đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" diễn ra trong sự thương tiếc của bạn bè, đồng nghiệp

Lễ viếng con gái đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" Đỗ Đức Thành là Đỗ Hạnh An diễn ra vào sáng 5/11 tại Nhà tang lễ Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội. Bạn bè, đồng nghiệp đã tới tiễn đưa Hạnh An về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, sau đó lễ cầu siêu sẽ diễn ra ở đền Bồng Điền - xã Tân Lập - Vũ Thư - Thái Bình. Đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" thông báo, mọi người không mang vòng hoa khi tới viếng.

Hạnh An phát hiện bị ung thư năm 2017, chỉ một tháng sau khi cô bé đón chào tuổi 18. Cô bé gác lại việc học tập để sang Singapore chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Cùng lúc, đạo diễn Đỗ Đức Thành cũng gác lại mọi công việc để cùng con tới nơi đất khách quê người, bắt đầu hành trình chữa bệnh.

Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, con gái đạo diễn phim "Những ngọn nến trong đêm" - Hạnh An đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 2/11. Thông tin Hạnh An qua đời khi mới bước sang tuổi 20 khiến người thân, bạn bè bàng hoàng xót xa. Gia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành đã quyết định hoả táng cho Hạnh An tại Singapore. Đến 17 giờ 40 phút chiều hôm qua (4/11) tro cốt của con gái đã được đạo diễn Đỗ Đức Thành đưa về đến Nội Bài.