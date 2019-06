Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019: Phần Lan kể chuyện anh hùng, Ý dạt dào cảm xúc

Đội pháo hoa Ý - "cựu vương" của cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2011 và 2012, bày tỏ sự vui mừng khi được trở lại thành phố sông Hàn thi đấu bởi theo đánh giá của đội, đây là sân khấu tuyệt vời cho các màn trình diễn pháo hoa, khán giả cuồng nhiệt, công tác tổ chức được cải thiện không ngừng qua các năm.

Ông Antonio Parente, đội trưởng của đội pháo hoa Ý - Parente Fireworks Group, cho hay: "Chúng tôi sẽ thể hiện màn trình diễn nhấn mạnh vào cảm xúc thông qua việc sử dụng phần lớn nhạc hòa tấu ứng với từng màu sắc pháo hoa riêng biệt từ khoảng 2.000 quả pháo và hơn 200 công nghệ, hiệu ứng khác nhau xuyên suốt 21 phút. Toàn đội hy vọng sẽ chuyển tải thành công câu chuyện hành trình cảm xúc từ lúc hình thành, hun đúc và vỡ òa thông qua ánh sáng, hứa hẹn mang đến sự hài lòng và hạnh phúc cho khán giả của DIFF 2019".

Trong khi đó, lần đầu tiên đến Đà Nẵng, đội pháo hoa Phần Lan thực sự bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân xứ Đà thành và những hỗ trợ tuyệt vời từ phía Ban tổ chức Lễ hội. Ông Johan Holländer – đội trưởng đội pháo hoa Phần Lan JoHo Pyro Professional Fireworks AB, chia sẻ: "Trong đêm thi 15/6 tới, chúng tôi sẽ đem đến màn trình diễn kể về người anh hùng Lemminkainen trong thần thoại, trong đó đan xen câu chuyện về tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử thiêng liêng. Màn trình diễn của chúng tôi sẽ giống như một bản giao hưởng, ở đó, mỗi bông pháo như một nhạc cụ và mỗi thành viên trong đội là một nhạc công để tạo nên sợi dây kết nối giữa hiệu ứng hình ảnh và âm thanh ấn tượng, giàu cảm xúc. Đội tôi đã chọn lọc âm nhạc kĩ càng và sẽ sử dụng tối đa số lượng pháo hoa cùng hiệu ứng để đem đến màn trình diễn pháo hoa hoành tráng nhất cho khán giả Việt Nam".

Thấu hiểu sức tác động mạnh mẽ của âm nhạc lên cảm xúc người nghe, đội pháo hoa Ý hé lộ sẽ kết hợp tinh tế các hiệu ứng pháo hoa với nhiều bản hòa tấu, nhạc cổ điển và nhạc Pop nổi tiếng như bản giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc đại tài người Đức Ludwig van Beethoven, bản nhạc bất hủ "On earth as it is in heaven" của bộ phim giật giải Cành cọ vàng - "Sứ mệnh truyền giáo" của Anh quốc hay ca khúc "Let it go" của bom tấn hoạt hình Nữ hoàng băng giá, "Fall on me" ngợi ca tình cảm gia đình thu hút gần 50 triệu lượt view của giọng ca thiên thần người Ý - Andrea Bocelli…

"Chúng tôi đã từng chiến thắng ở cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ làm tất cả để cống hiến cho khán giả màn trình diễn pháo hoa xuất sắc nhất và giành chiến thắng" – ông Parente khẳng định.

Tuy chỉ mới thành lập từ năm 2014, nhưng dưới sự dẫn dắt của người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, đội pháo hoa H.C Pyrotechnics – Phần Lan cũng gặt hái được không ít giải thưởng trình diễn pháo hoa danh giá trong nước và quốc tế như các cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế ở Croatia, Pháp, Ba Lan, Đức…

"Đội pháo hoa đến từ Ý hay các đội pháo hoa khác đều rất tuyệt vời nhưng không phải vì thế chúng tôi e sợ. Đội sẽ cố gắng hết sức để làm tốt phần trình diễn pháo hoa của mình. Chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn sống động với sự biến chuyển nhịp điệu lên xuống kết hợp khéo léo cùng những khoảng lặng vừa đủ để khói có thể bay đi và thể hiện hiệu ứng ánh sáng mãn nhãn nhất." – Ông Johan Holländer tự tin chia sẻ.

Câu chuyện thần thoại mà đội Phần Lan sẽ trình diễn tại đêm thi 15/6 hứa hẹn mang tới sự thăng hoa cảm xúc, khi dẫn dắt khán giả theo dòng chảy của câu chuyện từ hạnh phúc theo đuổi tình yêu đến cuộc giao tranh kịch tính của người anh hùng Lemminkainen với dòng sông Tuoni đáng sợ, từ sự bi thương khi Lemminkainen bị tước đi mạng sống đến sự hồi sinh mạnh mẽ nhờ tình mẫu tử thiêng liêng.

Như "mảnh ghép hoàn hảo" để làm giàu thêm cuộc phô bày pháo hoa ấy, âm nhạc hòa quyện nhịp nhàng từ rock, metal đến những bài hát cổ điển sẽ góp phần kết nối mạch nguồn câu chuyện và truyền tải cảm xúc tuyệt vời đến khán giả.

Một đội pháo có tuổi đời cả trăm năm, một đội chỉ vừa mới tròn 5 tuổi, đêm thứ ba của DIFF với chủ đề Tình yêu (15/6) được nhiều người nhìn nhận và dự đoán sẽ là một đêm pháo hoa mang đến những màn trình diễn "ngoài sức tưởng tượng" được cho khán giả.

Đặc biệt, khán giả đêm pháo hoa 15/6 có cơ hội được thưởng thức trận đấu "vô tiền khoáng hậu" này với chính sách ưu đãi mới: giảm 10% giá vé khi mua vé trực tuyến qua website www.diff.vn kể từ ngày 12/6 – 15/6.

Mức giảm 10% này cũng sẽ được áp dụng cho đêm pháo hoa thứ tư (22/6), giữa đội Anh và Trung Quốc, đối với các giao dịch mua vé trực tuyến từ ngày 19/6-25/6.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 có chủ đề "Những dòng sông kể chuyện", diễn ra từ 01/6/2019 đến hết 06/7/2019, gồm 05 đêm thi với 05 chủ đề: Cội nguồn (01/6/2019, đội Việt Nam – Nga), Mầm sống (08/6/2019, đội Brazil – Bỉ), Tình yêu (15/6/2019, đội Phần Lan - Ý), Sắc màu (22/6/2019, đội Anh – Trung Quốc), Ra khơi (06/7/2019, đêm Chung kết). Địa điểm bán vé: 1. Phòng Vé Sun World Danang Wonders: Quầy lễ Tân Số 02 Cổng Thành – Số 01 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Hotline: 0961.848.342 2. Trung Tâm Hỗ Trợ Du Khách Đà Nẵng: 108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ĐT: 0236 3550 111 Hotline: 0905.403.221/ 0934.832.613 3. Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Đà Nẵng: Tầng 3, 100 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ĐT 0236 3863 595 Hotline: 0905.403.221 / 0934.832.613 4. Đặt vé Online Đăng nhập vào website: http://www.diff.vn/ Hotline: 1800 1200