Lấy ra 800 viên "ngọc đen" giống như hạt trân châu từ túi mật của bệnh nhân, bác sĩ lên mạng xã hội nhắc nhở ngay việc mọi người cần làm

Bạn thường làm gì khi bị đau bụng? Một số người sẽ dùng loại cao hay dầu nào đó để xoa vào vùng bụng, một số người khác thì uống viên thuốc giảm đau vì với họ những biện pháp này có tác dụng ngay lập tức. Thế nhưng, đối với người đàn ông này ở Thái Lan thì dù đã thử rất nhiều phương pháp, tình trạng đau bụng của ông không hề thuyên giảm.



Đó là trường hợp của một người đàn ông 60 tuổi ở Thái Lan được vị bác sĩ Arak Wongworachat chia sẻ trên mạng xã hội. Bài chia sẻ trên Facebook của bác sĩ này cho biết, ban đầu, người đàn ông này đến bệnh viện Sichon khám với triệu chứng khó chịu, đầy hơi, đau bụng, mắt chuyển sang màu vàng. Ông cũng nói rằng mình không có cảm giác thèm ăn trong nhiều ngày.

Sau khi đến bệnh viện và được siêu âm, các bác sĩ đã rất ngạc nhiên với những gì bên trong - túi mật của người đàn ông chứa một khối rắn chắc.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định tiến hành phẫu thuật, khối rắn trong túi mật của ông được lấy ra ngoài. Nhưng hóa ra thứ bên trong đó thậm chí còn khiến các bác sĩ sốc hơn nữa - nó chứa đầy các viên "ngọc trai đen". Bác sĩ Arak nói rằng, họ đã đếm được 800 viên tất cả.

Nghe tới đây, có thể nhiều người sẽ nghĩ ngay rằng, những "viên ngọc đen" này xuất hiện ở đây là do ông đã uống trà sữa trân châu rất nhiều, vì trông chúng không khác mấy so với những viên trân châu đen ở các cốc trà sữa. Thế nhưng, các bác sĩ đã nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó bởi sau khi kiểm tra thì thấy sự tích tụ các "viên ngọc trai" này là do tình trạng viêm nghiêm trọng ở túi mật, tới mức chúng gần như chứa đầy mủ. Hóa ra, ông lão đã phải chịu đựng tình trạng này trong hơn 5 năm mà không hề đi khám.

Bác sĩ Arak cho biết thêm rằng, anh chia sẻ những bức ảnh này trên phương tiện truyền thông xã hội để tránh gây hiểu lầm về việc uống trà sữa. Cùng với đó, bác sĩ cũng muốn nhắc nhở mọi người một điều rằng cần đi khám ngay khi có những triệu chứng không khỏe, bao gồm cả đau bụng, nhất là khi những triệu chứng đó lặp lại liên tục, để tránh những sự cố như thế này xảy ra.

Bài viết của bác sĩ Arak đã nhận được rất nhiều tương tác của độc giả với hơn 25 ngàn lượt chia sẻ lại. Bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên rằng để phòng ngừa sỏi mật. mọi người cần kiểm soát cân nặng và mức lipid máu ở mức bình thường. Tập thể dục, ăn kiêng để ngăn chặn sự bài tiết cholesterol quá mức trong mật cũng có hiệu quả phòng ngừa sỏi mật. Nếu bạn đang muốn giảm cân, cần giảm dần dần và đúng cách vì giảm cân quá nhanh sẽ khiến gan giải phóng cholesterol trong mật nhiều hơn bình thường.