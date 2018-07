Lật mặt trùm đường dây sản xuất ma túy dưới mác đại gia Việt kiều

Trong lúc phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy Bộ đội biên phòng (Đoàn 3), Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Nghệ An, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tập trung đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, các trinh sát phát hiện đàn em của Oanh “Hà” thường xuyên gặp gỡ một đối tượng bí ẩn ở quận 8, TP Hồ Chí Minh.



Lần theo mối quan hệ mờ ám này, chân tướng Việt kiều Pháp có tên Didona Quốc Anh Phillip - kẻ cầm đầu đường dây sản xuất ma túy đá đã lộ diện. Ngày 15-6-2018, Quốc Anh và đường dây ma túy khủng đã bị đánh sập.

Theo Đại tá Lê Thanh Liêm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cuối tháng 5-2018, trong lúc tập trung nhân lực kiềm tỏa các các mũi vận chuyển ma túy trong đường dây của Oanh “Hà” thì trên địa bàn một số quận huyện nội thành TP Hồ Chí Minh xuất hiện một loại ma túy tổng hợp (thuốc lắc) lạ với số lượng lớn. Loại thuốc lắc này tràn ngập các quán bar, vũ trường.

Ngoài ra nó còn đi ngược quy luật bấy lâu nay là ma túy từ TP Hồ Chí Minh được chuyển ngược ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Như vậy, nguồn của số ma túy này phải nằm ở phía Nam, nhiều khả năng được sản xuất tại chỗ chứ không phải nhập về, do đó nó mới có giá khá rẻ, tạo nên lợi thế khuynh loát thị trường thỏa mãn đám dân chơi, con nghiện.

Didona Quốc Anh Phillip và ma túy tang vật thu được tại nhà của Didona.

Đầu tháng 6-2018, công an phát hiện một đàn em của Oanh "Hà" trong lúc "đói hàng" đã lén lút gặp gỡ một đối tượng bí ẩn. Cứ sau mỗi lần gặp gỡ này thì nguồn túy tuồn vào các quán bar, vũ trường và các tụ điểm ăn chơi trong thành phố lại trở nên dồi dào. Nhận định có thể đang tồn tại một đường dây sản xuất ma túy ngay trong trung tâm thành phố, trinh sát được yêu cầu ráo riết để ý đến mùi lạ (mùi hóa chất) bốc ra từ những khu vực biệt thự biệt lập và những căn nhà ở nơi hẻo lánh, nhà trong khu chung cư cao tầng để theo dõi xem có liên quan đến hoạt động sản xuất ma túy hay không.

Chỉ trong vòng gần chục ngày, trinh sát đã lần ra được Didona Quốc Anh Phillip, sinh năm 1992, quốc tịch Pháp. Hắn đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa ở Paris và được giữ lại ở trường nhưng anh ta đã từ chối và về Việt Nam sinh sống.

Mặc dù không có công ăn việc làm, kinh tế gia đình ở hải ngoại cũng không phải dạng khá giả gì, nhưng Didona Quốc Anh Phillip luôn thể hiện mình như một đại gia lắm tiền nhiều của. Hắn sử dụng xe sang, mặc đồ hiệu, ăn uống tại những nhà hàng hạng sao và còn thuê đến hai căn hộ chung cư cao cấp một ở quận 8 để ở và một ở quận Bình Thạnh cho cô bồ trẻ tá túc. Tuy nhiên Quốc Anh vẫn không thường xuyên ăn nghỉ ở hai nơi này mà thường thuê khách sạn qua đêm.

Công tác tiếp cận Didona Quốc Anh Phillip đang diễn biến thuận lợi thì đột nhiên hắn cắt mọi liên lạc với các vệ tinh xung quanh rồi đưa cô bồ trẻ đi du lịch hết biển Nha Trang rồi lại đến đồi núi Bà Nà - Đà Nẵng khiến cho tổ công tác vốn đã mỏng lại phải cắt cử người bám theo nhằm tránh mất dấu đối tượng.

Đang trong lúc khó khăn thì thông tin từ một mũi trinh sát báo về đã xác định được nơi Didona Quốc Anh Phillip dùng làm "công xưởng" sản xuất ma túy là tại một căn hộ trong chung cư Giai Việt ở quận 8, hai căn hộ trong chung cư Vinhome, quận Bình Thạnh, một căn hộ chung cư Ever Rich, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Didona Quốc Anh Phillip cũng đang nhờ một người bạn ở Hà Lan và một ở Pháp giúp vận chuyển một lượng lớn tiền chất ma túy từ Hà Lan về theo đường hàng không.

Kế hoạch tổ chức bắt quả tang được lập hết sức kỹ lưỡng. Đối tượng mang quốc tịch Pháp, nếu không tính toán cẩn thận, khi bắt mà không có ma túy mang theo trong người hoặc cất giấu trong nhà thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao.

Tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy, các thành viên trong Ban chuyên án đã nắm chắc thời cơ và tiến hành bắt quả tang Didona Quốc Anh Phillip vào ngày 15-6-2018. Khám xét nơi ở và nơi cất giấu ma túy của đối tượng này tại chung cư Giai Việt, quận 8, chung cư Ever Rich, chung cư Ngọc Khánh, quận 5 và hai căn hộ trong chung cư Vinhome, quận Bình Thạnh, trinh sát thu giữ 1kg Ketamin, 1kg cocain, 84.000 viên ma túy tổng hợp (tương đương 30,7kg).

Tại cơ quan Công an, Didona Quốc Anh Phillip đã khai nhận toàn bộ hành vi sản xuất trái phép chất ma túy của mình. Ngoài ra hắn còn khai nhận đã giao toàn bộ công đoạn mua các loại hóa chất, lắp đặt máy móc, dụng cụ sản xuất và phân phối ma túy cho một tay chân thân tín là Nguyễn Văn Thành đảm nhận. Mỗi đêm Thành chịu trách nhiệm sản xuất từ 15.000-20.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) để bán cho các mạng lưới bán lẻ với giá 200.000 đồng/ viên. Với giá thành 140.000 đồng/ viên thì mỗi đêm Didona Quốc Anh Phillip đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.