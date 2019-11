Lào Cai: Kinh hoàng bố dượng đánh chết con riêng của vợ

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 1/11 tại thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai xảy ra án mạng nghiêm trọng.



Khoảng 18h30 phút, con riêng của vợ là Ly Mờ Th. (SN 1989) đi uống rượu say về nhà sau đó phát sinh mâu thuẫn, to tiếng với bố dượng là Ly Cà Giờ (SN 1950), trong lúc cãi nhau Th. đã dùng tay đẩy ông Giờ ngã lăn ra bếp.

Trong lúc tức tối, thấy cạnh bếp có sẵn 1 đoạn gậy dài hơn 1m dùng để làm cán cuốc, Ly Cà Giờ đã dùng cây gậy đánh nhiều nhát vào người của Th. Do vết thương nặng nên Th. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây ra án mạng, đang có ý định tẩu thoát thì đối tượng bị bắt ngay sau đó.

Đối tượng Ly Cà Giờ tại cơ quan điều tra.

Lãnh đạo Công an huyện Bát Xát cho biết, tại cơ quan điều tra, đối tượng Ly Cà Giờ đã khai nhận hành vi của mình.

“Ngay sau khi nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, Công an huyện Bát Xát đã triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo công an tỉnh phương án điều tra khám phá vụ án”, vị lãnh đạo Công an huyện Bát Xát thông tin.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ đối tượng để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.