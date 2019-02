Lan Khuê, Thanh Tú, Lê Phương và loạt sao Việt đua nhau "ủ" heo vàng cho năm 2019

Có đến hơn 20 em bé của showbiz Việt được chào đời vào năm 2018, đó là một con số kỉ lục chưa từng có trong làng giải trí. Đáng nói là, các em bé "cún vàng" ấy đều là con cái của những ngôi sao đình đám nhất, từ Hoa hậu Đặng Thu Thảo, siêu mẫu Hà Anh, diễn viên Nhã Phương, ca sĩ Thanh Thảo, Á hậu Tú Anh tới Khánh Thi, Diệp Lâm Anh, Tú Vi, Thúy Diễm, Lan Phương, Đinh Ngọc Diệp, Giang Hồng Ngọc, Trà Ngọc Hằng, Hải Băng, Kha Mỹ Vân, Trang Khiếu, Nguyệt Ánh, Chúng Huyền Thanh...

Trong năm Kỷ Hợi 2019, trào lưu sinh nở sẽ tiếp tục được nối dài bởi nhiều cái tên mỹ nhân hạng A khác.

Người mở màn đầu tiên có lẽ sẽ là nữ diễn viên Thanh Thúy. Mang thai lần hai sau 10 năm, vợ chồng nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh đang vô cùng háo hức chờ đón em bé thứ hai của gia đình sẽ chào đời vào năm heo vàng này. Hiện tại Thanh Thúy đang bước vào những ngày cuối của thai kì. Cô không tăng cân quá nhiều và vẫn giữ được sức khỏe tốt.

Thanh Thúy - Đức Thịnh sắp đón con thứ hai sau 10 năm chờ đợi.

Sau Thanh Thúy là siêu mẫu Ngọc Thạch. Kết hôn ở tuổi 20 với một thiếu gia Hà Thành, cựu siêu mẫu đã có một con trai 5 tuổi tên Ricky và chuẩn bị đón thêm một cậu con trai nữa. Ngọc Thạch đặt tên cho em bé trong bụng là Owin. Theo chia sẻ của Ngọc Thạch từ hồi cuối tháng 12 vừa qua thì cô hiện đang có bầu ở tháng thứ 7 thai kì. Đủ ngày đủ tháng, em bé sẽ chào đời vào mùa xuân năm nay. Cũng trong 7 năm qua, Ngọc Thạch đã rời khỏi làng giải trí, chuyên tâm vào chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Ngọc Thạch chuẩn bị làm mẹ lần hai sau 7 năm kết hôn.

Nữ ca sĩ Hải Băng là người nối dài danh sách với lần sinh nở thứ ba. Việc cô mang bầu lần ba chỉ sau sinh mổ lần hai 8 tuần và sau sinh lần đầu 2 năm đã từng nhận phải những bình phẩm thiếu tế nhị từ cư dân mạng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn quyết định giữ con lại bất chấp những nguy cơ cao về sức khỏe vì cả hai vợ chồng đều thích có nhiều em bé.

Hải Băng mang thai lần 3 chỉ sau 8 tuần sinh mổ lần hai và 2 năm sinh mổ lần đầu.

Bước sang tháng thứ 6 của thai kì, Hải Băng hiện có sức khỏe ổn định tuy ốm nghén nhiều. Ông xã Thành Đạt của cô chăm sóc vợ rất chu đáo. Anh thu xếp lại nhiều công việc để có thời gian dành cho vợ nhiều hơn, phụ giúp cô chăm sóc hai con nhỏ và cả em bé trong bụng.

Sao phim "Gạo nếp gạo tẻ" - nữ diễn viên Lê Phương - cũng vừa công khai chuyện bầu bí cách đây chưa lâu. Lê Phương chia sẻ cô mang thai ngoài dự định nhưng là điều cả nhà rất mong chờ, đặc biệt là ông xã Trung Kiên.

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Lê Phương sau khi công bố tin vui.

Trong bức hình mới chia sẻ, Lê Phương đã lộ bụng bầu lớn và vóc dáng tăng cân thấy rõ. Cô bày tỏ mong muốn sẽ sinh một bé gái để gia đình có đủ nếp đủ tẻ.

Ngoài những cái tên kể trên, công chúng đang dồn sự quan tâm chú ý vào ba cô gái: Lan Khuê, Thanh Tú và Đàm Thu Trang. Cả ba người đẹp này đều chưa công bố tin vui với người hâm mộ song đều vướng nghi án bầu bí từ lâu.

Vào dịp Tết Dương lịch vừa qua, đích thân ông xã đại gia của Lan Khuê đã chia sẻ với một người bạn rằng: "True, but this year in particular, literally new everything, including a new person into this world haha" (Tạm dịch: Đúng thế, nhưng năm nay nói riêng, mọi thứ mới theo đúng nghĩa đen. Bao gồm cả việc có một người mới bước vào thế giới này.)

Lan Khuê có tin vui ngay đầu năm mới.

Việc sinh con năm Kỷ Hợi nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng Lan Khuê. Tiết lộ trước hôn lễ xa hoa, chính doanh nhân Tuấn John đã nói về dự định này. Tuy nhiên, siêu mẫu kiêm Hoa khôi Áo dài lại không cởi mở chia sẻ gì. Một số bức ảnh gần đây cho thấy vóc dáng của Lan Khuê vẫn rất mảnh mai. Tuy nhiên, cô hay mặc các thiết kế rúm bèo hoặc suông rộng che vòng hai khéo léo.

Trong khi đó, Á hậu Thanh Tú bị phát hiện vòng hai bất thường trong đám cưới của mình.

Thanh Tú lộ vòng hai bất thường trong đám cưới với chồng đại gia.

Đáng chú ý là một người thân đã vô ý tiết lộ chuyện Á hậu mang thai bằng lời nhắn nhủ trên trang cá nhân: "Giữ sức khỏe cho bản thân với cho em bé nữa nhé! Bảo trọng".

Thời gian gần đây, Thanh Tú cũng xuất hiện với ngoại hình giống một bà bầu như đi giầy đế thấp và mặc áo váy che vòng hai.

Hình ảnh mới nhất của Thanh Tú với váy áo che vòng hai và giày bệt.

Vợ chính thức của Cường Đô La - cựu ca sĩ kiêm người mẫu Đàm Thu Trang - cũng có những dấu hiệu tương tự trong đám hỏi giản dị ở quê nhà.

Vốn sở hữu thân hình rất mảnh nên việc Đàm Thu Trang để lộ vòng hai căng tròn và nhô cao trong tà áo dài trắng làm dấy lên nghi vấn bầu bí sau một năm rưỡi nên duyên cùng doanh nhân phố núi. Nếu những đồn đoán của người hâm mộ là sự thật thì đây sẽ là em bé heo vàng được quan tâm nhất trong năm 2019 này.