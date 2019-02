Làm săn chắc chân và thon gọn đùi chỉ với 2 bài tập "thần thánh" này của HLV

Sở hữu một đôi chân thon gọn, sexy là mơ ước của tất cả chị em phụ nữ. Dù cho bạn có sở hữu đôi chân dài hay ngắn thì sự thon gọn, nuột nà mới là yếu tố quan trọng hơn để nhìn nhận vẻ đẹp đôi chân của bạn.

Với người may mắn có được đôi chân dài miên man nhưng chẳng may thô kệch, đùi to, thiếu săn chắc thì cũng vô tình biến điều này thành nhược điểm cơ thể.

Còn với người sở hữu cặp chân ngắn, đùi to thì lại càng tự ti, luôn cảm thấy vô phương cứu chữa trong việc cải thiện vẻ đẹp đôi chân, quan niệm "trời sinh ra thế", chẳng thế cứu vãn.



Theo HLV Bùi Thị Yến Xuân, tập đúng bài sẽ giúp bạn khắc phục nhược điểm của đôi chân.

Theo HLV Bùi Thị Yến Xuân (TP.HCM), thực tế thì bạn hoàn toàn có thể cải thiện đôi chân, giúp chân không chỉ hoạt động nhanh nhẹn trong từng bước đi mà còn toát lên thần thái của một đôi chân sexy đúng nghĩa nếu tìm đến đúng những bài tập chân mơ ước. Không cần phải ái ngại chuyện chân ngắn hay chân dài, đôi chân của bạn vẫn nuột nà, sexy và đặc biệt săn chắc, khỏe mạnh nếu có chế độ tập đúng.

Và không cần phải đến phòng tập, không cần mất quá nhiều thời gian, ngay vào thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, bạn vẫn có thể tự tin có được đôi chân sexy, thon gọn hơn, săn chắc hơn nhờ 2 bài tập chân "thần thánh" được vị huấn luyện viên xinh đẹp, nóng bỏng này thiết kế:

Bài 1

Ở tư thế đứng với 2 chân xoạc rộng gấp đôi vai, 2 tay chắp trước ngực, bạn thực hiện dồn trọng lượng toàn bộ cơ thể nhấn về một chân, trong khi chân còn lại duỗi căng hết cỡ. Thực hiện tương tự với bên còn lại. Chú ý hít thở đều đặn trong quá trình thực hiện động tác để có được thể lực tập luyện tốt hơn.

Bài 2





Ở tư thế 2 chân rộng hơn vai, 2 tay chắp trước ngực, bạn thực hiện di chuyển 2 chân lên xuống nhịp nhàng trong tư thế ngồi xổm, lưng thẳng. Thực hiện di chuyển chân lên xuống, sang phải sang trái liên tục để bài tập đạt hiệu quả cao hơn.

2 bài tập này cũng chính là những bài tập chân được HLV Bùi Thị Yến Xuân thường xuyên tập luyện, là bí quyết giúp cô sở hữu đôi chân thon dài, cực quyến rũ, thậm chí khiến người ta cảm giác Yến Xuân cao hơn rất nhiều so với chiều cao thực 1m66 của cô.

Sở hữu đôi chân dài miên man, sexy cùng HLV Bùi Thị Yến Xuân.

Không cần dụng cụ phức tạp nhưng HLV Bùi Thị Yến Xuân thừa nhận đây là những bài tập chân dành cho những người từng trải qua tập luyện. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn – những người mới bắt đầu tập luyện không thể tham gia những bài tập chân siêu hiệu quả này.

Điều quan trọng là bạn cần thực hiện đúng như trong video cùng hướng dẫn của huấn luyện viên, thêm vào đó là sự kiên trì, thế là bạn sẽ nhanh chóng khắc phục được độ khó của những bài tập chân này.